Meselik, Türkei

von €1,42M

Ein luxuriöser und komfortabler Komplex auf 72.000 m ² Land mit 194 Villen. Das Projekt kombiniert zeitgenössische Architektur und Einzigartigkeit. Jede Villa verfügt über Meerblick mit 2 großen Terrassen, 4 Zimmern, 3 Bädern und einem geräumigen Wohnbereich. Der Komplex bietet ein privates Restaurant, einen geschlossenen Strand und einen Yachthafen, einen riesigen Gemeinschaftspool und einen Wasserpark für Erwachsene und Kinder, ein Freiluftkino, eine Bar, ein SPA und einen Sportclub. Die Rezeption und die Concierge-Einrichtungen stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung, um Ihnen das Leben zu erleichtern. Wartungs- und Reinigungsservice in 5-Sterne-Hotelqualität, Shuttleservice nach Bodrum und zum Flughafen. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Bodrum ist ein Ferienort in der Türkei. Es liegt in der Westtürkei entlang der Ägäis. Es befindet sich auf der Halbinsel Bodrum, Bodrum liegt heute 270 Kilometer südlich von Izmir, zu Zeiten von Herodot namens Halikarnassos. Die Stadt hat etwa 33.000 Einwohner, von denen die meisten vom Fischen, Schiffbau, Herstellung von Teppichen und Tourismus leben. Jedes Jahr kommen Tausende von Touristen zum Sonnen- und Strandtourismus.