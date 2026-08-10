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Gewerbeimmobilien in lAlacanti, Spanien

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Alicante
75
79 immobilienobjekte total found
Büro 74 m² in Alicante, Spanien
Büro 74 m²
Alicante, Spanien
Fläche 74 m²
Investitionsprodukt: Handelsbüro zum Verkauf, mit Abstellraum, befindet sich im traditionell…
$250,744
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Gewerbefläche 272 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 272 m²
Alicante, Spanien
Fläche 272 m²
Handelsplatz auf der Avd. Graf von Lumiares Lokal an der Hauptstraße des Altozano Bezirks ge…
$254,543
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Gewerbefläche 715 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 715 m²
Alicante, Spanien
Fläche 715 m²
Das Hotel liegt im Bereich von Babel, einer der Bereiche mit dem höchsten Fluss von Fahrzeug…
$1,10M
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TekceTekce
Gewerbefläche 108 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 108 m²
Alicante, Spanien
Fläche 108 m²
Handelsplatz in Calle Tucumán - Ausgezeichnete Gelegenheit Direkt neben der Avda. Benito Pér…
$183,395
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Gewerbefläche 285 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 285 m²
Alicante, Spanien
Fläche 285 m²
Gewerbeplatz im Herzen des Zentrums - privilegierte Lage Ausgezeichnete Gelegenheit für Inve…
$1,39M
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Gewerbefläche 53 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 53 m²
Alicante, Spanien
Fläche 53 m²
Ausgezeichnetes Investitionsprodukt: Gewerbeimmobilien zum Verkauf in der Innenstadt der Sta…
$96,725
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Gewerbefläche 242 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 242 m²
Alicante, Spanien
Fläche 242 m²
Lokal zum Verkauf in C / Calderón de la Barca privilegierte Lage auf einer der kommerziellst…
$231,455
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Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000 in Alicante, Spanien
Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000
Alicante, Spanien
Fläche 767 m²
Investitionsmöglichkeit: Verkauf eines Resort-Komplexes in Alicante, Spanien – €1,850.000Ein…
$2,17M
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Gewerbefläche 27 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 27 m²
Alicante, Spanien
Fläche 27 m²
Dieser Garagenplatz im Zentrum von Alicante, befindet sich im renommierten Central Bereich, …
$34,205
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Gewerbefläche 269 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 269 m²
Alicante, Spanien
Fläche 269 m²
Gewerbeplatz zum Verkauf mit Geschäft im Betrieb und hohe sofortige Rentabilität Ausgezeichn…
$644,442
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Büro 115 m² in Alicante, Spanien
Büro 115 m²
Alicante, Spanien
Fläche 115 m²
Kommerzielle Interplantation zum Verkauf neben Rambla Méndez Núñez, Alicante Strategische La…
$250,834
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Büro 228 m² in Alicante, Spanien
Büro 228 m²
Alicante, Spanien
Fläche 228 m²
Geräumiges Büro von 228 m2 auf der Avenida Oscar Esplá Ein Büro von ca. 228 m2 ist auf der …
$295,808
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Gewerbefläche 262 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 262 m²
Alicante, Spanien
Fläche 262 m²
Gewerblicher Platz zur Miete in Glorieta Rodolfo Llopis — Gran Vía Standort und Umgebung Han…
$743,490
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Gewerbefläche 936 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 936 m²
Alicante, Spanien
Fläche 936 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf im Zentrum-sanche Bereich, neben der geschäftigen Avda Oscar E…
$1,99M
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Gewerbefläche 126 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 126 m²
Alicante, Spanien
Fläche 126 m²
Investitionsmöglichkeit! Prämissen zum Verkauf auf der Hauptstraße im Zentrum von Alicante, …
$407,668
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Gewerbefläche 20 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 20 m²
Alicante, Spanien
Fläche 20 m²
Wir präsentieren Ihnen diesen großen Garagenplatz zum Verkauf im Stadtzentrum. Der Platz ist…
$40,765
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Gewerbefläche 93 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 93 m²
Alicante, Spanien
Fläche 93 m²
Ausgezeichnete Geschäftsräume zum Verkauf auf der Calle Del Teatro, der Haupthandelsachse de…
$339,882
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Gewerbefläche 33 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 33 m²
Alicante, Spanien
Fläche 33 m²
Gran Plaza Garaje in der "Goldenen Meile" von Alicante Maisonave mit Zugang auch von Poeta V…
$70,367
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Hotel 30 m² in Alicante, Spanien
Hotel 30 m²
Alicante, Spanien
Fläche 30 m²
Castellon Plaza Das Hotel ist ein modernes Boutique-Hotel mit 30 Designer-Zimmern mit Panora…
$166,215
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Gewerbefläche 10 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 10 m²
Alicante, Spanien
Fläche 10 m²
2 Garagenplätze zusammen in der Nähe von Corte Inglés, im Herzen von Alicante. *Dieses Dokum…
$111,744
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Gewerbefläche 12 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 12 m²
Alicante, Spanien
Fläche 12 m²
Dieser Garagenplatz im Zentrum von Alicante, in der renommierten zentralen Gegend, ist auf d…
$97,047
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Büro 83 m² in Alicante, Spanien
Büro 83 m²
Alicante, Spanien
Fläche 83 m²
Das Hotel liegt in einer der dynamischsten und konsolidierten Straßen im Zentrum von Alicant…
$216,956
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Gewerbefläche 14 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 14 m²
Alicante, Spanien
Fläche 14 m²
Geräumige und komfortable Garagenplatz zum Verkauf befindet sich im Keller I eines Wohngebäu…
$13,096
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Gewerbefläche 1 919 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 1 919 m²
Alicante, Spanien
Fläche 1 919 m²
Wir präsentieren einen außergewöhnlichen Baustein für die gemeinsame Akquisition, der eine e…
$2,21M
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Gewerbefläche 207 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 207 m²
Alicante, Spanien
Fläche 207 m²
Ausgezeichnete Investition und Geschäftsmöglichkeit Magnificent kommerziellen Platz neben Av…
$366,789
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Gewerbefläche 194 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 194 m²
Alicante, Spanien
Fläche 194 m²
Gewerbeplatz zum Verkauf, mit Geschäft im Betrieb und hohe Rentabilität vom ersten Moment Di…
$292,206
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Lager 1 008 m² in Alicante, Spanien
Lager 1 008 m²
Alicante, Spanien
Fläche 1 008 m²
Ausgezeichnete Gelegenheit für Unternehmen, die nach Einrichtungen suchen, die bereit sind, …
$1,26M
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Gewerbefläche 48 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 48 m²
Alicante, Spanien
Fläche 48 m²
Ein ausgezeichneter Handelsplatz wird in der Susana Llaneras Street zum Verkauf angeboten, i…
$216,429
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Gewerbefläche 93 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 93 m²
Alicante, Spanien
Fläche 93 m²
Herrliche Einkaufsfläche von ca. 80 m 2, im Erdgeschoss eines neuen Gebäudes, in der Hauptst…
$165,551
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Gewerbefläche 248 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 248 m²
Alicante, Spanien
Fläche 248 m²
Gewerbefläche in der Rentabilität, gegenüber dem San Vicente Outlet, in einem der Bereiche m…
$206,054
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