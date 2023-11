New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey

Mahmutlar, Türkei

von €131,000

-Dieses moderne Luxusapartment mit Meerblick in Alanya hat direkten Zugang zu seinem privaten Strandclub. Diese modernen Apartments verfügen über moderne Materialien mit hochwertigen Oberflächen, prächtigen Einrichtungen und einem großartigen Meerblick. Hauptmerkmale von Luxusapartments in Alanya Nur 50 Meter vom privaten Strandclub entfernt. Ein schöner Meerblick von der Terrasse. Klimaanlage und Küchengeräte inklusive. Volle Einrichtung. Sea View Apartments in Alanya mit Privatstrand. Es ist ein Privileg Projekt in Kargicak, Alanya. Meerblick Apartment in Alanya mit Privatstrand und in der Nähe von Supermärkten und Apotheken. Kargicak ist der Ort, an dem es sich mit Blau und Grün trifft. Die meisten Apartments und Villen wurden neu gebaut und bieten einen schönen Blick auf das Meer und die mediterrane Flora. In diesem modernen Apartmentkomplex in Alanya stehen Apartments mit einem, zwei und drei Schlafzimmern zur Verfügung. Alle Apartments haben eine hohe Decke und sorgen für ein Gefühl der Luftigkeit. Bodenverkleidungen aus Glas laden zu großzügigem Tageslicht ein. Das Wohnzimmer mit offener Küche öffnet sich zur ruhigen Terrasse, auf der Sie speisen oder an Sommertagen ruhig lesen können. Amerikanische Küche mit Luxus-Seriengeräten und Granit-Arbeitsplatte. Diese Wohnung mit Meerblick zum Verkauf in Alanya verfügt über Funktionen wie Video-Gegensprechanlage, abgehängte Decke, moderne Hochglanzküche und Badezimmerschränke, doppelt verglastes isoliertes Aluminiumsystem, Fußbodenheizungen im Badezimmer, Reinigbare Wandfarbe, erstklassiger Granitboden und Telefon. Diese moderne Wohnanlage in Kargicak, Alanya, besteht aus 6 Blöcken und 4 Etagen auf ca. 800 m². Der Komplex bietet alles zum Entspannen und Genießen wie ein Fitnesscenter, ein Türkisches Bad, ein Saunakino, eine PlayStation, Parkplätze, Garagen, Minigolf, eine Yoga-Halle, Tischtennis, 2 Swimmingpools, Dampfbad, Innenpool und Cafeteria. Studio-Apartments 42 qm, 1 Schlafzimmer Apartment 76 qm, 2 Schlafzimmer Apartments 105 qm, 3 Schlafzimmer Apartments 195 qm Technische Merkmale der modernen Wohnung mit Meerblick in Alanyawater und SchallisolierungFeueralarmsystemSatellit TV24 / 7 Überwachungskameras