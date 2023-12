Kayapinar, Türkei

von €210,000

Ich präsentiere Ihnen eine einzigartige Wohnung in einer Touristengegend, Kusadasi. 9 Blocks in der Wohnanlage Schwimmbad, Sportsalon, Parkplatz, Spielplatz und viele andere. In der Nähe von Schulen, Geschäften. Infrastruktur entwickelt Menschen aus verschiedenen Ländern leben in der Wohnanlage. Die Wohnung ist einzigartig Ein unnachahmlicher Blick auf das Meer, die Stadt, die Natur, die Landschaft, ein Panoramablick, der sich nie schließen lässt. Das Haus ist niedrig im 4. Stock gibt es 2 Wohnungen. Es gibt einen Aufzug. Das Haus wurde 2019 gebaut. Geeignet für eine Aufenthaltserlaubnis. Maisonette-Wohnung, neu, dort hat noch niemand gelebt. Brutto 330 m2 Netto 270 m2 5 + 1 1 Salon mit offener Küche und Panoramablick 5 Schlafzimmer 3 große Badezimmer gut arrangiertes Tierheim Die Wohnungen haben Erdgas Die Wohnung sieht auf 3 Seiten aus. Von 3 Seiten gibt es Fenster, Balkone und eine riesige Terrasse im zweiten Stock. Auf der Terrasse kann ein Grill eingerichtet werden. Sie können die Vorteile dieser Wohnung endlos auflisten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte, ein detailliertes Video und weitere Fotos werden auf Anfrage gesendet.