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Gewerbeimmobilien in Autonome Gemeinschaft Madrid, Spanien

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Madrid
50
53 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 453 m² in Madrid, Spanien
Gewerbefläche 453 m²
Madrid, Spanien
Fläche 453 m²
Zu verkaufen Geschäftsräume mit einem Mieter im Zentrum von Madrid.Umwelt:Chamberí Bezirk - …
$1,82M
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Gewerbefläche 90 m² in Madrid, Spanien
Gewerbefläche 90 m²
Madrid, Spanien
Fläche 90 m²
Gewerberäume im Herzen von Madrid.Die Gesamtfläche beträgt 90 Quadratmeter.Der Barber-Shop w…
$685,528
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Restaurant, Café 102 m² in Madrid, Spanien
Restaurant, Café 102 m²
Madrid, Spanien
Fläche 102 m²
Wohnung mit Mieter zum Verkauf im historischen Zentrum von Madrid. Die Anlage verfügt über e…
$929,333
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Geschäft 900 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 900 m²
Madrid, Spanien
Fläche 900 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem Mieter in einem prestigeträchtigen Gebiet von Madrid.Umwe…
$3,67M
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Gewerbefläche 300 m² in Madrid, Spanien
Gewerbefläche 300 m²
Madrid, Spanien
Fläche 300 m²
Gewerberäume im Zentrum von Madrid.Gesamtfläche von 300 m2: 135 m2 im ersten Stock, 42 m2 Ke…
$5,16M
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Gewerbefläche 540 m² in Madrid, Spanien
Gewerbefläche 540 m²
Madrid, Spanien
Fläche 540 m²
Zum Verkauf zweistöckige Geschäftsräume mit einem Mieter im angesehenen zentralen Viertel vo…
$3,69M
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TekceTekce
Geschäft 502 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 502 m²
Madrid, Spanien
Fläche 502 m²
Zu verkaufen Gewerberäume mit einem zuverlässigen internationalen Mieter in einem Wohngebiet…
$1,04M
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Gewerbefläche 1 566 m² in Madrid, Spanien
Gewerbefläche 1 566 m²
Madrid, Spanien
Fläche 1 566 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem zuverlässigen Mieter in den Vororten von Madrid. Umwelt:W…
$1,99M
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Restaurant, Café 92 m² in Madrid, Spanien
Restaurant, Café 92 m²
Madrid, Spanien
Fläche 92 m²
Zum Verkauf gewerbliche Räumlichkeiten mit einem zuverlässigen Mieter in einem Wohn- und Tou…
$2,04M
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Geschäft 975 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 975 m²
Madrid, Spanien
Fläche 975 m²
Eckzimmer mit Mieter zu verkaufen in einer der dicht besiedelten Gegenden von Madrid.Umwelt:…
$4,27M
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Büro 181 m² in Madrid, Spanien
Büro 181 m²
Madrid, Spanien
Fläche 181 m²
Auf Verkauf Ecke Geschäftsräume mit einem Mieter in einem respektablen Bereich von Madrid.Um…
$1,60M
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Gewerbefläche 1 566 m² in Alcala de Henares, Spanien
Gewerbefläche 1 566 m²
Alcala de Henares, Spanien
Fläche 1 566 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Alcalá de Henares, mit außergewöhnlicher Lage und hoher Ren…
$2,02M
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Geschäft 630 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 630 m²
Madrid, Spanien
Fläche 630 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem zuverlässigen Mieter in einem Wohngebiet von Madrid.Umwel…
$3,87M
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Gewerbefläche 533 m² in Madrid, Spanien
Gewerbefläche 533 m²
Madrid, Spanien
Fläche 533 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf im renommierten Zentrum von Madrid.Das Anwesen befindet sich a…
$8,66M
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Geschäft 126 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 126 m²
Madrid, Spanien
Fläche 126 m²
Zu verkaufen Gewerberäume mit einem Mieter im renommierten Zentrum von Madrid.Umwelt:Wohnber…
$2,77M
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Restaurant, Café 65 m² in Madrid, Spanien
Restaurant, Café 65 m²
Madrid, Spanien
Fläche 65 m²
Auf Verkauf Geschäftsräume mit einem Mieter in einem respektablen Bereich von Madrid.Umwelt:…
$948,958
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Gewerbefläche 571 m² in Madrid, Spanien
Gewerbefläche 571 m²
Madrid, Spanien
Fläche 571 m²
Im Verkauf viele 2 Geschäftsräume mit Mietern in einem Wohngebiet von Madrid.Umwelt:dichtes …
$1,21M
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Restaurant, Café 132 m² in Madrid, Spanien
Restaurant, Café 132 m²
Madrid, Spanien
Fläche 132 m²
Im Verkauf Geschäftsräume mit einem Mieter im Herzen von Madrid. Die Anlage hat eine strateg…
$2,94M
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Restaurant, Café 339 m² in Madrid, Spanien
Restaurant, Café 339 m²
Madrid, Spanien
Fläche 339 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem zuverlässigen Mieter im Zentrum von Madrid.Die Anlage ver…
$3,69M
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Restaurant, Café 295 m² in Madrid, Spanien
Restaurant, Café 295 m²
Madrid, Spanien
Fläche 295 m²
Zweistöckiges Grundstück zum Verkauf in einer angesehenen Gegend von Madrid.Umwelt: Nuevos M…
$4,27M
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Gewerbefläche 828 m² in Madrid, Spanien
Gewerbefläche 828 m²
Madrid, Spanien
Fläche 828 m²
Auf Verkauf zweigeschossige Räumlichkeiten in einem Elite-Bereich von Madrid.Die Anlage verf…
$10,39M
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Geschäft 589 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 589 m²
Madrid, Spanien
Fläche 589 m²
Verkauf von Geschäftsräumen in den Vororten von Madrid. Die Immobilie hat eine einzigartige …
$1,77M
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Restaurant, Café 1 049 m² in Madrid, Spanien
Restaurant, Café 1 049 m²
Madrid, Spanien
Fläche 1 049 m²
Zu verkaufen Gewerberäume mit einem Mieter in einem respektablen Bereich von Madrid.Umwelt: …
$3,55M
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Geschäft 137 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 137 m²
Madrid, Spanien
Fläche 137 m²
Auf Verkauf Eckzimmer mit einem Mieter im Zentrum von Madrid.Das Anwesen verfügt über eine s…
$6,44M
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Geschäft 1 190 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 1 190 m²
Madrid, Spanien
Fläche 1 190 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem Mieter in einem prestigeträchtigen Gebiet von Madrid.Umwe…
$4,19M
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Geschäft 290 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 290 m²
Madrid, Spanien
Fläche 290 m²
Im Verkauf Geschäftsräume mit einem zuverlässigen Mieter in einem Wohngebiet von Madrid.Umwe…
$1,41M
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Geschäft 533 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 533 m²
Madrid, Spanien
Fläche 533 m²
Auf Verkauf Eckzimmer mit einem Mieter im historischen Zentrum von Madrid.Die Anlage verfügt…
$2,89M
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Restaurant, Café 581 m² in Madrid, Spanien
Restaurant, Café 581 m²
Madrid, Spanien
Fläche 581 m²
Im Verkauf kommerzielle Räumlichkeiten mit einem zuverlässigen Mieter in Madrid.Umwelt:dicht…
$6,18M
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Restaurant, Café 212 m² in Madrid, Spanien
Restaurant, Café 212 m²
Madrid, Spanien
Fläche 212 m²
Auf Verkauf Eckzimmer mit einem Mieter im Zentrum von Madrid.Das Anwesen verfügt über eine s…
$969,738
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Geschäft 104 m² in Madrid, Spanien
Geschäft 104 m²
Madrid, Spanien
Fläche 104 m²
Zu verkaufen Gewerberäume mit einem Mieter in einem respektablen Bereich von Madrid.Umwelt: …
$2,42M
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Eigenschaftstypen in Autonome Gemeinschaft Madrid

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