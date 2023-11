Bozbuek, Türkei

von €262,500

Ferienhaus zum Verkauf in einem Strandkomplex in Bozbuk in der Nähe von Akbuk Türkei Immobilien zum Verkauf in Didim, in dem atemberaubenden malerischen und friedlichen Ferienort Bozbuk in der Nähe von Akbuk an der Westküste der Türkei. Bozbuk liegt ungefähr 10 km von Akbuk entfernt am Einlass zum Golf von Akbuk, umgeben von Natur und bietet Charme, Tradition und Ruhe zusammen mit den goldenen Sandküsten, die mit der azurblauen Ägäis umspült werden. Die kleine Küstenvilla von Bozbuk bietet nur sehr wenig Annehmlichkeiten, alles über erholsame Strandferien, obwohl mehrere Touren angeboten werden, eine kurze Reise nach Didim, um den alten Apollontempel zu besichtigen, oder eine längere Reise nach Ephesus, einer der am besten erhaltenen antiken Stätten der Umgebung, oder Sie segeln auf einer atemberaubenden Sonnenuntergangskreuzfahrt entlang der Küste. Ihr Boot hält in perfekter Lage an, um den Sonnenuntergang mit einem schönen Grillabendessen an Bord des Bootes zu genießen. Die Strände in Bozbuk sind sehr familienfreundlich, da das Wasser flach und ruhig ist und der Sand weich ist. Ideal für kleine Kinder, um sicher zu paddeln oder zu schwimmen, und wenn Sie ein Naturliebhaber sind, können Sie auf atemberaubenden Naturpfaden in die Hänge fahren, oder besuchen Sie sogar das nahe gelegene Dorf Yesiltepe, um das riesige Naturschutzgebiet und den Bafa-See zu besuchen. Diese schönen 3-Zimmer-Immobilien in Bozbuk zum Verkauf befinden sich in einem großen und sehr beliebten Spa-Resort am Meer, der einen 130 m langen Abschnitt eines privaten Sandstrandes bietet, mit Häusern von Apartments bis zu freistehenden und Doppelhaushälften. Dieser familienfreundliche Resortkomplex liegt direkt an der Küste der Ägäis und bietet Ihnen die Privatsphäre privater Unterkünfte zur Selbstverpflegung mit mehreren Einrichtungen im Hotelstil für alle Altersgruppen, einschließlich: * 6 große Gemeinschaftspools * 6 Kinderbecken * Ein kleiner Aquapark * Beheizter Innenpool für kühlere Monate der frühen oder späten Saison * Strandbar * Schönheitssalon * Kinderspielplatz * Clubhaus mit Unterhaltung * Fitnesscenter / Fitnessraum * Spielzimmer * Gartenschach * Minigolf * Kinderclub * Café und Restaurant * Spa-Zentrum * Supermarkt vor Ort * Mehrzweck-Sportplätze und Beachvolleyball * Ausreichend Parkplätze * 24-Stunden-Rezeption * Kostenloses WLAN in den Gemeinschaftsbereichen Der ummauerte und geschlossene Komplex bietet Ihnen einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst für Ruhe und alles befindet sich in einem sehr gepflegten, angelegten Garten. Die Villa bietet einen eigenen privaten Parkplatz, Gartenbereiche und Terrassen für das Sommerleben im Freien. Insgesamt ein großartiges Einfamilienhaus für Sommerferien oder eine ideale Investition in die Türkei, bietet eine atemberaubende Lage am Meer und einen Privatstrand, zusammen mit einer hervorragenden Auswahl an Einrichtungen vor Ort und herrlichem Meerblick. Wir können eine subventionierte Inspektionsreise für alle anbieten, die ernsthaft daran interessiert sind, eine Immobilie in den Regionen zu kaufen, in denen wir Immobilien verkaufen… Mit einem wunderbaren Klima, gastfreundlichen Menschen und fabelhaften Eigenschaften muss die Türkei Ihre erste Wahl für Ihr Zuhause in der Sonne sein. Obwohl Sie die Immobilien auf unserer Internetseite und in Informationspaketen anzeigen können, kann nichts mit der Qualität und dem Lebensstil verglichen werden, in die Sie sich einkaufen. Im Allgemeinen dauert die Inspektionsreise 3 oder 4 Tage, was normalerweise lang genug ist, damit einer unserer engagierten Berater Sie durch den gesamten Prozess führt, vom Betrachten der Immobilien bis zur Unterstützung bei den Rechtmäßigkeiten. Wir werden Sie vom Flughafen aus begrüßen, bis Sie abreisen. Ihre Inspektionsreisen werden vollständig begleitet und wir sind stolz darauf, unsere Kunden zu betreuen. Um zu sehen, was dieses Land Ihnen zu bieten hat, buchen Sie Ihre Inspektionsreise bei einem unserer Berater. Rufen Sie uns jetzt an, um eine Besichtigung dieses Eigentums und anderer SIMILARER EIGENTUMS zu arrangieren