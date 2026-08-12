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Gewerbeimmobilien in Alicante, Spanien

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Torrevieja
48
Benidorm
9
Alicante
74
lAlacanti
79
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180 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 202 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 202 m²
Torrevieja, Spanien
Fläche 202 m²
$212,542
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Gewerbefläche 60 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 60 m²
Torrevieja, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Diese Gewerbefläche im Erdgeschoss, auf Straßenebene, befindet sich im nördlichen Teil von T…
$151,025
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Gewerbefläche 25 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 25 m²
Alicante, Spanien
Fläche 25 m²
Wir haben diesen unglaublichen Parkplatz zum Verkauf im Zentrum von Alicante, auf der Av. Ma…
$64,484
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TekceTekce
Gewerbefläche 1 373 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 1 373 m²
Alicante, Spanien
Fläche 1 373 m²
Großartige Geschäftsräume zum Verkauf auf Avenida Periodista Rodolfo Salazar mit einer Fläch…
$982,702
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Hotel 12 000 m² in Alicante, Spanien
Hotel 12 000 m²
Alicante, Spanien
Schlafräume 101
Anzahl der Badezimmer 101
Fläche 12 000 m²
The international airport of Alicante is located at 25 km and the tram station at 300 meters…
$12,30M
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Gewerbefläche 624 m² in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Gewerbefläche 624 m²
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Fläche 624 m²
Ausgezeichnete Räumlichkeiten zum Verkauf auf einer großen Straße in San Vicente del Rapeig.…
$433,799
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Hotel in Javea, Spanien
Hotel
Javea, Spanien
Seltene Hotelaktivitäten auf der ersten Linie des MeeresJavea, Costa Blanca, SpanienEine Inv…
$15,94M
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Gewerbefläche 300 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 300 m²
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Top Location! Geräumige kommerzielle Pand von 300 m2 im Zentrum Schöne Gewerbeimmobilie von …
$667,322
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Gewerbefläche 126 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 126 m²
Alicante, Spanien
Fläche 126 m²
Investitionsmöglichkeit! Prämissen zum Verkauf auf der Hauptstraße im Zentrum von Alicante, …
$407,668
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Gewerbefläche 65 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 65 m²
Alicante, Spanien
Fläche 65 m²
Investitionsmöglichkeit: Gewerbeimmobilien zum Verkauf im Betrieb im Einkaufszentrum Bulevar…
$89,105
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Gewerbefläche 99 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 99 m²
Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Handelsplatz in Calle José María Py - Ausgezeichnete Gelegenheit Strategische Lage Direkt ne…
$183,395
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Gewerbefläche 46 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 46 m²
Alicante, Spanien
Fläche 46 m²
Handelsplatz zum Verkauf und zur Miete im Herzen von Central-Enlanche Hervorragende Gelegen…
$182,025
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Gewerbefläche 318 m² in Mutxamel, Spanien
Gewerbefläche 318 m²
Mutxamel, Spanien
Fläche 318 m²
Wir präsentieren eine wirklich einzigartige und besondere CASA im Zentrum von Muchamiel, neb…
$675,455
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Gewerbefläche 400 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 400 m²
Torrevieja, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Einzigartige Gelegenheit in Torrevieja! Zu verkaufen: geräumiges Eckgebäude mit maximaler Si…
$313,792
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Gewerbefläche 715 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 715 m²
Alicante, Spanien
Fläche 715 m²
Das Hotel liegt im Bereich von Babel, einer der Bereiche mit dem höchsten Fluss von Fahrzeug…
$1,10M
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Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return! in Altea, Spanien
Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return!
Altea, Spanien
Fläche 96 m²
Etagenzahl 1
Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return! …
$578,060
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Gewerbefläche 10 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 10 m²
Alicante, Spanien
Fläche 10 m²
Wir präsentieren diese große Garage zum Verkauf im Zentrum von Alicante. Der Platz ist von …
$29,095
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Gewerbefläche 242 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 242 m²
Alicante, Spanien
Fläche 242 m²
Lokal zum Verkauf in C / Calderón de la Barca privilegierte Lage auf einer der kommerziellst…
$231,455
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Gewerbefläche 20 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 20 m²
Alicante, Spanien
Fläche 20 m²
Wir präsentieren Ihnen diesen großen Garagenplatz zum Verkauf im Stadtzentrum. Der Platz ist…
$40,765
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Gewerbefläche 269 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 269 m²
Alicante, Spanien
Fläche 269 m²
Gewerbeplatz zum Verkauf mit Geschäft im Betrieb und hohe sofortige Rentabilität Ausgezeichn…
$644,442
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Gewerbefläche 248 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 248 m²
Alicante, Spanien
Fläche 248 m²
Gewerbefläche in der Rentabilität, gegenüber dem San Vicente Outlet, in einem der Bereiche m…
$206,054
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Hotel in Calp, Spanien
Hotel
Calp, Spanien
Neues Hotel zum Verkauf - Benidorm, Zentrum und SträndeEine seltene Investitionsmöglichkeit …
$3,03M
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Gewerbefläche 721 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 721 m²
Alicante, Spanien
Fläche 721 m²
Ausgezeichnete Investition: profitable Geschäftsräume zum Verkauf in der Nachbarschaft Benal…
$610,969
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Gewerbefläche 242 m² in Dehesa de Campoamor, Spanien
Gewerbefläche 242 m²
Dehesa de Campoamor, Spanien
Fläche 242 m²
Geschäftslokal in Lomas de Cabo Roig. Gewerbeflächen zum Verkauf in einem Einkaufszentrum in…
$360,413
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Gewerbefläche 10 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 10 m²
Alicante, Spanien
Fläche 10 m²
Kleiner Garagenplatz im siebten Keller eines Gebäudes im Zentrum von Alicante, leicht zugäng…
$39,863
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Büro 169 m² in Elx Elche, Spanien
Büro 169 m²
Elx Elche, Spanien
Fläche 169 m²
Inmobiliaria Casamayor bietet Ihnen dieses Büro zum Verkauf und zur Vermietung mit einer Flä…
$225,157
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Gewerbefläche 10 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 10 m²
Alicante, Spanien
Fläche 10 m²
2 Garagenplätze zusammen in der Nähe von Corte Inglés, im Herzen von Alicante. *Dieses Dokum…
$111,744
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Gewerbefläche 213 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 213 m²
Alicante, Spanien
Fläche 213 m²
Gewerberäume zum Verkauf und Miete in einer strategischen Lage in Alicante, neben der Alican…
$317,695
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Gewerbefläche 12 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 12 m²
Alicante, Spanien
Fläche 12 m²
Dieser Garagenplatz im Zentrum von Alicante, in der renommierten zentralen Gegend, ist auf d…
$97,047
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Gewerbefläche 23 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 23 m²
Torrevieja, Spanien
Fläche 23 m²
Garage mit Abstellraum vor "Parque de las Naciones", Torrevieja
$23,614
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