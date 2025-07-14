  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Tbilissi
  4. Appartement dans un nouvel immeuble South Valley

Appartement dans un nouvel immeuble South Valley

Tbilissi, Géorgie
depuis
$45,000
depuis
$950/m²
;
10
Laisser une demande
ID: 24967
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/11/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Bloc de cadre
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    11

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Deutsch Deutsch
English English
Español Español
Polski Polski
Русский Русский

La vallée du Sud est le premier complexe haut de gamme de New Fonichala.

C'est une communauté fermée exclusive conçue avec votre confort quotidien à l'esprit.

La zone intérieure sécurisée de 10 000 mètres carrés est divisée en 5 zones pour votre détente et vos activités sportives. Pour assurer votre confort, toutes les commodités nécessaires à la vie quotidienne sont accessibles sans quitter les lieux.

South Valley se compose de trois blocs résidentiels.

Choisissez votre appartement souhaité dans les blocs A, B ou C.

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Skhva Ubani
Tbilissi, Géorgie
depuis
$50,000
Appart-hôtel Archi Kokhta
Bakuriani, Géorgie
depuis
$56,000
Immeuble Roof Imedashvili
Tbilissi, Géorgie
depuis
$50,050
Complexe résidentiel Complex Maqro city Tbilisi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,454
Complexe résidentiel Apartments in the Next Gardens Batumi complex.
Batoumi, Géorgie
depuis
$54,000
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble South Valley
Tbilissi, Géorgie
depuis
$45,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Résidence Archi Kikvidze Garden
Complexe résidentiel Résidence Archi Kikvidze Garden
Complexe résidentiel Résidence Archi Kikvidze Garden
Complexe résidentiel Résidence Archi Kikvidze Garden
Complexe résidentiel Résidence Archi Kikvidze Garden
Afficher tout Complexe résidentiel Résidence Archi Kikvidze Garden
Complexe résidentiel Résidence Archi Kikvidze Garden
Tbilissi, Géorgie
depuis
$50,000
L'année de construction 2026
Archi Kikvidze Garden est une résidence moderne située dans le quartier de Nadzaladevi, rue Z. Kikvidze, à seulement deux minutes à pied des stations de métro Didube et Gotsiridze. Le projet se distingue par une vaste cour verdoyante de 15 000 m², comprenant des zones de détente, des espaces…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Immeuble Domus Paliashvili
Immeuble Domus Paliashvili
Immeuble Domus Paliashvili
Immeuble Domus Paliashvili
Tbilissi, Géorgie
depuis
$660,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 11
Architecture moderne, aspect remarquable et design intérieur, une entrée, 11 étages et seulement 32 appartements. Facade de la société espagnole Neolith; portes coulissantes et fenêtres de la société belge Reynaers; Verre à faible émissivité du fabricant britannique Pilkington; Ascenseur Kon…
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Immeuble Archi Central Park
Immeuble Archi Central Park
Immeuble Archi Central Park
Immeuble Archi Central Park
Immeuble Archi Central Park
Tbilissi, Géorgie
depuis
$2,200
Nombre d'étages 29
Information about the project Archi Pinetrees Tamarashvili Residential Complex is a new premium real estate project that will soon appear on the map of Tbilisi. Where is Archi Pinetrees Tamarashvili located? The building is situated in the Saburtalo area on Tamarashvili Street No 13…
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications