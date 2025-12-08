  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Municipalité de Bordjomi
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Bakuriani
2
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Appart-hôtel Archi Kokhta
Appart-hôtel Archi Kokhta
Appart-hôtel Archi Kokhta
Appart-hôtel Archi Kokhta
Appart-hôtel Archi Kokhta
Appart-hôtel Archi Kokhta
Bakuriani, Géorgie
depuis
$56,000
Nombre d'étages 5
Archi is launching a new project in Georgia’s most popular resort Bakuriani. Bakuriani ski resort is filled with tourists all year round and is a wonderful place for investment. Buying an Archi Kokhta apartment can be a safe investment for you to rent or use it as a home. In addition to the …
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Immeuble Bakuriani 4Rest
Immeuble Bakuriani 4Rest
Immeuble Bakuriani 4Rest
Immeuble Bakuriani 4Rest
Immeuble Bakuriani 4Rest
Bakuriani, Géorgie
depuis
$22,000
Nombre d'étages 5
Bakuriani 4Rest K. Tsakadze St. #32 Bakuriani 4Rest is a resort-type residential complex, which is located at the foot of mountain Kohta, on the edge of the coniferous forest, 500 meters away from the 25-year-old ski track, near the Kokhta - Mitarbi road. The complex includes: - 4 reside…
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller