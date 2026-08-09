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Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
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Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
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Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$1,32M
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 35
Wohnungen mit Meerblick in der Nähe der U-Bahn in İzmir Konak Konak liegt im Stadtzentrum von Izmir und ist eines der wichtigsten Handelszentren in der Ägäisregion der Türkei. Mit U-Bahn, Straßenbahn, Zug und Bus verfügt Konak über ein bequemes Verkehrssystem. Mit einer zunehmenden Anzahl vo…
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
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Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$686,727
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 35
Wohnungen mit Meerblick in der Nähe der U-Bahn in İzmir Konak Konak liegt im Stadtzentrum von Izmir und ist eines der wichtigsten Handelszentren in der Ägäisregion der Türkei. Mit U-Bahn, Straßenbahn, Zug und Bus verfügt Konak über ein bequemes Verkehrssystem. Mit einer zunehmenden Anzahl vo…
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Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
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Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
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Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$448,431
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 32
Wohnungen in einem Residenzgebäude in İzmir Konak in der Nähe der Metro und des Meeres Konak ist bekannt als das Finanzzentrum von İzmir mit seinen geschäftigen kommerziellen Aktivitäten und seiner zentralen Lage. Im Zentrum von İzmir, Türkei, gelegen, bietet Konak einfachen Zugang zu jedem …
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TEKCE Real Estate
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TekceTekce
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
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Konak, Türkei
von
$376,775
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 35
Wohnungen mit Meerblick in der Nähe der U-Bahn in İzmir Konak Konak liegt im Stadtzentrum von Izmir und ist eines der wichtigsten Handelszentren in der Ägäisregion der Türkei. Mit U-Bahn, Straßenbahn, Zug und Bus verfügt Konak über ein bequemes Verkehrssystem. Mit einer zunehmenden Anzahl vo…
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Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
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Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
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Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$1,37M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 32
Wohnungen in einem Residenzgebäude in İzmir Konak in der Nähe der Metro und des Meeres Konak ist bekannt als das Finanzzentrum von İzmir mit seinen geschäftigen kommerziellen Aktivitäten und seiner zentralen Lage. Im Zentrum von İzmir, Türkei, gelegen, bietet Konak einfachen Zugang zu jedem …
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Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
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Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$1,98M
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 35
Wohnungen mit Meerblick in der Nähe der U-Bahn in İzmir Konak Konak liegt im Stadtzentrum von Izmir und ist eines der wichtigsten Handelszentren in der Ägäisregion der Türkei. Mit U-Bahn, Straßenbahn, Zug und Bus verfügt Konak über ein bequemes Verkehrssystem. Mit einer zunehmenden Anzahl vo…
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Wohnanlage New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$301,951
Die Unterkunft verfügt über Pools und Sicherheit.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Ringstraße - 700 MeterU-Bahn-Station - 4 kmUniversität - 4 kmFlughafen - 30 km
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
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Konak, Türkei
von
$510,915
Wir bieten Apartments mit Meerblick mit geräumigen Terrassen.Die Residenz verfügt über ein Fitnesscenter, eine Sauna und ein Dampfbad, ein Café, ein Restaurant und eine Vitamin-Bar, Innen- und Außenpools, einen Kinderspielplatz, rund um die Uhr Sicherheit, angelegte Grünflächen.Lage und Infr…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Wohnanlage Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Wohnanlage Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Wohnanlage Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Wohnanlage Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
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Konak, Türkei
von
$314,616
Das Projekt kombiniert alle Farben von Wohn-, Geschäfts-, Kultur-, Sport-, Unterhaltungs- und Shopping-Leben, befindet sich im neuen Zentrum von Izmir, einer der am schnellsten wachsenden Städte der Welt, mit einer einzigartigen Lage, die das Zentrum von Handel und Kultur wird. Das Stadtzent…
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TRANIO
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Wohnanlage New guarded residential complex in Izmir, Turkey
Wohnanlage New guarded residential complex in Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$250,326
Die Präsidence besteht aus Wohnungen und Büros und bietet rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - Februar 2026.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich im Zentrum von Bayrakli, 5 Gehminuten vom Hofhaus, Restaurants und Café…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
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Konak, Türkei
von
$716,283
Die Residenz verfügt über Cafés und Restaurants, eine Garage, ein Fitnesscenter, einen Außenpool und einen Kinderpool, einen Kinderspielplatz, einen Konferenzraum, eine Sauna, eine Dampfbadewanne und einen Yogabereich, rund um die Uhr Sicherheit, Conciergeservice.Abschluss - Dezember, 2023.A…
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TRANIO
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Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
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Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
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Konak, Türkei
von
$316,358
Dies ist ein 50-stöckiger Wohnblock mit einer Länge von 173 Metern. Es gibt verschiedene Arten von Residenzen von 1+1 bis 4+1 im Projekt. Vom ikonischen architektonischen Verständnis über Wohnräume, von der Qualität der verwendeten Materialien bis zu den eleganten Details, die die Nähe des K…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
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Konak, Türkei
von
$463,595
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über Grünflächen, Loungebereiche, Hallen- und Außenpools, Cafés, ein Fitnesscenter, einen Sapa, ein Kino, Kinderspielplätze, einen Konferenzraum.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe …
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Wohnanlage Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
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Wohnanlage Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Wohnanlage Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Wohnanlage Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
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Wohnanlage Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Konak, Türkei
von
$328,296
Das Projekt in Izmir, der Hauptstadt an der Ägäisküste der Türkei, ist eine moderne Anlage von 3 Gebäuden. Es befindet sich an der ersten Küste in einer ruhigen Gegend des Stadtzentrums.Es gibt 469 Wohnungen mit geräumigen Terrassen in Wohngebäuden dieses Komplexes. Das dritte Gebäude ist Te…
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Wohnanlage New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
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Konak, Türkei
von
$295,444
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum und einen Pool.Abschluss - 2. Quartal 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich im Stadtzentrum, 300 Meter von einer U-Bahn-Station, 4 km vom Hafen, 6 km von der Universität, 20 km vo…
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Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
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Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
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Wohnanlage New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$428,620
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen, geräumigen Balkonen und Blick auf das Meer und die Stadt.Die Residenz verfügt über eine Schule und einen Sportplatz, einen Parkplatz und eine Garage, Yoga- und Pilates-Bereich, Hallen- und Außenpools für Kinder und Erwachsene, Cafés und Restaurants, ein…
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Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
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Wohngebäude Wohnungen in einem gesicherten Projekt mit Pool in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$277,466
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 35
Wohnungen mit Meerblick in der Nähe der U-Bahn in İzmir Konak Konak liegt im Stadtzentrum von Izmir und ist eines der wichtigsten Handelszentren in der Ägäisregion der Türkei. Mit U-Bahn, Straßenbahn, Zug und Bus verfügt Konak über ein bequemes Verkehrssystem. Mit einer zunehmenden Anzahl vo…
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Wohnanlage New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
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Konak, Türkei
von
$641,982
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich auf der ersten Meerlinie
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Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
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Konak, Türkei
von
$273,913
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 32
Wohnungen in einem Residenzgebäude in İzmir Konak in der Nähe der Metro und des Meeres Konak ist bekannt als das Finanzzentrum von İzmir mit seinen geschäftigen kommerziellen Aktivitäten und seiner zentralen Lage. Im Zentrum von İzmir, Türkei, gelegen, bietet Konak einfachen Zugang zu jedem …
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Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
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Wohngebäude Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak
Konak, Türkei
von
$821,992
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 32
Wohnungen in einem Residenzgebäude in İzmir Konak in der Nähe der Metro und des Meeres Konak ist bekannt als das Finanzzentrum von İzmir mit seinen geschäftigen kommerziellen Aktivitäten und seiner zentralen Lage. Im Zentrum von İzmir, Türkei, gelegen, bietet Konak einfachen Zugang zu jedem …
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$196,219
Das Projekt besteht aus zwei 4-stöckigen Gebäuden mit 121 Wohnungen mit 1-2 Schlafzimmern.Eigenschaften:FreibadLandschaftenSicherheit rund um die UhrInnen- und AußenparkplätzeAbschluss - Oktober 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Projekt ist umgeben von Parks und üppigem Grün, nur w…
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TRANIO
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Residenz Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Residenz Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Residenz Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Residenz Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Residenz Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Konak, Türkei
von
$303,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Das Projekt befindet sich im zentralen Teil der Stadt, 720 Meter vom Meer entfernt. Dieses magische Projekt befindet sich im Herzen des Stadtteils Alsancak, in der Nähe des Verkehrsknotenpunkts, neben einem der größten privaten Krankenhäuser in Izmir - Medicana.   LAGE Ege Universit…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Wohnanlage Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Wohnanlage Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Wohnanlage Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Wohnanlage Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Wohnanlage Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Wohnanlage Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Wohnanlage Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Konak, Türkei
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Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 24
Renommierter Wohnkomplex im Herzen von Izmir an den Ufern der Ägäis! Das Projekt besteht aus 4 Gebäuden und umfasst mehr als 1000 Apartments mit Blick auf die Bucht von Izmir sowie Geschäftsräume. Wohnbereich: 56 - 234 M2. Layouts: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 Auf dem Territorium: Außen- / I…
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