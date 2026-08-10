Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. la Marina Alta
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in la Marina Alta, Spanien

;
Denia
3
6 immobilienobjekte total found
Hotel in Javea, Spanien
Hotel
Javea, Spanien
Seltene Hotelaktivitäten auf der ersten Linie des MeeresJavea, Costa Blanca, SpanienEine Inv…
$15,94M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 1 008 m² in Denia, Spanien
Gewerbefläche 1 008 m²
Denia, Spanien
Fläche 1 008 m²
Gewerberäume im Bezirk Saladar mit einer Fläche von 939 m2 im Erdgeschoss und 69 m2 in Mezza…
$432,802
Eine Anfrage stellen
Hotel in Calp, Spanien
Hotel
Calp, Spanien
Neues Hotel zum Verkauf - Benidorm, Zentrum und SträndeEine seltene Investitionsmöglichkeit …
$3,03M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Hotel 14 161 m² in Calp, Spanien
Hotel 14 161 m²
Calp, Spanien
Schlafräume 194
Fläche 14 161 m²
Es liegt weniger als 200 m2 vom Strand und Yachthafen entfernt. Dieses Hotel ist ein moderne…
$18,54M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Denia, Spanien
Gewerbefläche
Denia, Spanien
Zimmer 12
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 10
Ein Bauernhof mit einer Luxusvilla und zwei Stadthäuser zum Verkauf. Hauptvilla von 440 Mete…
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 310 m² in Denia, Spanien
Gewerbefläche 310 m²
Denia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 310 m²
Commercial premises for sale in one of the central streets of Denia. Commercial premises …
$260,974
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in la Marina Alta

hotels
Realting.com
Gehen