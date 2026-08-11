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Neubauten zum Verkauf in Mugla

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Wohnanlage Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
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Wohnanlage Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Milas, Türkei
von
$2,37M
Wir bieten geräumige und gemütliche Villen mit Pools, Gärten und Restaurants im Freien, malerische Aussicht auf die Hügel, Olivenhaine und das Meer, Parkplätze.Gartenfläche - von 1.000 m2 bis 3.700 m2.Die Residenzen sind tatsächlich gebrandmarkt Six Senses Residences Kaplankaya und das Hotel…
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
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Torba, Türkei
von
$915,251
Wir bieten Villen mit einem großen Garten, einen Swimmingpool 8 x 4 m mit Wasserfall, Terrassen, Panoramablick, einen Parkplatz im Freien für 2 Autos.Ausstattung und Ausstattung im Haus Moderne Küche mit einer InselFeuerstelleLED BeleuchtungKlimaanlageEingebaute GeräteFenster aus AluminiumLa…
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Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
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Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Ölüdeniz, Türkei
von
$873,933
Wir bieten Villen mit Innen- und Außenpools, geräumigen Gärten, Saunen, Jacuzzi und türkischen Bädern, malerische Aussicht.Fertigstellung - 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus FußbodenheizungFeuerstelleTV
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TekceTekce
Wohnanlage Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
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Wohnanlage Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$1,40M
Wir bieten Luxusvillen mit Pools von 38 m2, Parkplätze, Gärten.Ausstattung und Ausstattung im Haus FeuerstelleKlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Die Stadt Yalikavak liegt 18 km von Bodrum entfernt
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
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Bodrum, Türkei
von
$1,75M
Wir bieten Villen mit Gärten und Pools, Nebengebäuden, Garagen und Parkplätzen.Fertigstellung - 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageFußbodenheizungEinbauküche mit Franke Herd, Backofen und KapuzeKüchenschrankLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in e…
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
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Bodrum, Türkei
von
$1,69M
Wir bieten Villen mit Gärten, Swimmingpools, Parkplätze, Blick auf das Meer und die Natur.Die Residenz verfügt über eine Terrasse, einen Gemeinschaftspool, einen Grillbereich, eine Sauna und Grünflächen.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageHeizungVorteile Die erwartete Ausbeute bet…
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Wohnanlage New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
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Fethiye, Türkei
von
$1,46M
Wir bieten eine luxuriöse, möblierte Villa mit einem Pool, einem Essbereich im Freien und einem Wellnessbereich mit einer Sauna und einem türkischen Bad.Abschluss - April, 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus FußbodenheizungLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich …
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Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
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Wohnanlage Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Torba, Türkei
von
$718,568
Wir bieten komfortable Villen, Wohnungen und Duplex-Wohnungen mit Terrassen.Die Residenz verfügt über einen Pool, eine Sauna, einen Parkplatz, einen Garten.Eigenschaften der Wohnungen Villen: 2 Schlafzimmer, ein Hauptbad, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Gemeinschaftsbad.Vorteile Die erwartet…
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Wohnanlage Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
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Wohnanlage Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Gumusluk, Türkei
von
$1,24M
Jede Villa befindet sich auf einem eigenen Grundstück mit einem Außenpool von 30 m2, 10x3 m in der Größe und 1,8 m in der Tiefe. Das Bauprojekt bietet verschiedene Layouts der Villen, die Fläche variiert von 390 bis 460 m2. Das Projekt bietet auch Landschaftsgestaltung - Olivenbäume im Alter…
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Turgutreis, Türkei
von
$387,987
Wir bieten neue Wohnungen und Villen.Jede Villa verfügt über einen privaten großen Garten. Die Apartments im Erdgeschoss haben auch Gärten.Die luxuriöse Residenz verfügt über einen Parkplatz, Gemeinschaftspools, einen privaten Strand.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und In…
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Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
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Bodrum, Türkei
von
$718,568
Wir bieten Villen mit Parkplätzen und Blick auf das Meer und die Stadt.Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool von 60 m2.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich im Zentrum von Bodrum
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Wohnanlage New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
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Wohnanlage New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$457,625
Wir bieten Villen mit Gärten und einen Panoramablick auf den See.Die Residenz verfügt über zwei Swimmingpools und einen Sandstrand, einen Kinderpool, Restaurants und Geschäfte, ein Fitnesscenter, grüne Landschaften, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung, Kinderspielplätze und Sport…
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Wohnanlage Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Wohnanlage Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Wohnanlage Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Wohnanlage Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Wohnanlage Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
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Wohnanlage Luxury apartments and villas with three bedrooms in a pine forest.
Bodrum, Türkei
von
$264,001
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Drei-Zimmer-Wohnungen und Villen (3+1) von 131.4 m2 im Neva Valeron Adabuku Komplex.Der Komplex besteht aus 198 Residenzen auf einem Grundstück von 44,578 m2 neben einem Kiefernwald im Adabuku Bereich | Bodrum.Ein privater Pier für Bewohner des Komplexes, Transfer zum Strand, Buggy-Service a…
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Smart Home
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Wohnanlage Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Wohnanlage Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Wohnanlage Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Wohnanlage Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Wohnanlage Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Wohnanlage Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Wohnanlage Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$1,20M
Ein modernes Projekt bestehend aus 20 privaten Villen mit privaten Gärten, auf einem Grundstück von 11.000 Quadratmetern gelegen und bietet dank seiner einzigartigen Lage eine sehr komfortable Umgebung. Geeignet für das ganzjährige Leben. Jede Villa verfügt über einen Parkplatz im Freien für…
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Wohnanlage Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Gocek, Türkei
von
$2,59M
Wir bieten geräumige Apartments mit einem malerischen Blick, Terrassen und französischen Balkonen.Die risikoarme Residenz verfügt über einen großen Park mit Teichen und Wasserfällen, Kinder; Spielplätze, Sportanlagen, ein Café, Innen- und Außenpools.Abschluss - Mai 2024.Vorteile Raten für 12…
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Wohnanlage Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
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Wohnanlage Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$990,458
Wir bieten Villen mit Pools und Parkplätzen.Die Residenz mit Meerblick verfügt über einen Strand, einen Yachthafen und ein Seetaxi, ein Restaurant und einen Conciergeservice, einen Fitnessraum, einen Innenpool von 92 m2, einen Kinder; Club, ein Spa-Center.Lage und Infrastruktur in der Nähe D…
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Wohnanlage New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Fethiye, Türkei
von
$873,933
Wir bieten Apartments mit Terrassen und einen Panoramablick auf den Golf.Die Residenz verfügt über eine Garage, rund um die Uhr Sicherheit, Concierge-Service, Pools für Kinder und Erwachsene, einen Fitnessraum, eine Sauna und eine Poolbar.Abschluss - März 2024.Ausstattung und Ausstattung im …
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Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Peksimet, Türkei
von
$699,147
Wir bieten Villen mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool von 220 m2 und einen privaten Strand.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt
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Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Wohnanlage Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Milas, Türkei
von
$1,49M
Ein luxuriöser und komfortabler Komplex auf 72m2 Grundstück mit 194 Villen gebaut. Das Projekt kombiniert zeitgenössische Architektur und Einzigartigkeit, jede Villa in verfügt über einen Meerblick mit 2 großen Terrassen, 4 Zimmern, 3 Bäder und einen geräumigen Wohnbereich.Die Anlage bietet …
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Wohnanlage Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Wohnanlage Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Wohnanlage Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Wohnanlage Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Wohnanlage Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Wohnanlage Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Gulluk, Türkei
von
$617,580
Es gibt mehrere Villen im Projekt, in der kleinen Fischerstadt Gulluk. 8 km vom Flughafen Bodrum/Milas entfernt. 40 km von Bodrum Stadt.Jedes Haus verfügt über Pools, Parkplätze, Terrassen für Entspannung, Wohnzimmer und Küche, 2-4 Schlafzimmer, 2-3 Bäder. Einige haben Wäschemöglichkeiten.La…
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Wohnanlage Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
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Wohnanlage Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$427,257
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Wohnungen im Erdgeschoss haben private Gärten.Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool von 270 m2.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich 150 Meter vom Strand entfernt
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Wohnanlage New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
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Wohnanlage New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$349,573
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer und die Natur, Parkplätze, Terrassen oder Gärten.Jede Wohnung hat einen eigenen Eingang.Die Residenz verfügt über einen Swimmingpool von 60 m2.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich im Stadtzentr…
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Wohnanlage Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$309,518
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool von 120 m2.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einem renommierten Strandbereich
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Wohnanlage Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Wohnanlage Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Wohnanlage Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Wohnanlage Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Wohnanlage Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
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Wohnanlage Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Fethiye, Türkei
von
$248,710
Die Residenz verfügt über einen Pool mit einer Bar, ein Fitnesscenter, Sicherheit.Abschluss - Mai 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus Einbauküche SchrankLage und Infrastruktur in der Nähe Strand Oludeniz - 10 kmFethie Promenade - 3 kmFlughafen Dalaman - 60 km
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Wohnanlage New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Wohnanlage New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Wohnanlage New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Wohnanlage New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
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Wohnanlage New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Ölüdeniz, Türkei
von
$413,662
Wir bieten möblierte Apartments mit Terrassen und Blick auf die Berge.Die Residenz verfügt über 4 große Pools, ein Restaurant und eine Bar.Abschluss - Mai 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageVorteile Garantiertes hohes Mieteinkommen.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unte…
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Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Milas, Türkei
von
$425,314
Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Pool, einen Parkplatz, Concierge-Service.Ausstattung und Ausstattung im Haus EinbaukücheLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich 15 Minuten vom Flughafen Bodrum und 30 Minuten vom Stadtzentrum entfernt
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Wohnanlage New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Fethiye, Türkei
von
$524,360
Wir bieten Apartments mit Terrassen und Panoramablick.Einige Wohnungen haben private Swimmingpools.Die Residenz verfügt über Pools und eine Poolbar, einen beheizten Innenpool, einen Fitnessraum, eine Sauna, eine Sicherheit rund um die Uhr, eine Tiefgarage und einen Gästeparkplatz.Abschluss -…
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Wohnanlage New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
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Wohnanlage New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$512,917
Wir bieten Villen mit Pools, großen Gärten, Blick auf den Wald und den See, einen Parkplatz.Die Residenz verfügt über einen privaten Strand, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Abschluss - Dezember, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Küchengeräte (Kochfeld, Backofen)Moskito…
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Wohnanlage New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
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Bodrum, Türkei
von
$367,381
Wir bieten Apartments und Villen mit Blick auf das Meer.Die Residenz verfügt über einen grünen Bereich, dekorative Pools, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung, Spaziergänge, Joggen und Radwege, private Pier und Strand, Kinder; Spielplätze, einen Mini-Golfplatz, Yoga und Meditation…
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Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
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Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Bodrum, Türkei
von
$469,336
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Drei-Zimmer-Villen (3+1) von 131.4 m2 im Neva Valeron Adabuku Komplex.Der Komplex besteht aus 198 Residenzen auf einem Grundstück von 44,578 m2 neben einem Kiefernwald im Adabuku Bereich | Bodrum.Ein privater Pier für Bewohner des Komplexes, Transfer zum Strand, Buggy-Service auf dem Gebiet …
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Wohnanlage Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
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Wohnanlage Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Dagbelen, Türkei
von
$1,85M
Wir bieten komfortable und funktionale Villen mit Gärten und Pools.Ausstattung und Ausstattung im Haus Einbauküchengeräte (Hub, Backofen, Dunstabzugshaube, Kühlschrank, Geschirrspüler)Duravit SanitärkeramikFeuerstelleStahltürGleitende Aluminiumfenster mit elektrischen Rollläden und Fliegengi…
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Wohnanlage New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Wohnanlage New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Wohnanlage New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Wohnanlage New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Wohnanlage New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
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Milas, Türkei
von
$805,023
Der luxuriöse Wohnkomplex besteht aus 80 zweistöckigen und 20 dreistöckigen Stadthäusern. Jedes Haus verfügt über ein Grundstück von 175 m2, Privatpool, Garten und Parkplatz. Die Fenster überblicken den See. Der Komplex verfügt auch über einen Volleyball, Basketball und Fußballplatz sowie ei…
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Wohnanlage New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
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Wohnanlage New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Bogazici, Türkei
von
$213,628
Wir bieten Apartments und Villen mit Panoramablick auf das Meer, den See und Gärten.Die Residenz besteht aus 132 Apartments und 35 Villen und verfügt über Pools, angelegte Grünflächen, Parkplätze, ein Einkaufszentrum, einen Kinderspielplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft b…
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Wohnanlage Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
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Gulluk, Türkei
von
$541,839
Wir bieten Villen mit Kaminen und großen Gärten.Die Residenz verfügt über einen Veranstaltungsbereich, ein Restaurant, Swimmingpools, einen Aquapark, einen Sportplatz, Grillmöglichkeiten, einen Fitnessraum, Kinderspielplätze.Abschluss - Mai 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Flughafen B…
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Wohnanlage Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
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Bodrum, Türkei
von
$1,84M
Ein exklusives Projekt, das man sowohl Ruhe als auch Unterhaltung genießen kann. Während die grüne Umgebung einen Blick auf die Natur bietet, verbindet die innovative Architektur moderne Textur mit regionaler Authentizität. Das Projekt ist so konzipiert, dass Sie sich mit seinem privaten Str…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
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Bodrum, Türkei
von
$2,28M
Wir bieten Villen mit Infinity-Pools, Gärten, Terrassen, Gästehäusern, Panoramablick auf das Meer und den Yachthafen, Parkplätze.Abschluss - Juni 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Hauptstraße, 2 Minuten vom Yachthafen entfernt
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
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Gumusluk, Türkei
von
$1,49M
Wir bieten Premium-Villen mit Pools, Gärten, Parkplätze, Blick auf das Meer.Es gibt rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - Dezember, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart Home" SystemKüchenschrankFußbodenheizungKlimaanlageAutomatisches BewässerungssystemLage und Infrastruktur in de…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
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Bodrum, Türkei
von
$2,04M
Wir bieten Villen mit Pools, Lounge-Bereichen, Parkplätze.Fertigstellung - 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Große FensterModerne Küchen"Smart Home" SystemLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einer ruhigen und malerischen Gegend
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Wohnanlage Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Wohnanlage Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Wohnanlage Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Wohnanlage Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
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Wohnanlage Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Ölüdeniz, Türkei
von
$746,128
Wir bieten Villen mit Glasfassaden, großen Solarien und Gärten.Die Residenz besteht aus modernen Premium-Villen und Apartments und verfügt über einen Außenpool.Abschluss - Juni, 2024.Eigenschaften der Wohnungen Jede Villa verfügt über eine Küche mit einem Wohnzimmer, vier Schlafzimmer, vier …
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Wohnanlage Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
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Bodrum, Türkei
von
$192,265
Apartments in einer modernen Wohnanlage nahe dem See.Infrastruktur des Komplexes:SchwimmbadPoolbarParkFitnesscenterSaunaSpielplätze für alle AltersgruppenAußenfeuerzonenEigenschaften der Wohnungen Der Komplex bietet Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern.Lage und Infrastruktur in der Nähe Bod…
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Wohnanlage New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
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Bodrum, Türkei
von
$681,668
Wir bieten Villen mit Swimmingpools von 60 m2.Die Residenz verfügt über zwei Swimmingpools, Parkplätze, einen Kinderspielplatz, rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - Mai 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart Home" SystemKlimaanlageFußbodenheizungBewässerungssystem im GartenLage un…
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Wohnanlage Furnished three bedroom villas on the beach.
Wohnanlage Furnished three bedroom villas on the beach.
Wohnanlage Furnished three bedroom villas on the beach.
Wohnanlage Furnished three bedroom villas on the beach.
Wohnanlage Furnished three bedroom villas on the beach.
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Wohnanlage Furnished three bedroom villas on the beach.
Bodrum, Türkei
von
$704,004
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Villa mit 3 Schlafzimmern direkt am Meer in Gumusluk | Bodrum.Dieses exklusive Projekt auf einer Fläche von 72.000 m2 bietet ein Leben auf der Ebene eines Fünf-Sterne-Hotels.Das Projekt verfügt über 194 Villen, von denen jede die Verkörperung von Luxus und Vintage-Stil ist, die in voller Übe…
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Wohnanlage New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
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Bodrum, Türkei
von
$298,452
Wir bieten Villen und Stadthäuser mit privaten Gärten.Die traditionelle Residenz verfügt über ein Einkaufszentrum, einen Kinderspielplatz, Wander- und Joggingwege, Gärten und Parks, einen See, einen Fitnessraum und Pools.Abschluss - Dezember, 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Mumcular …
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Wohnanlage New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Gumusluk, Türkei
von
$629,232
Wir bieten neue Wohnungen von zwei Arten:Wohnungen mit privaten Pools und GärtenWohnungen mit Terrassen auf der obersten Etage.Die Residenz verfügt über einen Außenpool und einen Parkplatz.Abschluss - Dezember, 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus Siemens, Franke GeräteGrohe, Bocchi Sani…
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Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$1,75M
Wir bieten helle und komfortable Villen mit Pools und Gärten.Die Residenz am Hügel ist mit einem malerischen natürlichen Fluss verziert.Eigenschaften der Wohnungen Jedes Haus verfügt über ein großes Wohn-Esszimmer und ein Schlafzimmer im Erdgeschoss und 3 Schlafzimmer im Obergeschoss.Lage un…
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Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Gulluk, Türkei
von
$1,56M
Wir bieten Villen mit großen Gärten, Pools, Parkplätzen, einen Panoramablick auf das Meer und die Berge.Die Residenz verfügt über einen privaten Strand, eine Bar, ein Yoga-und Pilates-Studio, Sicherheit, einen Parkplatz.Abschluss - Juni 2023.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart Home" S…
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Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Alle anzeigen Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Bodrum, Türkei
von
$700,490
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Villa mit 3 Schlafzimmern direkt am Meer in Gumusluk | Bodrum.Dieses exklusive Projekt auf einer Fläche von 72.000 m2 bietet ein Leben auf der Ebene eines Fünf-Sterne-Hotels.Das Projekt verfügt über 194 Villen, von denen jede die Verkörperung von Luxus und Vintage-Stil ist, die in voller Übe…
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Wohnanlage New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$291,311
Wir bieten leuchtende Villen mit Panoramablick und Gärten.Die Residenz verfügt über ein Einkaufszentrum, Kinderspielplätze, Wander- und Joggingwege, einen See, einen Swimmingpool und einen Fitnessraum, Parks und Gärten.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich im Ort Mu…
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Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Dagbelen, Türkei
von
$631,563
Wir bieten Apartments mit Balkon, Terrassen, Gärten.Die Residenz verfügt über zwei Swimmingpools.Ausstattung und Ausstattung im Haus Einbauküchengeräte (Hub, Backofen, Dunstabzugshaube, Kühlschrank, Geschirrspüler)Duravit SanitärkeramikGleitende Aluminiumfenster mit elektrischen Rollläden un…
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Wohnanlage Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Gundogan, Türkei
von
$1,69M
Wir bieten prestigeträchtige Apartments mit verschiedenen Layouts und Panoramablick. Der Wohnkomplex bietet rund um die Uhr Concierge-Service, einen privaten blauen Flaggenstrand, ein Restaurant, Terrassen und Gärten, Trockenreinigungsservice, einen Kinderspielplatz, Innen- und Außenpools, e…
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Türkei
von
$699,147
Wir bieten Villen mit Pools, Gärten, Terrassen, Saunen und türkischen Bädern, Lounge und Grillmöglichkeiten.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: eine Küche, ein Wohnzimmer mit Kamin und Zugang zur Poolterrasse, ein Doppelschlafzimmer mit Bad, ein Doppelzimmer mit Bad und Balkon.Erster St…
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Wohnanlage Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Gundogan, Türkei
von
$875,681
Wir bieten Villen, Stadthäuser und Apartments mit Meerblick.Die Wohnungen im Erdgeschoss haben private Gärten.Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool.Lage und Infrastruktur in der Nähe Stores - 5 MinutenBusbahnhof - 10 MinutenStrand - 5 MinutenFlughafen - 45 Minuten
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Wohnanlage New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Dagbelen, Türkei
von
$6,29M
Wir bieten neue Villen von vier Arten:Typ A (15 Stück). Die modernen Villen von 455.60 m2 mit einem angelegten Garten, Terrassen, einem Schwimmbad, einem Parkplatz für zwei Autos.Typ B (10 Stück). Die Villen von 424,93 m2 mit einem malerischen Blick, einem Schwimmbad, Terrassen, einem angele…
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Wohnanlage Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Wohnanlage Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Türkei
von
$1,01M
Wir bieten eine Villa mit einem Garten und einem Pool, eine Terrasse, einen Grillplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus Küchengeräte (Kühlschrank, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine, Backofen, Einbauherd, elektrische Wasserkocher)TVKlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterk…
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Wohnanlage Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Fethiye, Türkei
von
$932,196
Wir bieten stilvolle hochwertige Villen mit Hallen- und Außenpools, großen Gärten, Saunen und türkischen Bädern, großen Terrassen und Grillmöglichkeiten, Meerblick.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: ein Wohnzimmer, eine Küche, eine Poolterrasse.1. Stock: ein Zweibettzimmer mit einem Ba…
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Wohnanlage New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Wohnanlage New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$345,770
Wir bieten Apartments und Villen mit Blick auf die Berge, Olivenhaine und Wälder.Die Residenz verfügt über zwei Pools und Lounge-Bereiche, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Abschluss - Dezember, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Küchengeräte (Kochfeld, Backofen)Moskitone…
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Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Alle anzeigen Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$2,57M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Die Kunst des modernen Luxus im Herzen von Yalikavak | Bodrum.Villas - ein exklusives Projekt von 10.300 m2, bestehend aus 10 Villen, verkörpert die perfekte Balance von Privatsphäre, Ästhetik und technologischem Komfort in einem der renommiertesten Gegenden der Ägäis.Das Projekt befindet si…
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Wohnanlage Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
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Bodrum, Türkei
von
$990,458
Wir bieten Apartments mit verschiedenen Layouts, Jedes Haus hat einen privaten Pool.Die Residenz verfügt über einen Hafen und einen Strand, ein Restaurant und einen Concierge, einen Fitnessraum, einen Innenpool von 92 m2, Meertaxi, Unterhaltungsbereiche und einen Kinderclub, ein Spa-Center.A…
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TRANIO
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Wohnanlage Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
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Bodrum, Türkei
von
$308,790
Neues Investitionsprojekt - eine einzigartige Wohnanlage in Bodrum nur 300 Meter vom Meer entfernt. Die komplexen Merkmale:voll möblierte Apartments300 Meter zur KüsteSchwimmbadGarageSonnenkollektorenGeneratorWLANVorteile Dieses Projekt ist ideal für die Zeit-zu-Periode-Vermietung, um ein st…
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TRANIO
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Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
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Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Bodrum, Türkei
von
$525,000
Zwei-Zimmer-Villa mit Panoramablick auf das Meer in einer malerischen Gegend von Bodrum.Die Villa befindet sich 6 km vom Zentrum von Yalikavak (Marina, Promenade mit Cafés, Restaurants und Geschäften) in einem Komplex mit einem Pool, hat einen privaten Strand mit einem Pier.Anzahl der Stockw…
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Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
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Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$553,491
Wir bieten Villen mit Terrassen von 15 m2, Gärten, Blick auf die Stadt.Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe der alten Stadt Pedesa, die e…
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TRANIO
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Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
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Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Bodrum, Türkei
von
$2,62M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Der Komplex ist auf einer Fläche von 13.500 m2, besteht aus 18 spanischen Stil Villen mit Panoramablick auf das MeerVilla Fiesta ist eine der bequemsten Villen in der Anlage, mit Panoramablick auf das Meer und einem privaten Pool.Das Anwesen umfasst zwei Häuser:Hauptgebäude (Dorf) Fläche 380…
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Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
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Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Bodrum, Türkei
von
$850,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Die Villa befindet sich 6 km vom Zentrum von Yalikavak (Marina, Promenade mit Cafés, Restaurants und Geschäften) in einem Komplex mit einem Pool, hat einen eigenen Strand mit einem Pier, sowie einen Transfer zum / vom Strand.Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: 3Anzahl der Badez…
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Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
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Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$930,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Zum Verkauf 3 Villen mit 3 Schlafzimmern von 150 m2 - 170 m2 im Zentrum von Bodrum mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt.Privater PoolEinbauküchengeräteEinbauschränkeVRF KühlsystemFußbodenheizungen in der VillaParkplatzGartenFür weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an
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Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
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Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$3,34M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxusvilla zum Verkauf in der malerischen Gegend von Yalikavak | Bodrum, 600 Meter vom Yachthafen entfernt.Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: ANHANGAnzahl der Badezimmer: ANHANGSeparate Wohnung mit 1 Schlafzimmer, Küche und Bad für einen Dienstmädchen oder Gäste.Entfernung zum…
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Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
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Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Kizilagac, Türkei
von
$932,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Shelton Magia Bodrum ist ein einzigartiger Komplex von 104 Luxusvillen auf einem Gebiet von 30.000 m2, umgeben von malerischen Natur und atemberaubenden Landschaften.Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: 3Anzahl der Wohnzimmer: 1Anzahl der Badezimmer: 3Gesamtfläche: 140 m2Private…
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Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
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Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Bodrum, Türkei
von
$3,34M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Diese einzigartig gestalteten Villen verkörpern architektonische Pracht und machen sie zum außergewöhnlichsten Projekt in Bodrum.Der Komplex besteht aus nur 10 exklusiven Villen, mit einem starken Fokus auf Privatsphäre und Sicherheit. Jede Villa ist auf ihre eigene Weise besonders, so dass …
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Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
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Bodrum, Türkei
von
$1,40M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxusvilla zum Verkauf in der malerischen Gegend von Yalikavak | Bodrum - die Perle der Ägäis Küste der Türkei!Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: 7Anzahl der Badezimmer: 5.Gesamtfläche: 340 m2Grundstücksfläche: 800 m2Entfernung zum Meer: 500 MeterSaunaGymnasiumFeuerstelleBehei…
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Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
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Bodrum, Türkei
von
$3,45M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxus 5-Zimmer-Villen in der malerischen Gegend von Gölköy | Bodrum.Der vom berühmten Architekten Emre Arolat entworfene Villakomplex befindet sich in Demirbükü Bay, einer der exklusivsten Buchten von Bodrum.Dieses Projekt am Meer liegt auf einem Grundstück von 120.000 m2, umfasst 150 privat…
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Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
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Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Bodrum, Türkei
von
$830,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Freistehende Villa mit vier Schlafzimmern 800 Meter vom Meer entfernt.Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: ANHANGAnzahl der Badezimmer: ANHANGGesamtfläche: 200 m2Grundstücksfläche: 500 m2Entfernung zum Meer: 800 MeterPrivater Parkplatz im FreienFußbodenheizungKlimaanlagenFür wei…
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Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
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Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Bodrum, Türkei
von
$1,74M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxus Villa mit fünf Schlafzimmern in der malerischen Gegend von Yalikavak an der Ägäisküste der Türkei!Die Anlage ist auf einer Fläche von 9.600 m2, nur 18 Villen, 5 km vom Yachthafen Yalikavak, 3 km zum Zentrum von Gumusluk und nur 450 Meter zum Meer und Geschäften gebaut.Anzahl der Stockw…
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Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
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Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Bodrum, Türkei
von
$784,707
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Drei Schlafzimmer Duplex Villa mit Seeblick in Adabuku | Bodrum.Der Villakomplex befindet sich 700 Meter vom Meer entfernt, besteht aus 80 Duplexs (2 Stockwerke) 3 + 1 und 20 Triplexes (3 Etagen) 4 + 1, in der Nähe gibt es Geschäfte, Restaurants und einen Wochenmarkt.Anzahl der Stockwerke: 2…
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Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
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Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Bodrum, Türkei
von
$982,337
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Drei Schlafzimmer Duplex Villa mit Seeblick in Adabuku | Bodrum.Der Villakomplex befindet sich 700 Meter vom Meer entfernt, besteht aus 80 Duplexs (2 Stockwerke) 3 + 1 und 20 Triplexes (3 Etagen) 4 + 1, in der Nähe gibt es Geschäfte, Restaurants und einen Wochenmarkt.Anzahl der Stockwerke: 2…
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Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
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Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Bodrum, Türkei
von
$2,27M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Villa mit vier Schlafzimmern mit Meerblick in Bodrum.Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: ANHANGAnzahl der Wohnzimmer: 1Anzahl der Badezimmer: 5.Gesamtfläche: 250 m2Grundstücksfläche: 381 m2Privater GartenPrivater PoolPrivatparkplatzSmart Home SystemSolarmoduleFußbodenheizungVRF…
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Touristischer Komplex La Costa Spa and Beach Resort
Touristischer Komplex La Costa Spa and Beach Resort
Touristischer Komplex La Costa Spa and Beach Resort
Touristischer Komplex La Costa Spa and Beach Resort
Touristischer Komplex La Costa Spa and Beach Resort
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Touristischer Komplex La Costa Spa and Beach Resort
Bozbuk, Türkei
von
$280,809
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Ferienhaus zu verkaufen in einem Strandkomplex in Bozbuk bei Akbuk, TürkeiImmobilien zu verkaufen in Didim, gelegen im atemberaubenden, malerischen und ruhigen Ferienort Bozbuk bei Akbuk an der Westküste der Türkei.Bozbuk liegt etwa 10 km von Akbuk entfernt an der Einfahrt zum Golf von Akbuk…
Bauherr
Polat Group
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Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
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Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$4,10M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxus Villa mit sechs Schlafzimmern in Turkbuku | Bodrum mit Meerblick und Bergblick in einem Villakomplex..Die Villa liegt 1,3 km vom Yachtclub Turkbuku und 1,5 km vom Einkaufszentrum Macro und 14 km von Yalikavak entfernt.Anzahl der Stockwerke: 3Anzahl der Schlafzimmer: 6Wohnzimmer: 2.Sepa…
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Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
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Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$3,34M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxusvilla im Zentrum der malerischen Gegend von Yalikavak | Bodrum - die Perle der Ägäis Küste der Türkei!Die Villa befindet sich in einem Komplex, ein Shuttle-Service wird zum öffentlichen Strand organisiert, der 1,2 km entfernt ist, zum Zentrum und zum Yachthafen von Yalikavak - 1,3 km, u…
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Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
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Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Bodrum, Türkei
von
$959,086
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Freistehende Villa mit drei Schlafzimmern mit direktem Meerblick in Gundogan | Bodrum.Der Komplex befindet sich 100 Meter vom Meer entfernt, hat seinen eigenen Strand mit 3 Holzpiern, Liegewiese, Schwimmbad, Restaurant am Strand und einen Spielplatz, 550 Meter zum Zentrum von Gundogan.Anzahl…
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Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
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Villa Villa in Muğla
Menteşe, Türkei
von
$820,324
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
-Kocacalis Strand 1-2 Minuten -Villa 4 + 1 mit Pool - Grundstück 470 m2 -Villa-Bereich 245 m2 -3 Etagen - Offene Limousine mit Küche -4 Schlafzimmer -4 Badezimmer -1 Toilette -Unterbodenheizung - Zentrale elektrische Heizung und Kühlung von Räumlichkeiten -Elektrische Tore und aut…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
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Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$2,77M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxuriöse Duplex-Residenz und Villen im Premium-Komplex Povera Residences & Villas auf der ersten Linie.Nur 76 Villen und 234 Residenzen auf einem Grundstück von 150.000 m2.Panoramablick auf das Meer, ein privater Strand 1200 Meter lang, voller Hotelservice auf der Luxus-Ebene.Wohnanlage:Ges…
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Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
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Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Kizilagac, Türkei
von
$3,78M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Hochklassige Villen und Residenzen mit einem 5-Sterne-Hotel-Konzept und Dienstleistungen, auf einer Fläche von 150.000 m2, und einem privaten Strand von 1.200 Metern.50 km von der Anlage entfernt ist der Flughafen Bodrum, 8 km zu Yalikavak Marina, 15 km zum Zentrum von Bodrum.Villa 4 + 1 - 2…
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