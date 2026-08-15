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Gewerbeimmobilien in Torrevieja, Spanien

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48 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 202 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 202 m²
Torrevieja, Spanien
Fläche 202 m²
$212,542
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Gewerbefläche 200 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 200 m²
Torrevieja, Spanien
Fläche 200 m²
Geschäftslokal zwischen den Stränden von El Cura und Los Locos im Zentrum von Torrevieja
$203,343
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Gewerbefläche 60 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 60 m²
Torrevieja, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Diese Gewerbefläche im Erdgeschoss, auf Straßenebene, befindet sich im nördlichen Teil von T…
$151,025
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Gewerbefläche 90 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 90 m²
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf im Zentrum von Torrevieja. Gewerbeimmobilien zum Verkauf im Ze…
$267,287
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Fertiges Geschäft 110 m² in Torrevieja, Spanien
Fertiges Geschäft 110 m²
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Geräumige Gewerbeimmobilien im Herzen von Torrevieja, mit 1 Badezimmer, bereit für jede Art …
$182,250
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Gewerbefläche 21 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 21 m²
Torrevieja, Spanien
Fläche 21 m²
Suchen Sie nach einem Lokal, um zu investieren oder Ihr Geschäft zu etablieren? Schauen Sie …
$21,922
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TekceTekce
Gewerbefläche 300 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 300 m²
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Top Location! Geräumige kommerzielle Pand von 300 m2 im Zentrum Schöne Gewerbeimmobilie von …
$667,322
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Gewerbefläche 29 m² in La Mata, Spanien
Gewerbefläche 29 m²
La Mata, Spanien
Fläche 29 m²
Geschlossene Doppelgarage im Zentrum von La Mata, neben dem Strand . Geschlossene Doppelgara…
$44,761
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Gewerbefläche 270 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 270 m²
Torrevieja, Spanien
Fläche 270 m²
Verkauf: Gewerbeimmobilie (Sportschule) mit einer Fläche von 270 m2, im Zentrum von Torrevie…
$313,908
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Gewerbefläche 250 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 250 m²
Torrevieja, Spanien
Fläche 250 m²
Große Gewerbefläche für 5 Unternehmen im Zentrum von Torrevieja. Große Geschäftsräume in ein…
$342,974
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Gewerbefläche in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche
Torrevieja, Spanien
Zimmer 1
Restaurantgeschäft zum Verkauf mit einem Mietvertrag der Räumlichkeiten für über 5 Jahre. Da…
$696,476
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Geschäft 507 m² in Torrevieja, Spanien
Geschäft 507 m²
Torrevieja, Spanien
Fläche 507 m²
Großes 507 m² großes Gewerbeobjekt in Strandnähe in Torrevieja Alicante Die Gewerbeimmobilie…
$2,31M
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Gewerbefläche 100 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 100 m²
Torrevieja, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Restaurant in der Nähe von Playa del Cura zu verkaufen . Lokales Restaurant in der Nähe von …
$156,954
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Gewerbefläche 400 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 400 m²
Torrevieja, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Einzigartige Gelegenheit in Torrevieja! Zu verkaufen: geräumiges Eckgebäude mit maximaler Si…
$313,792
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Gewerbefläche 23 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 23 m²
Torrevieja, Spanien
Fläche 23 m²
Garage mit Abstellraum vor "Parque de las Naciones", Torrevieja
$23,614
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Gewerbefläche 30 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 30 m²
Torrevieja, Spanien
Fläche 30 m²
Eine Garage zum Verkauf in Torrevieja, am Strand von Los Locos, Frutales. Es handelt sich um…
$21,237
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Gewerbefläche 4 m² in La Mata, Spanien
Gewerbefläche 4 m²
La Mata, Spanien
Fläche 4 m²
Abstellraum von 4 m² in einem geschlossenen Keller befindet sich 200 Meter vom Strand entfer…
$5,308
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Gewerbefläche 166 m² in La Mata, Spanien
Gewerbefläche 166 m²
La Mata, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 166 m²
Geschäftsräume 166 Quadratmeter nur 30 Meter vom Meer entfernt in La Mata von Torrevieja. Es…
$183,964
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Gewerbefläche 51 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 51 m²
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Geschäftsraum zum Verkauf in Torrevieja. Errichtet auf drei Fußböden mit Aufzug, ist dieser …
$63,604
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Gewerbefläche 110 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 110 m²
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 110 m²
Das aktuelle Geschäft wird verkauft (es läuft seit 2,5 Jahren erfolgreich) Mini-Aparthotel m…
$424,631
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Gewerbefläche 98 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 98 m²
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Geschäftsräume in Playas de Orihuela.Ihr Geschäft in der Gegend mit mehr öffentlichem Zustro…
$99,813
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Gewerbefläche 50 m² in La Mata, Spanien
Gewerbefläche 50 m²
La Mata, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
sehr wirtschaftlich Geschäftsräume in der Mall Parquemar in La Mata. Es verfügt über 50 m2 …
$45,659
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Gewerbefläche 646 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 646 m²
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 646 m²
Wir bieten Ihnen die einmalige Gelegenheit, ein Geschäftsgebäude zu kaufen, um eine Wohnung …
$2,01M
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Gewerbefläche in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche
Torrevieja, Spanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 2
Wir bieten eine einzigartige Akquisitionsmöglichkeit mit diesem dreigeschossigen Gewerberaum…
$464,317
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Gewerbefläche 63 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 63 m²
Torrevieja, Spanien
Fläche 63 m²
Geschäftsräume in Torrevieja zum verkauft zu einem sehr günstigen Preis. Es hat 63 m2 Fläche…
$52,030
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Gewerbefläche 316 m² in La Mata, Spanien
Gewerbefläche 316 m²
La Mata, Spanien
Fläche 316 m²
Geschäftslokal neben dem Strand von La Mata-Torrevieja. 25 Gewerbeflächen am Strand von La M…
$107,246
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Gewerbefläche 100 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 100 m²
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Dieses prächtige Restaurant befindet sich in der wunderschönen Gegend des Plaza del Teatro i…
$42,474
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Gewerbefläche in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Haus + Gewerbefläche, 100% kommerzielle Lage Suchen Sie eine Investition mit großem Potenzia…
$1,16M
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Gewerbefläche 100 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 100 m²
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Geschäftsräume zum Verkauf im Zentrum von Torrevieja . Das Geschäft befindet sich im Erdgesc…
$148,658
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Gewerbefläche 11 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 11 m²
Torrevieja, Spanien
Fläche 11 m²
Garagenplatz zum Verkauf im Zentrum von Torrevieja . Gemeinschaftsstellplatz im Untergeschos…
$6,371
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Realting.com
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