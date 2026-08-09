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Neubauten zum Verkauf in Didim

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Wohnanlage Sunshine Complex
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Wohnanlage Sunshine Complex
Didim, Türkei
von
$192,555
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Komplett möblierte Maisonette-Wohnung mit 4 Schlafzimmern – ideal sowohl als Ferienhaus als auch als Investition in Didim, Türkei.Maisonette-Wohnung mit 4 Schlafzimmern in einem perfekten Komplex, bezugsfertig, in Didim Efeler Mahallesi. Preiswerte Immobilien in Didim, Türkei. In der Nähe al…
Bauherr
Polat Group
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Residenz Fener Villa
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Didim, Türkei
von
$169,095
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Traditionelle Doppelhaushälfte mit 4 Schlafzimmern zum Verkauf in Didim – 2. Zuhause in DidimDiese traditionelle Doppelhaushälfte mit 4 Schlafzimmern in Didim steht zum Verkauf und liegt ruhig unweit der traditionellen Stadt Didim und des beliebten Strandresorts Altinkum an der Südwestküste …
Bauherr
Polat Group
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Wohnanlage Mutlu Apartments
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Didim, Türkei
von
$118,528
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Moderne 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Altinkum – bezugsfertiges Ferienhaus in der TürkeiDidim ist eines der Ferienzentren an der langen Küste der Ägäisregion, bekannt für seine vielen preisgekrönten Strände und die Kombination vieler Naturschönheiten. Wer in Didim Urlaub machen und im Somm…
Bauherr
Polat Group
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TekceTekce
Wohnanlage Sun Complex
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Wohnanlage Sun Complex
Wohnanlage Sun Complex
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Wohnanlage Sun Complex
Didim, Türkei
von
$197,659
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Voll möblierte Maisonette-Wohnung mit 4 Schlafzimmern - 600 m vom Strand in Didim entfernt.  Didim, eine kleine Halbinsel der Ägäis, war in der Vergangenheit ein kleines Fischerdorf und hat sich Tag für Tag zu einer großen Ferienstadt mit ihren friedlichen, traditionelles und lustiges Nac…
Bauherr
Polat Group
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Wohnanlage Moonlight Complex
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Wohnanlage Moonlight Complex
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Didim, Türkei
von
$112,019
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Bargain 3 Schlafzimmer, voll möblierte Duplex-Wohnung ist zum Verkauf mit einer offenen Küche und 2 voll ausgestattetes Familienbad, es befindet sich im beliebten und Entwicklungsgebiet der Efeler Bereich. Die Schlafzimmer sind geräumig und hell, mit neutralen Tönen im gesamten. Der Gemeinsc…
Bauherr
Polat Group
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Villa Beyaz Villa
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Villa Beyaz Villa
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Villa Beyaz Villa
Didim, Türkei
von
$643,989
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Luxuriöse freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern in Altinkum – brandneues Haus zum Verkauf in DidimDiese atemberaubende freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern verfügt über eine moderne Architektur mit einem raumhohen Bogenfenster, das sich über zwei Stockwerke erstreckt und natürliches Sonne…
Bauherr
Polat Group
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Villa Efe Villa
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Villa Efe Villa
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Villa Efe Villa
Didim, Türkei
von
$293,383
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit 3 Betten und privatem Pool – Traditionelle Didim Villa Freistehende Villa mit drei Betten in Altinkum zu verkaufen. Ein traditionelles Anwesen in Altinkum. Bargain Didim als Finanzinvestition gehaltene Immobilien. Wir vom türkischen Innenministerium freuen uns, diese…
Bauherr
Polat Group
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Wohnviertel Ekiz Complex
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Wohnviertel Ekiz Complex
Didim, Türkei
von
$158,960
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Geräumige 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in einem Komplex mit großem Gemeinschaftspool, zentral gelegen zwischen Ege Street und Marina Road, wo Sie zahlreiche Supermärkte, Geschäfte, Cafés und Restaurants sowie einen offenen Basar finden. Auch eine Minibuslinie ist in der Nähe.Didim ist seit J…
Bauherr
Polat Group
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Wohnviertel City Point Residence
Wohnviertel City Point Residence
Wohnviertel City Point Residence
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Wohnviertel City Point Residence
Didim, Türkei
von
$84,814
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Luxusanlage mit 1-Zimmer-Wohnung in Didim zum Verkauf im kleinen, aber sehr beliebten Ferienort Altinkum. Moderne 1-Zimmer-Wohnung in Altinkum mit Blick auf die Natur zu Schnäppchenpreisen. Investition in Didim. Der Komplex verfügt über einen Gemeinschaftspool und -garten.Altinkum hat einen …
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Polat Group
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Villa Green Park Villas
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Didim, Türkei
von
$304,879
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Brandneue 3-Bett-Luxusvilla in Altinkum zum Verkauf - Familienferienhaus in Didim.  Didim ist der Name der Halbinsel und ihres Bezirkszentrums, Das Didim District Center ist das Zentrum aller Einkaufs- und Transportwege der Halbinsel und liegt ganz in der Nähe des bekanntesten geschäftigen …
Bauherr
Polat Group
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Wohnanlage Royal Marina Complex
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Didim, Türkei
von
$192,033
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Familienferienhaus zum Verkauf in Didim. Die Maisonette-Wohnung mit 2 Schlafzimmern befindet sich in einem der beliebtesten Komplexe von Altinkum. Der Komplex ist komplett ummauert und mit Toren versehen, um Privatsphäre und Sicherheit zu gewährleisten. Zu den großartigen Einrichtungen vor O…
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Polat Group
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Villa Marina Villa
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Villa Marina Villa
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Villa Marina Villa
Didim, Türkei
von
$234,706
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Ausgezeichnete Doppelhaushälfte mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Didim – Ferienhaus in der TürkeiDiese luxuriöse Anlage mit modernen Villen in Didim steht zum Verkauf, ein Komplex aus Doppelhaushälften im kleinen, aber sehr beliebten Ferienort Altinkum. Moderne Doppelhaushälfte mit 3 Schla…
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Polat Group
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Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
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Villa Greenhill Villa
Didim, Türkei
von
$492,085
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern zum Verkauf in Yesiltepe-Ferienhaus in Didim Esiltepe liegt 15 km vom Zentrum von Didim, 8 km vom Bafa-See, 10 km von Akbuk und 5 km vom Strand von Fevzipasa entfernt. Dank seiner faszinierenden Natur ist es einer der Orte, an denen Stille herrscht, Ol…
Bauherr
Polat Group
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Wohnanlage Akbuk Sea View Complex
Wohnanlage Akbuk Sea View Complex
Wohnanlage Akbuk Sea View Complex
Wohnanlage Akbuk Sea View Complex
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Wohnanlage Akbuk Sea View Complex
Akbuk, Türkei
von
$125,355
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Erstaunlicher Meerblick Drei-Bett-Duplex in Akbuk – Meerblick Didim Immobilien zum Verkauf Maisonette-Wohnung mit Meerblick in Didim zu verkaufen. Teil eines begehrenswerten Komplexes in Akbuk mit Pools und viel Platz im Freien. Ideale Didim Immobilieninvestition. Moderne Maisonette-Wohnun…
Bauherr
Polat Group
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Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
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Villa Didim Villa
Didim, Türkei
von
$416,686
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Brandneue freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern zum Verkauf in Yesilkent-300 m vom Strand entfernt Die moderne und luxuriöse Villa, die mit ihrem perfekten Äußeren und ihrer Dekoration komplett fertiggestellt wurde, ist eine ideale Investition für einen Urlaub und ein ganzjähriges Wohnhaus…
Bauherr
Polat Group
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Villa Polat Prime Villas
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Didim, Türkei
von
$276,149
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Schlüsselfertige moderne und luxuriöse freistehende Villen in Didim Altinkum, Türkei. Luxushäuser in einer Elitelage in Didim, etwa 4 km von D-Marin in Didim entfernt. Die Gegend bietet Ruhe und einen naturnahen Lebensstil sowie einfachen Zugang zum Zentrum von Altinkum und vielen anderen Fe…
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Wohnviertel Merkez Apartment
Wohnviertel Merkez Apartment
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Didim, Türkei
von
$156,217
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Erschwingliches Ferienhaus in der Türkei - Geräumiges 2-Bett-Apartment zum Verkauf in Didim Luxus- und moderne 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Didim. 2-Zimmer-Wohnung in großartiger Lage in Didim, im Zentrum von Didim und nur wenige Gehminuten von allen lokalen Annehmlichkeiten, Geschäften,…
Bauherr
Polat Group
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Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
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Villa Akbuk Sea View Villa
Akbuk, Türkei
von
$459,278
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Moderne freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern und atemberaubendem Blick auf das Meer und die Natur in Akbuk. Ein modernes Haus auf einem 410 m² großen Privatgrundstück mit großem Privatpool und Außenwohnbereichen. Ideale Immobilieninvestition in Didim.Wir von Turkish Home Office freuen uns,…
Bauherr
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Wohnviertel Ezgi Apartments
Wohnviertel Ezgi Apartments
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Didim, Türkei
von
$144,416
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Maisonette-Wohnung mit 2 Schlafzimmern zu verkaufen, komplett möbliert, in Didim, Türkei.Didim ist eines der Urlaubszentren an der langen Küste der Ägäisregion, bekannt für seine vielen preisgekrönten Strände und viele Naturschönheiten, das Milet-Museum, den Apollon-Tempel, die antike Stadt …
Bauherr
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Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
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Villa Akbuk Sea View
Akbuk, Türkei
von
$534,989
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit Panoramablick auf das Meer in Akbük, nur eine kurze Fahrt vom Flughafen Milas-Bodrum entfernt.Schlüsselfertige, moderne und luxuriöse freistehende Villen zum Verkauf in Akbük. Umgeben von Natur im elitären Akbük, kurze Entfernung zum Strand und Stadtzentrum. Der Bau e…
Bauherr
Polat Group
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Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
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Villa Akbuk Tas Villa
Didim, Türkei
von
$283,484
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Key Ready Luxuriöse freistehende Villa mit 3 Betten zum Verkauf in Akbuk-2. Haus in der Türkei Akbuk, eine der Urlaubsregionen von Didim, hat eine lange und perfekte Küste, und es gibt große und kleine Buchten, die nach Akbuk Bay benannt sind, wo alle Farbtöne von Grün und Blau akribisch ve…
Bauherr
Polat Group
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Wohnviertel Polat Life Complex
Wohnviertel Polat Life Complex
Wohnviertel Polat Life Complex
Wohnviertel Polat Life Complex
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Didim, Türkei
von
$149,359
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Ganz neue, moderne 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Didim – tolle AusstattungWir von Turkish Home Office freuen uns, Ihnen den Polat Life Complex präsentieren zu können, unsere eigene Anlage in Didim in der Nähe der Marina Road.Ganz neue, moderne und luxuriöse 2-Zimmer-Wohnung mit voll möblie…
Bauherr
Polat Group
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Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
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Villa Marina Road Villa
Didim, Türkei
von
$393,133
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Atemberaubende Designer-Didim-Villen zu verkaufen – Moderne Didim-Villen mit 5 Betten zu verkaufen Dieses äußerst luxuriöse Villenprojekt mit 3 Doppelhäusern auf einem Privatgrundstück in Didim vereint alle Elemente des Lebens in einer nahtlosen Verschmelzung zeitgenössischen Designs und se…
Bauherr
Polat Group
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Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
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Villa Akbuk Bay Villas
Didim, Türkei
von
$331,622
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Neu gebaute freistehende Villa mit 3 Betten zum Verkauf in Akbuk-650 m vom Strand entfernt 3 Schlafzimmer, privater Pool, privater Garten und 650 m vom Meer entfernt in Akbuk. Ausgezeichnete neu gebaute freistehende Villa zum Verkauf. Es befindet sich in der Gegend von Akbuk, wo geräumige …
Bauherr
Polat Group
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Wohnanlage Lifecity Complex
Wohnanlage Lifecity Complex
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Didim, Türkei
von
$125,540
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
2-Zimmer-Wohnung in Anlage zu verkaufen in Altinkum – ideal sowohl als Ferienhaus als auch als Investition in Didim, Türkei. Diese erschwingliche 2-Zimmer-Wohnung im mittleren Stockwerk zum Verkauf befindet sich in einer wunderschönen Anlage in Didim an der Ägäisküste im Westen der Türkei, n…
Bauherr
Polat Group
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Wohnanlage Mavisehir Villa
Wohnanlage Mavisehir Villa
Wohnanlage Mavisehir Villa
Wohnanlage Mavisehir Villa
Wohnanlage Mavisehir Villa
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Wohnanlage Mavisehir Villa
Didim, Türkei
von
$283,133
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Schlüsselfertige, moderne Doppelhaushälfte mit 4 Schlafzimmern – Ferienhaus in der TürkeiBrandneue, moderne und luxuriöse Doppelhaushälfte mit 4 Schlafzimmern und privatem Pool in Mavisehir Didim. Diese neu fertiggestellte Villa mit 4 Schlafzimmern liegt ganz in der Nähe des Meeres und nur w…
Bauherr
Polat Group
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Wohnviertel Pine Apartments
Wohnviertel Pine Apartments
Wohnviertel Pine Apartments
Wohnviertel Pine Apartments
Wohnviertel Pine Apartments
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Wohnviertel Pine Apartments
Didim, Türkei
von
$144,558
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Schnäppchenhafte 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Altinkum an der wunderschönen Ägäisküste im Westen der Türkei, nur 1 km vom beliebten Ferienort Altinkum entfernt. Ideales Strandferienhaus für Familien zum Verkauf in Altinkum, Didim.Altinkum hat einen schönen Strand, viele Aktivitäten und in…
Bauherr
Polat Group
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Wohnviertel Center Apartments
Wohnviertel Center Apartments
Wohnviertel Center Apartments
Wohnviertel Center Apartments
Wohnviertel Center Apartments
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Wohnviertel Center Apartments
Didim, Türkei
von
$124,821
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Brandneue moderne Wohnung zum Verkauf in Didim – Erschwinglich 2-Bett zum Verkauf in Altinkum Luxuriöse und moderne 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Didim. 2-Zimmer-Wohnung in toller Lage in Didim, im Zentrum von Didim und nur wenige Gehminuten von allen lokalen Annehmlichkeiten, Geschäften,…
Bauherr
Polat Group
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Wohnanlage Apollon Holiday Village
Wohnanlage Apollon Holiday Village
Wohnanlage Apollon Holiday Village
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Didim, Türkei
von
$112,348
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Erschwingliche Maisonette-Wohnung mit 3 Schlafzimmern in Didim-Ready, um in das 2. Zuhause in der Türkei zu ziehen Erschwingliche 3-Bett-Maisonette-Wohnung zum Verkauf in Didim Türkei. Diese als Finanzinvestition gehaltene Immobilie, in der Sie Ihr Geld in Mavisehir im Compex-Konzept wie ei…
Bauherr
Polat Group
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Wohnanlage Clower Complex
Wohnanlage Clower Complex
Wohnanlage Clower Complex
Wohnanlage Clower Complex
Wohnanlage Clower Complex
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Didim, Türkei
von
$123,221
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Schnäppchen Maisonette-Wohnung mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Didim, der wunderschönen ägäischen Küste in der Westtürkei, nicht weit vom beliebten Resort Altinkum entfernt, ist nur 3 km entfernt. Ideales Familienstrandferienhaus oder Kaufinvestition in Altinkum, Didim. Altinkum hat eine…
Bauherr
Polat Group
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Wohnanlage Seahorse Residence
Wohnanlage Seahorse Residence
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Didim, Türkei
von
$181,364
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
2-Bett-Ferienhaus zum Verkauf in Yesilkent- High Rent Income in Didim 2-Zimmer-Wohnung mit Gemeinschaftspool in einem privaten Komplex in Yesilkent – 2. Zuhause in der Türkei. Schönes zweites Zuhause in Didim Türkei.  Geräumige Wohnung zum Verkauf in Didim, sehr zentral im schönen Yesilkent…
Bauherr
Polat Group
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Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Didim, Türkei
von
$822,712
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Villa zum Verkauf in Akbuk Didim -3 Stockwerke Doppelvilla -250 m2 -3 + 1 -4 Zimmer -1 Salon -3 Schlafzimmer -3 Badezimmer -chic Terrasse mit Blick auf das Meer -Erste Linie vom Meer -Der Meerblick wird sich nie schließen - Es gibt eine Straße vor dem Haus und dem Strand und dem M…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Wohnanlage Marina Complex
Wohnanlage Marina Complex
Wohnanlage Marina Complex
Wohnanlage Marina Complex
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Wohnanlage Marina Complex
Didim, Türkei
von
$100,817
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
2-Zimmer-Wohnung mit Meerblick zum Schnäppchenpreis in Didim zu verkaufen. In einem modernen Komplex mit Gemeinschaftspool und zahlreichen lokalen Annehmlichkeiten gelegen. Ideale Immobilieninvestition in Didim. Möblierte 2-Zimmer-Wohnung in Didim zu verkaufen, gelegen in einem schönen moder…
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Polat Group
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Wohnviertel Meltem Complex
Wohnviertel Meltem Complex
Wohnviertel Meltem Complex
Wohnviertel Meltem Complex
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Wohnviertel Meltem Complex
Didim, Türkei
von
$144,024
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Erschwingliche Wohnung in Altinkum zu verkaufen – Anlageobjekt in Didim, 850 m vom Strand entferntTraditionelle 2-Zimmer-Wohnung in Didim zu verkaufen. 850 m vom Strand in Altinkum entfernt, mit Gemeinschaftspool. Ideale Anlageimmobilie in Didim zum Schnäppchenpreis.Diese traditionelle 2-Zim…
Bauherr
Polat Group
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Wohnviertel Sunflower Complex
Wohnviertel Sunflower Complex
Wohnviertel Sunflower Complex
Wohnviertel Sunflower Complex
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Didim, Türkei
von
$170,696
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
2 Schlafzimmer moderne und luxuriöse voll möblierte Maisonette-Wohnung in einem Komplex mit einem großen Gemeinschaftspool, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Offener Basar, Supermärkte, Krankenhaus, Ratsbüro sind 5 Minuten zu Fuß entfernt. Eigentumsurkunde. Preis-Leistungs-Verhältnis Eige…
Bauherr
Polat Group
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Hütte Stone House
Hütte Stone House
Hütte Stone House
Hütte Stone House
Hütte Stone House
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Hütte Stone House
Didim, Türkei
von
$561,619
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Steinhaus in Didim – Stunning Stone House zum Verkauf in der TürkeiIn einem großen Grundstück für Privatsphäre garantiert, wurde dieses Steinhaus ursprünglich vor 14 Jahren gebaut und ist nur 5 Minuten zu Fuß vom Dorfzentrum von Greenhill für tägliche Annehmlichkeiten und Notwendigkeiten ent…
Bauherr
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Wohnanlage Sierra Vista Residence
Wohnanlage Sierra Vista Residence
Wohnanlage Sierra Vista Residence
Wohnanlage Sierra Vista Residence
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Wohnanlage Sierra Vista Residence
Didim, Türkei
von
$63,477
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 12
ERSCHWINGLICHES FERIENHAUS - Key Ready Investment City Centre Apartment in Aydin Türkei High-End-Investmentwohnungen, nur 1 Autostunde von Kusadasi, Stadtzentrum entfernt, zum Verkauf. Key Ready Investment City Centre Apartment in der Nähe von Kusadasi – Turkey High-End-Investmentwohnungen,…
Bauherr
Polat Group
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Wohnviertel Olive Grove Complex
Wohnviertel Olive Grove Complex
Wohnviertel Olive Grove Complex
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Didim, Türkei
von
$155,114
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
3 Schlafzimmer Voll möbliertes Apartment - Ferienhaus zum Verkauf in Altinkum Türkei Diese preisgünstige Wohnung zum Verkauf in Didim, nicht weit vom Zentrum des kosmopoleitischen Didim Altinkum im Südwesten der Türkei entfernt, 2,5 km vom bekannten 3. Strand und nicht weit vom Yachthafen e…
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Wohnanlage Mayfair Complex
Wohnanlage Mayfair Complex
Wohnanlage Mayfair Complex
Wohnanlage Mayfair Complex
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Didim, Türkei
von
$101,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Erschwingliches Ferienhaus in der Türkei - 2 Schlafzimmer Maisonette-Wohnung zum Verkauf in Didim Erschwingliche Maisonette-Wohnung mit 2 Schlafzimmern zum Verkauf in Didim Türkei. Diese als Finanzinvestition gehaltene Immobilie, bei der Sie Ihr Geld in einem speziellen komplexen Konzept in…
Bauherr
Polat Group
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Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
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Hüttendorf Polat Green Park Complex
Didim, Türkei
von
$86,650
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Apartments mit endlosem Blick aufs Grüne – eine einmalige Gelegenheit mit zinsfreiem Zahlungsplan von bis zu 36 MonatenApartments mit endlosem Blick aufs Grüne – eine einmalige Gelegenheit mit zinsfreiem Zahlungsplan von bis zu 36 Monaten…Der schönste Zustand der Zeit…In Didim, das mit der N…
Bauherr
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Touristischer Komplex Polatsun Complex
Touristischer Komplex Polatsun Complex
Touristischer Komplex Polatsun Complex
Touristischer Komplex Polatsun Complex
Touristischer Komplex Polatsun Complex
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Touristischer Komplex Polatsun Complex
Didim, Türkei
von
$102,951
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Ideale Erstinvestition – Ferienhaus zum Verkauf in Altinkum Türkei 1-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in dem schönen Komplex im Efeler-Viertel von Didim befindet sich in der Nähe der Marina Road. Nur 3,5 km bis zum 3. Strand und D-Marina. Altinkum ist attraktiv mit seinem beliebten Strand und Nac…
Bauherr
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Wohnanlage Sea View Residance
Wohnanlage Sea View Residance
Wohnanlage Sea View Residance
Wohnanlage Sea View Residance
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Wohnanlage Sea View Residance
Didim, Türkei
von
$466,746
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Meerblick 3-Zimmer-Maisonette-Wohnung zum Verkauf in Altinkum-Familien Ferienhaus in Didim Ideale Immobilieninvestition für diejenigen, die in privatem Luxus mit Maisonette mit 3 Schlafzimmern in Didim Altinkum leben möchten. Der Strand, der Markt, das Café, das Restaurant und der Straßenma…
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Wohnanlage Sedef Apartments
Wohnanlage Sedef Apartments
Wohnanlage Sedef Apartments
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Didim, Türkei
von
$144,024
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Atemberaubendes 2-Zimmer-Appartement mit Meerblick, 100 m vom Meer entfernt – Familienferienhaus in Didim2-Zimmer-Appartement, ideal für Naturliebhaber, mit atemberaubendem Meerblick und Natursehenswürdigkeiten in Didim zu verkaufen. Teil eines Komplexes in Mavisehir mit Gemeinschaftspool un…
Bauherr
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Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
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Villa Akbuk Pine Village
Didim, Türkei
von
$243,368
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Stunning 3 Schlafzimmer Doppelhaushälfte in Akbuk-Holiday zu verkaufen in DidimDiese Villa mit 3 Schlafzimmern ist ein prächtiges Bauwerk zum Verkauf in Didim Akbuk, das offene Wohnräume mit einem gemeinsamen Pool umfasst. Die Doppelhaushälfte mit Natur und Meerblick, weg von den Massen der …
Bauherr
Polat Group
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Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
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Alle anzeigen Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Didim, Türkei
von
$224,647
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Ausgezeichnete Doppelhausvilla mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Didim - Ferienhaus zum Verkauf in Didim Wir freuen uns, diese geräumige Doppelhaushälfte mit 3 Schlafzimmern in einem privaten Komplex mit einem großen Gemeinschaftspool anbieten zu können. Es ist ideal für ein Ferienhaus ode…
Bauherr
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Wohnanlage Tropicana Complex
Wohnanlage Tropicana Complex
Wohnanlage Tropicana Complex
Wohnanlage Tropicana Complex
Wohnanlage Tropicana Complex
Alle anzeigen Wohnanlage Tropicana Complex
Wohnanlage Tropicana Complex
Akbuk, Türkei
von
$250,709
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Amazing Sea View Duplex zum Verkauf in Akbuk – Atemberaubendes zweites Zuhause in der Türkei Atemberaubende Maisonette mit Meerblick zum Verkauf in Akbuk – Maisonette-Wohnung mit 4 Schlafzimmern zum Verkauf in einem schönen Komplex in Akbuk. Akbuk ist mit seiner Luft, seinem Meer, seinem S…
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Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
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Didim, Türkei
von
$288,049
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Brandneue moderne und luxuriöse Schlüssel fertige Doppelhaushälfte mit privatem Pool und Garten zum Verkauf in Didim Türkei.  Die Villa mit 4 Schlafzimmern und perfektem Hotel befindet sich in Hisar Mahallesi, in der Nähe der ruhigen und friedlichen kleinen Wohngegend von Didim, Mavisehir. …
Bauherr
Polat Group
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Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
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Villa Hisar Villa
Didim, Türkei
von
$243,368
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Meerblick 3-Bett-Halbhaushälfte zum Verkauf in Didim-Türkei Immobilien in Didim,  Didim ist seit einigen Jahren ein sehr beliebter Ferienort mit einer Vielzahl von Resorts an der Küste der Halbinsel, kleinen traditionellen Fischerdörfern und Elite-Yachting-Resorts, Das Hauptzentrum der Regi…
Bauherr
Polat Group
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Wohnviertel Bodrum Residence
Wohnviertel Bodrum Residence
Wohnviertel Bodrum Residence
Wohnviertel Bodrum Residence
Wohnviertel Bodrum Residence
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Wohnviertel Bodrum Residence
Didim, Türkei
von
$800,136
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Wunderschönes Apartmentprojekt in Ortakent, umgeben von den faszinierenden Schönheiten von Bodrum. Ein luxuriöses und komfortables Leben in Bodrum. Das Einkaufszentrum, das öffentliche Krankenhaus, die Apotheke, das medizinische Zentrum, die Schule, den Markt, den Straßenmarkt und den Basar …
Bauherr
Polat Group
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Touristischer Komplex Polat Life Complex
Touristischer Komplex Polat Life Complex
Touristischer Komplex Polat Life Complex
Touristischer Komplex Polat Life Complex
Touristischer Komplex Polat Life Complex
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Touristischer Komplex Polat Life Complex
Didim, Türkei
von
$117,738
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Moderne Apartments und Maisonetten mit 1,2 und 3 Schlafzimmern sind voll möbliert und bezugsfertig in – Direkt vom Entwickler Wir vom türkischen Innenministerium freuen uns, den Polat Life Complex vorstellen zu können, der unsere eigene Entwicklung in Didim in der Nähe der Marina Road darst…
Bauherr
Polat Group
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Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
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Villa Mavi Villa
Didim, Türkei
von
$243,368
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Schnäppchen-Doppelhaushälfte mit 3 Betten zum Verkauf in Altinkum-2nd Home in der Türkei. Das Hotel liegt in Hisar Mahallesi, das in der Nähe der ruhigen und friedlichen kleinen Wohngegend von Didim, Mavisehir, die 3-Zimmer-Villa mit einem perfekten ist eine unumgängliche Immobilieninvestit…
Bauherr
Polat Group
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