  2. Géorgie
  3. Batoumi
  Complexe résidentiel

Complexe résidentiel

Batoumi, Géorgie
depuis
$52,500
BTC
0.6244770
ETH
32.7315120
USDT
51 905.9365561
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
11
ID: 27442
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    16

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Un complexe résidentiel multifonctionnel situé sur le tout premier littoral, entouré de paysages montagneux inspirants d'un côté et de la mer sans fin de l'autre. L'architecture du projet se distingue par son design sophistiqué, complété par un charmant jardin d'oliviers. Des couleurs et des formes extérieures soigneusement sélectionnées s'intègrent parfaitement dans le paysage local, améliorant ainsi l'atmosphère de paix et de confort. Parmi les oliviers gracieux, un espace est créé qui est parfait pour la détente et la restauration de l'harmonie intérieure.

Une attention particulière a été accordée à l'aménagement et à la distribution des appartements pour garantir aux résidents un accès maximum à des vues imprenables sur la mer et les montagnes. L'architecture moderne du bâtiment se caractérise par des formes linéaires propres et une disposition innovante des façades. Les matériaux extérieurs et les effets visuels sont harmonieusement intégrés à la nature environnante, tandis que les terrasses et la verdure luxuriante sur les toits créent une atmosphère accueillante et chaleureuse.

Aménagement des appartements

  • Studio — surface à partir de 29,7 m2, à partir de 52 500 $
  • 1 chambre — surface à partir de 50.99 m2, prix à partir de 111,000 $
  • 2 chambres — surface à partir de 89.57 m2, à partir de 175 000 $
  • Penthouse — surface à partir de 73,1 m2, prix sur demande

*Rénovation à clé disponible pour + 800 $/m2

Le projet intègre des solutions techniques de pointe pour un maximum de confort et d'efficacité énergétique. Le système VRF Daikin réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40% grâce au contrôle zonal précis de la température dans chaque pièce. Les salles de bains sont équipées de systèmes Geberit innovants ne nécessitant pas de tuyaux de ventilation supplémentaires. Le projet est conforme aux normes américaines de sécurité incendie de la NFPA, garantissant le plus haut niveau de protection. Façades sont finis avec le verre à faible émissivité Schüco, qui augmente les économies d'énergie jusqu'à 15% tout en offrant une excellente isolation et une apparence moderne et élégante.

Infrastructures et équipements

  • Espace de coworking
  • Restaurants et bars
  • Stationnement souterrain
  • Centre de fitness & Sauna
  • Services de gestion du matériel
  • Zones commerciales
  • Piscine & Piscine à débordement
  • Sécurité et surveillance
  • Service de réception et de conciergerie 24/7
  • Nettoyage et entretien

Le complexe est situé dans un endroit pittoresque sur la première ligne de la mer Noire, dans la région de Gonio/Kvariati. Il offre l'équilibre parfait de l'isolement et de l'accessibilité: à seulement 30 mètres d'une large plage de galets, à 15 km du centre de Batumi, et seulement 10-15 minutes en voiture de l'aéroport international de Batumi. Depuis les appartements, les résidents bénéficient d'une vue panoramique imprenable sur la mer et les montagnes, ce qui améliore considérablement la valeur de la propriété. La région est réputée pour sa pureté écologique, ses eaux de mer cristallines et son air frais. À proximité, vous trouverez des propriétés prestigieuses telles que Wyndham Residence et Radisson Blu, ainsi que des monuments emblématiques tels que la Forteresse Gonio-Apsaros et la première chute d'eau d'Andrew.

Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 51.0 – 89.6
Prix ​​par m², USD 1,954 – 2,177
Prix ​​de l'appartement, USD 111,000 – 175,000
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Studio
Surface, m² 29.7
Prix ​​par m², USD 1,768
Prix ​​de l'appartement, USD 52,500

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie

Actualités des développeurs

14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Toutes les nouvelles
Posez toutes vos questions
