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Gewerbeimmobilien in Los Cristianos, Spanien

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5 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Arona, Spanien
Gewerbefläche
Arona, Spanien
Sehr interessante Investitionsmöglichkeit! Großzügige und helle Räumlichkeiten in ausgezeich…
$45,708
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Gewerbefläche 800 m² in Arona, Spanien
Gewerbefläche 800 m²
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 800 m²
Zum Verkauf steht ein Büro in Los Cristianos im Handelszentrum von Apolo
$174,943
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Gewerbefläche 43 m² in Arona, Spanien
Gewerbefläche 43 m²
Arona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Wir bieten zum Verkauf eine Gewerbefläche im prestigeträchtigsten und beliebtesten Einkaufsz…
$755,446
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TekceTekce
Gewerbefläche 100 m² in Arona, Spanien
Gewerbefläche 100 m²
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 100 m²
Zum Verkauf steht ein schönes Zimmer von 100 m2. Der Raum besteht aus: einem Schönheitssa…
$34,989
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Gewerbefläche 2 450 m² in Arona, Spanien
Gewerbefläche 2 450 m²
Arona, Spanien
Fläche 2 450 m²
Etagenzahl 1
Perfekte Investitionsmöglichkeit!2450 m2 im Erdgeschoss des Handelszentrums Stadtzentrum. Da…
$2,25M
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