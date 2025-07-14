Un complexe résidentiel multifonctionnel situé sur le tout premier littoral, entouré de paysages montagneux inspirants d'un côté et de la mer sans fin de l'autre. L'architecture du projet se distingue par son design sophistiqué, complété par un charmant jardin d'oliviers. Des couleurs et des formes extérieures soigneusement sélectionnées s'intègrent parfaitement dans le paysage local, améliorant ainsi l'atmosphère de paix et de confort. Parmi les oliviers gracieux, un espace est créé qui est parfait pour la détente et la restauration de l'harmonie intérieure.

Une attention particulière a été accordée à l'aménagement et à la distribution des appartements pour garantir aux résidents un accès maximum à des vues imprenables sur la mer et les montagnes. L'architecture moderne du bâtiment se caractérise par des formes linéaires propres et une disposition innovante des façades. Les matériaux extérieurs et les effets visuels sont harmonieusement intégrés à la nature environnante, tandis que les terrasses et la verdure luxuriante sur les toits créent une atmosphère accueillante et chaleureuse.



Aménagement des appartements

Studio — surface à partir de 29,7 m2, à partir de 52 500 $

1 chambre — surface à partir de 50.99 m2, prix à partir de 111,000 $

2 chambres — surface à partir de 89.57 m2, à partir de 175 000 $

Penthouse — surface à partir de 73,1 m2, prix sur demande

*Rénovation à clé disponible pour + 800 $/m2

Le projet intègre des solutions techniques de pointe pour un maximum de confort et d'efficacité énergétique. Le système VRF Daikin réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40% grâce au contrôle zonal précis de la température dans chaque pièce. Les salles de bains sont équipées de systèmes Geberit innovants ne nécessitant pas de tuyaux de ventilation supplémentaires. Le projet est conforme aux normes américaines de sécurité incendie de la NFPA, garantissant le plus haut niveau de protection. Façades sont finis avec le verre à faible émissivité Schüco, qui augmente les économies d'énergie jusqu'à 15% tout en offrant une excellente isolation et une apparence moderne et élégante.



Infrastructures et équipements

Espace de coworking

Restaurants et bars

Stationnement souterrain

Centre de fitness & Sauna

Services de gestion du matériel

Zones commerciales

Piscine & Piscine à débordement

Sécurité et surveillance

Service de réception et de conciergerie 24/7

Nettoyage et entretien

Le complexe est situé dans un endroit pittoresque sur la première ligne de la mer Noire, dans la région de Gonio/Kvariati. Il offre l'équilibre parfait de l'isolement et de l'accessibilité: à seulement 30 mètres d'une large plage de galets, à 15 km du centre de Batumi, et seulement 10-15 minutes en voiture de l'aéroport international de Batumi. Depuis les appartements, les résidents bénéficient d'une vue panoramique imprenable sur la mer et les montagnes, ce qui améliore considérablement la valeur de la propriété. La région est réputée pour sa pureté écologique, ses eaux de mer cristallines et son air frais. À proximité, vous trouverez des propriétés prestigieuses telles que Wyndham Residence et Radisson Blu, ainsi que des monuments emblématiques tels que la Forteresse Gonio-Apsaros et la première chute d'eau d'Andrew.