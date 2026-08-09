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Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayraklı, Türkei
von
$695,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Das Projekt befindet sich im zentralen Teil der Stadt, 720 Meter vom Meer entfernt. Dieses magische Projekt befindet sich im Herzen des Stadtteils Alsancak, in der Nähe des Verkehrsknotenpunkts, neben einem der größten privaten Krankenhäuser in Izmir - Medicana.   LAGE Ege Universit…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Wohnanlage Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
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Wohnanlage Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Çeşme, Türkei
von
$1,33M
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer.Die Residenz verfügt über ein Café, ein Spa-Center, einen Fitnessraum, einen Tiefgaragen, Pools, einen Kinderspielplatz, ein Sicherheitssystem.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich nur wenige Gehminuten von einem Yachthaf…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$1,32M
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 35
Wohnungen mit Meerblick in der Nähe der U-Bahn in İzmir Konak Konak liegt im Stadtzentrum von Izmir und ist eines der wichtigsten Handelszentren in der Ägäisregion der Türkei. Mit U-Bahn, Straßenbahn, Zug und Bus verfügt Konak über ein bequemes Verkehrssystem. Mit einer zunehmenden Anzahl vo…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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TekceTekce
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$686,727
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 35
Wohnungen mit Meerblick in der Nähe der U-Bahn in İzmir Konak Konak liegt im Stadtzentrum von Izmir und ist eines der wichtigsten Handelszentren in der Ägäisregion der Türkei. Mit U-Bahn, Straßenbahn, Zug und Bus verfügt Konak über ein bequemes Verkehrssystem. Mit einer zunehmenden Anzahl vo…
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
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Konak, Türkei
von
$448,431
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 32
Wohnungen in einem Residenzgebäude in İzmir Konak in der Nähe der Metro und des Meeres Konak ist bekannt als das Finanzzentrum von İzmir mit seinen geschäftigen kommerziellen Aktivitäten und seiner zentralen Lage. Im Zentrum von İzmir, Türkei, gelegen, bietet Konak einfachen Zugang zu jedem …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Infinity Çandarlı
Wohngebäude Infinity Çandarlı
Wohngebäude Infinity Çandarlı
Wohngebäude Infinity Çandarlı
Wohngebäude Infinity Çandarlı
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Wohngebäude Infinity Çandarlı
Candarli Mahallesi, Türkei
von
$71,000
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 4
Exklusive Investitionsmöglichkeit mit privatem Zugang zum StrandWo moderne Architektur das unendliche Blau trifftErleben Sie ein Leben von Gelassenheit, Eleganz und atemberaubender Natur in Infinity Çandarlı. Eingebettet an den ruhigen Ufern des Çandarlı Viertels von İzmir bietet dieses Proj…
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Keller Williams
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Keller Williams
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Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
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Konak, Türkei
von
$376,775
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 35
Wohnungen mit Meerblick in der Nähe der U-Bahn in İzmir Konak Konak liegt im Stadtzentrum von Izmir und ist eines der wichtigsten Handelszentren in der Ägäisregion der Türkei. Mit U-Bahn, Straßenbahn, Zug und Bus verfügt Konak über ein bequemes Verkehrssystem. Mit einer zunehmenden Anzahl vo…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
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Bornova, Türkei
von
$186,035
Mit dieser Residenz fühlen Sie sich aufgrund seiner Luxus-Suiten besonders, die den Geist von Radisson Red unterstützen.Eigenschaften:RestaurantFitnesscenterDachleisteSchwimmbadTagungsraumLobby und CaféConcierge ServicePorter und ZimmerserviceLage und Infrastruktur in der Nähe Izmir, die dri…
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TRANIO
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Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Alle anzeigen Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$1,37M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 32
Wohnungen in einem Residenzgebäude in İzmir Konak in der Nähe der Metro und des Meeres Konak ist bekannt als das Finanzzentrum von İzmir mit seinen geschäftigen kommerziellen Aktivitäten und seiner zentralen Lage. Im Zentrum von İzmir, Türkei, gelegen, bietet Konak einfachen Zugang zu jedem …
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
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Bornova, Türkei
von
$208,606
Der Vorort verfügt über zwei Swimmingpools, einen angelegten Grünbereich, einen überdachten Parkplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 1 MinuteUniversität - 1 MinuteRingstraße - 2 MinutenKonak - 10 MinutenFlughafen - 25 Minuten
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
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Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$1,98M
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 35
Wohnungen mit Meerblick in der Nähe der U-Bahn in İzmir Konak Konak liegt im Stadtzentrum von Izmir und ist eines der wichtigsten Handelszentren in der Ägäisregion der Türkei. Mit U-Bahn, Straßenbahn, Zug und Bus verfügt Konak über ein bequemes Verkehrssystem. Mit einer zunehmenden Anzahl vo…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
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Alle anzeigen Wohnanlage Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
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Çeşme, Türkei
von
$1,35M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Preis ab 1,155.000 EURLuxuriöse, gebrandmarkte Apartments und Villen mit Meerblick in Cesme auf der ersten Linie, mit einem privaten Strand und einem Hotel- und Spa-Konzept im Ilica Bereich sind zum Verkauf.Die Apartments und Villen sind Teil des Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel Komplex a…
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Smart Home
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Wohnanlage Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
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Çeşme, Türkei
von
$1,33M
Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, Swimmingpools, Gärten, Kinderspielplätze, ein Fitnesscenter, ein Spa.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe einer Schule, einem Kindergarten, einem Supermarkt, einem Krankenhaus.Strand - 300 MeterKrankenhaus - 6 kmH…
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Wohnanlage New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$301,951
Die Unterkunft verfügt über Pools und Sicherheit.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Ringstraße - 700 MeterU-Bahn-Station - 4 kmUniversität - 4 kmFlughafen - 30 km
Immobilienagentur
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Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
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Konak, Türkei
von
$510,915
Wir bieten Apartments mit Meerblick mit geräumigen Terrassen.Die Residenz verfügt über ein Fitnesscenter, eine Sauna und ein Dampfbad, ein Café, ein Restaurant und eine Vitamin-Bar, Innen- und Außenpools, einen Kinderspielplatz, rund um die Uhr Sicherheit, angelegte Grünflächen.Lage und Infr…
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Wohnanlage Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Wohnanlage Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Wohnanlage Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Wohnanlage Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Wohnanlage Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
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Wohnanlage Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Menemen, Türkei
von
$246,611
Wir bieten geräumige Apartments mit großen Balkonen, Panoramablick und hohen Decken.Einige Wohnungen haben private Gärten.Die Residenz verfügt über sechs Pools und Wasserrutschen, Lounge-Bereiche, ein Spa-Center, ein Basketballplatz, ein Kinderspielzimmer, einen Parkplatz, rund um die Uhr Si…
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TRANIO
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Wohnanlage Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Wohnanlage Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Wohnanlage Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Wohnanlage Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
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Konak, Türkei
von
$314,616
Das Projekt kombiniert alle Farben von Wohn-, Geschäfts-, Kultur-, Sport-, Unterhaltungs- und Shopping-Leben, befindet sich im neuen Zentrum von Izmir, einer der am schnellsten wachsenden Städte der Welt, mit einer einzigartigen Lage, die das Zentrum von Handel und Kultur wird. Das Stadtzent…
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Wohnanlage New guarded residential complex in Izmir, Turkey
Wohnanlage New guarded residential complex in Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$250,326
Die Präsidence besteht aus Wohnungen und Büros und bietet rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - Februar 2026.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich im Zentrum von Bayrakli, 5 Gehminuten vom Hofhaus, Restaurants und Café…
Immobilienagentur
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Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$716,283
Die Residenz verfügt über Cafés und Restaurants, eine Garage, ein Fitnesscenter, einen Außenpool und einen Kinderpool, einen Kinderspielplatz, einen Konferenzraum, eine Sauna, eine Dampfbadewanne und einen Yogabereich, rund um die Uhr Sicherheit, Conciergeservice.Abschluss - Dezember, 2023.A…
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Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$316,358
Dies ist ein 50-stöckiger Wohnblock mit einer Länge von 173 Metern. Es gibt verschiedene Arten von Residenzen von 1+1 bis 4+1 im Projekt. Vom ikonischen architektonischen Verständnis über Wohnräume, von der Qualität der verwendeten Materialien bis zu den eleganten Details, die die Nähe des K…
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TRANIO
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Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Çeşme, Türkei
von
$927,198
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Wohnung mit Panoramablick auf das Meer in einem Komplex in Çeşme Çeşme liegt im Westen von İzmir und ist ein berühmtes Urlaubsziel, das für seine saubere Luft und seine mit der Blauen Flagge ausgezeichneten Strände bekannt ist. Mit seiner natürlichen Schönheit, seinen berühmten Restaurants, …
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$463,595
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über Grünflächen, Loungebereiche, Hallen- und Außenpools, Cafés, ein Fitnesscenter, einen Sapa, ein Kino, Kinderspielplätze, einen Konferenzraum.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe …
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Wohnanlage Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Wohnanlage Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Wohnanlage Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Wohnanlage Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Wohnanlage Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
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Konak, Türkei
von
$328,296
Das Projekt in Izmir, der Hauptstadt an der Ägäisküste der Türkei, ist eine moderne Anlage von 3 Gebäuden. Es befindet sich an der ersten Küste in einer ruhigen Gegend des Stadtzentrums.Es gibt 469 Wohnungen mit geräumigen Terrassen in Wohngebäuden dieses Komplexes. Das dritte Gebäude ist Te…
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Wohnanlage New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Menemen, Türkei
von
$360,491
Wir bieten Apartments mit Balkon.Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools, einen Fitnessraum, eine Sauna, einen Dampfraum und ein Türkisches Bad.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln Haltestellen, Geschäftszentren, Bi…
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Wohnanlage New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$295,444
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum und einen Pool.Abschluss - 2. Quartal 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich im Stadtzentrum, 300 Meter von einer U-Bahn-Station, 4 km vom Hafen, 6 km von der Universität, 20 km vo…
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TRANIO
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Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Çeşme, Türkei
von
$673,802
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Wohnung mit Panoramablick auf das Meer in einem Komplex in Çeşme Çeşme liegt im Westen von İzmir und ist ein berühmtes Urlaubsziel, das für seine saubere Luft und seine mit der Blauen Flagge ausgezeichneten Strände bekannt ist. Mit seiner natürlichen Schönheit, seinen berühmten Restaurants, …
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$428,620
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen, geräumigen Balkonen und Blick auf das Meer und die Stadt.Die Residenz verfügt über eine Schule und einen Sportplatz, einen Parkplatz und eine Garage, Yoga- und Pilates-Bereich, Hallen- und Außenpools für Kinder und Erwachsene, Cafés und Restaurants, ein…
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Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Çeşme, Türkei
von
$603,455
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme Die Wohnungen in Çeşme, İzmir, zeichnen sich durch modernes Design und hochwertige Verarbeitung aus. Sie liegen in der Nähe des Strandes und der täglichen Annehmlichkeiten und verfügen über Pools, einen Fitnessraum, eine Sauna und ei…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Wohnanlage Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Wohnanlage Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Wohnanlage Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Wohnanlage Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Wohnanlage Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Urla, Türkei
von
$2,22M
Der Wohnkomplex verfügt über 73 Einzelvillen in der Gemeinde mit verschiedenen Einrichtungen. Landscaping ist ein wichtiger Teil des Projekts, mit 85% des Grünraums für jede Villa vorgesehen. Darüber hinaus verfügt das Projekt über ein einzigartiges Aussichtsdeck, das einen Panoramablick auf…
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TRANIO
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Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Çeşme, Türkei
von
$2,04M
Das Projekt besteht aus 77 unabhängigen komfortablen Villen und 45 Wohnungen mit verschiedenen Layouts.Jede Villa verfügt über einen Pool von 35 m2 und einen Garten.Das Projekt umfasst:ParkSportanlagenGrünflächenFitnessstudioFreibadClubVeranstaltungsortSitzplätzeKinderspielplatzJoggen und Wa…
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TRANIO
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Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
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Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
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Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$277,466
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 35
Wohnungen mit Meerblick in der Nähe der U-Bahn in İzmir Konak Konak liegt im Stadtzentrum von Izmir und ist eines der wichtigsten Handelszentren in der Ägäisregion der Türkei. Mit U-Bahn, Straßenbahn, Zug und Bus verfügt Konak über ein bequemes Verkehrssystem. Mit einer zunehmenden Anzahl vo…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohnanlage New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
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Wohnanlage New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$641,982
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich auf der ersten Meerlinie
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
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Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Urla, Türkei
von
$2,38M
Die Residenz verfügt über einen Kinderspielplatz, einen Swimmingpool, einen Veranstaltungsraum, einen Hamam, einen Grillplatz, Tennis- und Basketballplätze, Grünflächen, rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - Dezember, 2023.Eigenschaften der Wohnungen FußbodenheizungLage und Infrastruktur in…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
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Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$273,913
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 32
Wohnungen in einem Residenzgebäude in İzmir Konak in der Nähe der Metro und des Meeres Konak ist bekannt als das Finanzzentrum von İzmir mit seinen geschäftigen kommerziellen Aktivitäten und seiner zentralen Lage. Im Zentrum von İzmir, Türkei, gelegen, bietet Konak einfachen Zugang zu jedem …
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
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Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$821,992
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 32
Wohnungen in einem Residenzgebäude in İzmir Konak in der Nähe der Metro und des Meeres Konak ist bekannt als das Finanzzentrum von İzmir mit seinen geschäftigen kommerziellen Aktivitäten und seiner zentralen Lage. Im Zentrum von İzmir, Türkei, gelegen, bietet Konak einfachen Zugang zu jedem …
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
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Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Çeşme, Türkei
von
$408,492
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme Die Wohnungen in Çeşme, İzmir, zeichnen sich durch modernes Design und hochwertige Verarbeitung aus. Sie liegen in der Nähe des Strandes und der täglichen Annehmlichkeiten und verfügen über Pools, einen Fitnessraum, eine Sauna und ei…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$196,219
Das Projekt besteht aus zwei 4-stöckigen Gebäuden mit 121 Wohnungen mit 1-2 Schlafzimmern.Eigenschaften:FreibadLandschaftenSicherheit rund um die UhrInnen- und AußenparkplätzeAbschluss - Oktober 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Projekt ist umgeben von Parks und üppigem Grün, nur w…
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TRANIO
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Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
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Wohngebäude Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme
Çeşme, Türkei
von
$812,343
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Wohnungen in Meeresnähe in einer bewachten Anlage in Çeşme Die Wohnungen in Çeşme, İzmir, zeichnen sich durch modernes Design und hochwertige Verarbeitung aus. Sie liegen in der Nähe des Strandes und der täglichen Annehmlichkeiten und verfügen über Pools, einen Fitnessraum, eine Sauna und ei…
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TEKCE Real Estate
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Aparthotel Wyndham Hotelzimmer mit Mietgarantie!
Aparthotel Wyndham Hotelzimmer mit Mietgarantie!
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Aparthotel Wyndham Hotelzimmer mit Mietgarantie!
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Naldoken Mahallesi, Türkei
von
$152,200
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Sie möchten unkompliziert passives Einkommen in US-Dollar erzielen? Ihre Chance – mit TRYP by Wyndham Apartments in Izmir! Mit einem Hotelzimmer in der Türkei müssen Sie sich um nichts kümmern; die globale Hotelkette Wyndham Hotels übernimmt alles für Sie. Sie erhalten Ihre monatlichen Ei…
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Smart Home
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Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
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Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick in einer Wohnanlage am Strand in Çeşme
Çeşme, Türkei
von
$801,182
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Wohnung mit Panoramablick auf das Meer in einem Komplex in Çeşme Çeşme liegt im Westen von İzmir und ist ein berühmtes Urlaubsziel, das für seine saubere Luft und seine mit der Blauen Flagge ausgezeichneten Strände bekannt ist. Mit seiner natürlichen Schönheit, seinen berühmten Restaurants, …
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Residential Project İn İzmir-Menemen
Wohnanlage Residential Project İn İzmir-Menemen
Wohnanlage Residential Project İn İzmir-Menemen
Wohnanlage Residential Project İn İzmir-Menemen
Wohnanlage Residential Project İn İzmir-Menemen
Wohnanlage Residential Project İn İzmir-Menemen
Wohnanlage Residential Project İn İzmir-Menemen
Menemen, Türkei
von
$176,609
Jahr der Inbetriebnahme 2023
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Gaziemir, Türkei
von
$327,187
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Ein wunderbares Naturbild und saubere Luft. -Unsere Villa verfügt über 3 + 1 Zimmer, 125 m2 netto -Unsere Villa hat 2 Fußböden, ihre Vorderseite wird niemals geschlossen, *Im Schlafzimmer gibt es ein eigenes Bad *Offene Küche *2 km zur Ringstraße *Optimal 2 km *Flughafen 10 km Bitte kontakti…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Çeşme, Türkei
von
$1,29M
Sie werden jeden Tag in Çeşme gerne Hallo sagen. -Das Projekt, das sich in Çeşme befinden wird, wird 3 + 1 und 5 + 1 Villenoptionen haben. -Jede Villa verfügt über einen eigenen Außenpool und einen Außenparkplatz.
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Çeşme, Türkei
von
$2,52M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Alle Türen in der Villa öffnen sich zum Meer Die Villa auf Ayasaranda ist mit der ägäischen Seele gesättigt. Die Villa besteht aus 3 Etagen. Vor der Villa gibt es einen privaten Pool und hinter dem Pool gibt es direkten Zugang zum Strand und zum Meer. Die Fenster bieten Blick auf die Ägäis u…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
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Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Çeşme, Türkei
von
$608,846
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
An den Ufern der Ägäis das Paradies Dalyan Sakizlyka  Gebiet des Wohnkomplexes 7500 m2  Das Projekt besteht aus 2 Blöcken, jeder Block hat einen eigenen Pool  Villa Square: Brutto: 120 m2 Neto: 85 m2 1. Etage: - Hof - Halle - Offene Küche - Badezimmer  2. Sto…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Dikili, Türkei
von
$296,688
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Izmir Bezirk Dikili zum Meer und zum Strand 20 Meter 120 m2 brutto 100 m2 netto 3 + 1 Duplex 3 Schlafzimmer 1 Limousine mit Kamin Badezimmer 1 Badezimmer 2 Kamin im Haus Meerblick
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Wohnanlage Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Wohnanlage Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Wohnanlage Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Wohnanlage Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
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Wohnanlage Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Çeşme, Türkei
von
$969,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Das Çeşme-Projekt befindet sich in der Nähe der weltberühmten Buchten, Strände und Yachthäfen von Çeşme. Folkart Boyalık Çeşme ist ein Ort, an dem Sie das Leben in vollen Zügen genießen können.   Entfernung zu : BOYALIK Strand ...... 300 m Marina ALTIN YUNUS ..... 1 km AQUA TO…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Villa 3+1 Villa in İzmir
Villa 3+1 Villa in İzmir
Villa 3+1 Villa in İzmir
Villa 3+1 Villa in İzmir
Aliağa, Türkei
von
$272,655
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Unsere Villa befindet sich am Strand von Yeni Şakran, 50 m von der Yalı-Straße entfernt und ist nach 45 Tagen schlüsselfertig. Es liegt ganz in der Nähe des Platzes, des Strandes, der Cafés, des Wandergebiets und des Kinderparks und liegt an einer belebten Straße. Erdgas, Fußbodenheizung, …
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Wohnanlage Unique Project
Wohnanlage Unique Project
Wohnanlage Unique Project
Wohnanlage Unique Project
Wohnanlage Unique Project
Wohnanlage Unique Project
Catalca Mahallesi, Türkei
von
$385,029
Jahr der Inbetriebnahme 2024
-Übergeben 2024 -Apartments 3 + 1 und 4 + 1 -134 Luxusapartments und Villen auf dem Gebiet von 15000m2 -GYM, Sauna, Pool, Wanderwege, Volleyball- und Basketballplatz, Spielplätze, Kinderschwimmbad Landschaftsgestaltung in der gesamten Wohnanlage Geschlossener Parkplatz für Autos In Woh…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Wohnanlage AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Wohnanlage AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Wohnanlage AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Wohnanlage AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Wohnanlage AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Wohnanlage AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Çeşme, Türkei
von
$918,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Cesme ist die schönste Halbinsel an der Küste der Ägäis. Ihr Wert wächst jeden Tag. Das Projekt befindet sich am Cape Fener im Zentrum von Cesme, nur wenige Gehminuten vom Yachthafen, Unterhaltungsmöglichkeiten, Cafés und Restaurants entfernt. Dieses Projekt ist einzigartig in seiner Archite…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Residenz Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Residenz Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Residenz Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Residenz Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Residenz Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Konak, Türkei
von
$303,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Das Projekt befindet sich im zentralen Teil der Stadt, 720 Meter vom Meer entfernt. Dieses magische Projekt befindet sich im Herzen des Stadtteils Alsancak, in der Nähe des Verkehrsknotenpunkts, neben einem der größten privaten Krankenhäuser in Izmir - Medicana.   LAGE Ege Universit…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
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Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Aliağa, Türkei
von
$254,018
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
Aliaga Shakranlar Bezirk von Izmir   3 + 1 Triplex 1. Stock: 1 Wohnzimmer mit Küche 2. Stock: 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer  3. Stock: 1 Schlafzimmer und Terrasse  Gesamtfläche: 100 m2 Das Projekt wird im Juli 2023 in Auftrag gegeben. In der Nähe des Meeres zu F…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Wohnanlage Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Wohnanlage Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Wohnanlage Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Wohnanlage Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Wohnanlage Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Bornova, Türkei
von
$526,840
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Entwickelt für diejenigen mit hohen Erwartungen an das Leben; Der Ikon Tower, der Luxus und Komfort vereint und Ihr Leben mit jedem Detail auf einen höheren Standard bringt, befindet sich in Bornova, Hier befinden sich die renommiertesten Einkaufszentren von İzmir. Das Projekt, das mit seine…
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Residenz The Project of the Rising Power of Izmir
Residenz The Project of the Rising Power of Izmir
Residenz The Project of the Rising Power of Izmir
Residenz The Project of the Rising Power of Izmir
Residenz The Project of the Rising Power of Izmir
Residenz The Project of the Rising Power of Izmir
Residenz The Project of the Rising Power of Izmir
Bayraklı, Türkei
von
$666,933
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
In Izmir steht Ihnen alles zur Verfügung; Verkehrsnetze, Einkaufszentren, erstaunlicher Wohnraum... Soziale Lebensbereiche: - Außenpool und Kinderbecken -Fitness, Pilates Hall und Yoga Terrasse -Kinderspielplatz -Workstation -Sauna und Dampfbad Lobby- und Erholungsgebiete -24-Stunden-Kameras…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Wohnanlage Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Wohnanlage Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Wohnanlage Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Wohnanlage Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Wohnanlage Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Wohnanlage Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Konak, Türkei
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 24
Renommierter Wohnkomplex im Herzen von Izmir an den Ufern der Ägäis! Das Projekt besteht aus 4 Gebäuden und umfasst mehr als 1000 Apartments mit Blick auf die Bucht von Izmir sowie Geschäftsräume. Wohnbereich: 56 - 234 M2. Layouts: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 Auf dem Territorium: Außen- / I…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Residenz A Perfect Residance Project in Bayraklı
Residenz A Perfect Residance Project in Bayraklı
Residenz A Perfect Residance Project in Bayraklı
Residenz A Perfect Residance Project in Bayraklı
Residenz A Perfect Residance Project in Bayraklı
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Residenz A Perfect Residance Project in Bayraklı
Bayraklı, Türkei
von
$188,728
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Sollen wir die Stadt mit der Sonne umarmen, die in vier Jahreszeiten zu Ihnen nach Hause kommt? Sie werden das Leben in der Metropole in diesem Projekt aus einer völlig anderen Sicht sehen, wo Sie das Blau in vollen Zügen mit seinen Häusern und Büros neben dem Meer genießen können, und wo Q…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Alle anzeigen Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Urla, Türkei
von
$1,23M
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Urla ist ein globales Reiseziel mit seiner Natur, der erhaltenen historischen Textur, der Küste und den Menschen. Hören Sie auf die Stimme der Blätter, die Ihnen einen guten Morgen sagen. Fühle, wie die Hitze der Sonne dein Gesicht durch die Blätter trifft. Das Projekt Urla ist nicht nur ein…
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Wohngebäude 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Wohngebäude 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Wohngebäude 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Wohngebäude 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Wohngebäude 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Wohngebäude 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Wohngebäude 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Gaziemir, Türkei
von
$183,191
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Daire, İzmir'de Gaziemir'in iyi bir yerleşim bölgesinde bulunan bir aile evinde yer almaktadır. Okullara, kreşlere, hastanelere, alışveriş merkezlerine ve daha birçok yere yakın.Çocuklu bir aile için idealdir. 4 katlı binanın 1. katı. -4 oda -1 Salon ve 3 Yatak Odası -ebeveyn yatak odası ban…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Wohnanlage ZhK YLDYR ChEShME
Wohnanlage ZhK YLDYR ChEShME
Wohnanlage ZhK YLDYR ChEShME
Wohnanlage ZhK YLDYR ChEShME
Wohnanlage ZhK YLDYR ChEShME
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Wohnanlage ZhK YLDYR ChEShME
Ildir Mahallesi, Türkei
von
$10,22M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Ich präsentiere Ihnen die Perle der Türkei, Izmir Cesme. Cesme mit sauberem Wasser, heilendem Thermalwasser, historischen Denkmälern, lebendigem Nachtleben und wunderschönen Stränden ist eine der beliebtesten Touristenregionen von Izmir. Die Bezirke Alachata, Ylyja und Urla nehmen einen Plat…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Hütte Farmhouse For Sale
Hütte Farmhouse For Sale
Hütte Farmhouse For Sale
Hütte Farmhouse For Sale
Hütte Farmhouse For Sale
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Hütte Farmhouse For Sale
Cinarkoy Mahallesi, Türkei
von
$1,41M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Unsere Farm befindet sich in der Ortschaft Kemalpaşa Ören Yaka. Es gibt zwei separate nummerierte zweistöckige Häuser mit Wasser und Strom, ein kleines einstöckiges Haus, ein Lagerhaus und ein überdachtes Tierdach sowie Nebengebäude im Land. Unser Bauernhof ist 140 m2 groß und verfügt über …
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Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Yenibagarasi Mahallesi, Türkei
von
$817,966
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Unsere 2 Luxus-Triplex-Villen mit 225 m2 4 + 1 freistehenden 50 m² großen Pool auf einem 650 m² großen Grundstück mit herrlichem Blick direkt neben Foçaköy, Das Viertel Yenibağarası steht Ende Juni zum Verkauf. Materialien der 1. Klasse werden in den Häusern unserer Villa mit einer ganz be…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Wohnanlage Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Wohnanlage Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Wohnanlage Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Wohnanlage Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Wohnanlage Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Narlıdere, Türkei
von
$254,801
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 9
In der Lage von Narlıdere genießen Sie die Wälder von Balçova und schalten Ihr Gesicht in die berühmte Aussicht auf die Bucht von İzmir ein. Eine Seite von Ihnen sind die Einkaufszentren İstinye Park und Agora, die andere Seite öffnet sich zu beliebten ägäischen Resorts wie Seferihisar, Urla…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Urla, Türkei
von
$2,23M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Begrüßen Sie den Tag mit dem Duft von Lavendel... Das Projekt befindet sich in der Perle der Ägäis Urla mit 73 Villen auf 80.845,32 Quadratmetern. Es wird 3 Arten von Villen als 5 + 1/6 + 1/7 + 1 geben. Jede Villa verfügt über eine eigene Solarenergieinfrastruktur auf dem Dach, dem Pool u…
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