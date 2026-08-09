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Gewerbeimmobilien in Orihuela, Spanien

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9 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 100 m² in Orihuela, Spanien
Gewerbefläche 100 m²
Orihuela, Spanien
Fläche 100 m²
Verkauf: ein bestehendes Unternehmen, ein Schönheitssalon in der Gegend von Playa Flamenca. …
$406,802
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Gewerbefläche 242 m² in Dehesa de Campoamor, Spanien
Gewerbefläche 242 m²
Dehesa de Campoamor, Spanien
Fläche 242 m²
Geschäftslokal in Lomas de Cabo Roig. Gewerbeflächen zum Verkauf in einem Einkaufszentrum in…
$360,413
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Gewerbefläche 103 m² in Orihuela, Spanien
Gewerbefläche 103 m²
Orihuela, Spanien
Fläche 103 m²
Neue vollbetriebliche Firma zum Verkauf in Playa Flamenca. Das Hotel liegt im ersten Stock e…
$348,671
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TekceTekce
Gewerbefläche 60 m² in Orihuela, Spanien
Gewerbefläche 60 m²
Orihuela, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Gewerbeimmobilie mit etabliertem Friseursalon zu verkaufen – Citrus Centre, Playa Flamenca …
$354,207
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Gewerbefläche 300 m² in Orihuela, Spanien
Gewerbefläche 300 m²
Orihuela, Spanien
Fläche 300 m²
Geschäftsräume in La Zenia. Geschäftsräume von 300 m2 in La Zenia. Es besteht aus 150 m…
$325,534
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Gewerbefläche 83 m² in Dehesa de Campoamor, Spanien
Gewerbefläche 83 m²
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Ladenlokal betriebsbereit in Dehesa de Campoamor in Orihuela Costa . Es wird voll ausgestatt…
$336,699
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Gewerbefläche in Dehesa de Campoamor, Spanien
Gewerbefläche
Dehesa de Campoamor, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
(RU) Продаётся комерческое помещение в Ориуэла Косте в районе Campoamor. Общая площаддудучас…
$670,358
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Gewerbefläche 100 m² in Orihuela, Spanien
Gewerbefläche 100 m²
Orihuela, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 100 m²
Schönheitssalon Geschäft in Betrieb befindet sich in einem Gebiet von großem Einfluss und Ve…
$212,262
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Gewerbefläche in Orihuela, Spanien
Gewerbefläche
Orihuela, Spanien
Zimmer 1
(RU) Продаётся комерческое помещение в Ориуэла Косте в районе Villamartin. Общая площадь 170…
$731,300
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