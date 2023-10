Konak, Türkei

von €285,896

83–337 m² 5

Kapitulation vor: 2024

Das Projekt befindet sich im zentralen Teil der Stadt, 720 Meter vom Meer entfernt. Dieses magische Projekt befindet sich im Herzen des Stadtteils Alsancak, in der Nähe des Verkehrsknotenpunkts, neben einem der größten privaten Krankenhäuser in Izmir - Medicana. LAGE Ege University .................................................................. .7,3 km Dokuz Eylül Krankenhaus ...................... 8,7 km Yashar University ..................................... 5,5 km Medicana International Hospital ................ 500 m Ege City Privatkrankenhaus .............................. 2,0 km Aegean University Hospital ................................. 6,2 km Kulturpark ................................ 2,0 km Hafen von Alsancak ................................................. ..2.0 km Flughafen Adnan Menderes .............................. 18 km Alacati Cheshme ................................................. 55 Minuten Urla.................................................. ...............................40 min Manisa .................................................. ............... 30 min Aydin .................................................. .........................55 min Kusadasi .................................................. ............ 1 Stunde SOZIALE INFRASTRUKTUR - Offener Pool - Kinderschwimmbad - Cafeteria - Geschlossener Parkplatz - Fitness-, Pilates- und Yoga-Zentren - Spa und Sauna - Umkleidekabinen für Männer und Frauen - Lobby und Sitzbereich - Bibliothek - Spielen - Büro - Sicherheit 24 Stunden - Videoüberwachungssystem AUSRÜSTUNG - Einbaugeräte - VRV-Heiz- und Kühlsystem - Wasser- und Stromzähler - Generator - Überdachter Parkplatz mit automatischem Nummernlesesystem - Terrassen - Privater Garten in Apartments im Erdgeschoss - Automatische Bewässerung auf allen Terrassen und Gemeinschaftsgärten SICHERHEIT - Aufnahme und Archivierung von Überwachungskameras in allen öffentlichen Bereichen und an Eingängen - Feueralarm und automatisches Feuerlöschsystem - Feuerschränke auf Böden - Einbruchalarm, Wasser- und Brandmelder, Bildtelefon in Wohnungen Folkart Nova besteht aus 1 Block mit 174 Wohnungen mit unterschiedlichen Layouts von 1 + 1 bis 4 + 1. Alle Apartments bieten Blick auf die Bucht. Wohnungsmaterial 1 + 1 83 m2 brutto 2 + 1 164 m2 brutto 3 + 1 214 – 337 m2 brutto 4 + 1 280 m2 brutto