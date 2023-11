Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey

Karakocali, Türkei

von €185,000

Oba Crown gibt es 11 Blocks und es liegt in der Nähe des neuen Krankenhauses und der neuen Stadt. Der Coplex verfügt über ein Fitnesscenter, einen Whirlpool, einen Innenpool usw... Der Apartmentkomplex befindet sich auf einem 10000 m² großen Grundstück mit einem angelegten Garten und sozialen Aktivitäten. Ausgezeichnete Wohnung in Alanya, Oba in schöner LageDieses ausgezeichnete Luxusapartment in Alanya, Oba in der Nähe des neuen Krankenhauses, Koçtaş, Metro und Hauptstraße. Sie können leicht zum Strand und zu Cafés gehen. Die Lage dieser Wohnung ist einer der größten Vorteile. Helle, geräumige Wohnung in einem gehobenen Wohngebiet von Oba, Alanya. Die Wohnung ist ideal für Familien und die ein bestimmtes Mieteinkommen wünschen. Aufgrund der Lage und der Einrichtungen ist es einfach, diese Wohnung zu mieten. Die Luxusapartments in Alanya bieten einen offenen Wohn-, Ess- und Küchenbereich mit 2 Schlafzimmern, 2 Bädern und 2 Balkonen. Das Wohnzimmer verfügt über eine schöne offene Küche mit einem Seebeschrank und einem Wohnzimmer, das von der großen Terrasse führt, auf der Sie Ihren Kaffee mit dem mediterranen Klima genießen können. Hochwertige Keramik wird auf den Boden gelegt. Basic Apartment Immobilienunternehmen finden Sie die bestmögliche Immobilie für jeden Geschmack und jedes Budget. Kontaktieren Sie unsere Verkaufsleiter, um Ihr Ferienhaus in Alanya, Türkei, zu finden. SaunaTürkisches Bad, großes Schwimmbad Tennisplatz. Generatorwasserrutsche. FitnesscenterJacuzziKinderpool24 / 7 SicherheitDoppel verglastes Fenster