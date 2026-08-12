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Gewerbeimmobilien in Malaga, Spanien

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Marbella
8
Estepona
10
24 immobilienobjekte total found
4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol in Marbella, Spanien
4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol
Marbella, Spanien
Zimmer 24
Fläche 2 500 m²
For Sale — 4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol — €7,000,000 Location: Less …
$8,20M
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Produktion 1 100 m² in Estepona, Spanien
Produktion 1 100 m²
Estepona, Spanien
Fläche 1 100 m²
A great ship for your company. Everything is ready to start. Excellent location with traffic…
$1,38M
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Restaurant, Café 276 m² in Torremolinos, Spanien
Restaurant, Café 276 m²
Torremolinos, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 276 m²
Etagenzahl 3
Großzügiges Restaurant in guter Lage in Torremolinos, Málaga, zu verkaufen Dieses Restaurant…
$420,547
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TekceTekce
Gewerbefläche 72 m² in Ronda, Spanien
Gewerbefläche 72 m²
Ronda, Spanien
Fläche 72 m²
Lokal zum Verkauf im Zentrum von Montecorto, das weniger als 20 Minuten von Ronda entfernt i…
$185,794
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Gewerbefläche 95 m² in Estepona, Spanien
Gewerbefläche 95 m²
Estepona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Hervorragende Gelegenheit, ein Geschäftsgelände mit einer guten Lage in unmittelbarer Nähe d…
$86,780
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Gewerbefläche 180 m² in Andalusien, Spanien
Gewerbefläche 180 m²
Andalusien, Spanien
Fläche 180 m²
Geschäftsraum - Málaga (La Luz - El Torcal) , Grundfläche 180m2, 600 Entfernung zum Meer
$139,977
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Gewerbefläche 55 m² in Estepona, Spanien
Gewerbefläche 55 m²
Estepona, Spanien
Fläche 55 m²
Gewerbeflächen von 50 Quadratmetern gut im Zentrum von Estepona in einer konstanten Straße g…
$68,339
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Gewerbefläche 25 m² in Estepona, Spanien
Gewerbefläche 25 m²
Estepona, Spanien
Fläche 25 m²
Garage square for a car is sold and quite large storage room with a metal door in undergroun…
$22,780
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Gewerbefläche in Marbella, Spanien
Gewerbefläche
Marbella, Spanien
Schlafräume 163
Vier Sterne Hotel in Marbella an der Costa del Sol.Anzahl der Zimmer 163.Es ist möglich, das…
$141,75M
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Gewerbefläche 130 m² in Estepona, Spanien
Gewerbefläche 130 m²
Estepona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Commercial premises in the center, very close to the street, which covers the commercial art…
$130,170
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Gewerbefläche in Miravalle Los Montecillos, Spanien
Gewerbefläche
Miravalle Los Montecillos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Das 2007 erbaute charmante Landhaus liegt nördlich von Coín und umfasst 70 Quadratmeter, auf…
$289,037
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Gewerbefläche in Marbella, Spanien
Gewerbefläche
Marbella, Spanien
Schlafräume 387
Fünf Sterne Hotel in Marbella an der Costa del Sol. Anzahl der Zimmer 387
$151,05M
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Gewerbefläche 69 m² in Estepona, Spanien
Gewerbefläche 69 m²
Estepona, Spanien
Fläche 69 m²
Geschäftsräume über den Nationalen Polizeikommissar in Estepona. Südlage. Vorne befindet sic…
$74,739
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Gewerbefläche 192 m² in Marbella, Spanien
Gewerbefläche 192 m²
Marbella, Spanien
Fläche 192 m²
Ein gemütliches Restaurant in der Gegend von La Mirena, Marbella. Atemberaubender Panoramabl…
$522,860
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Unique opportunity to purchase a boutique hotel on the first line of the sea in Spain – €3.5 million! in Benajarafe, Spanien
Unique opportunity to purchase a boutique hotel on the first line of the sea in Spain – €3.5 million!
Benajarafe, Spanien
Zimmer 14
Fläche 1 200 m²
Unique opportunity to purchase a boutique hotel on the first line of the sea in Spain – €3.5…
$3,65M
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Gewerbefläche 340 m² in Marbella, Spanien
Gewerbefläche 340 m²
Marbella, Spanien
Fläche 340 m²
Geschäftsraum - Málaga (Hipercor) , Grundfläche 340m2
$389,935
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Restaurant, Café in Marbella, Spanien
Restaurant, Café
Marbella, Spanien
Zimmer 1
Ein hoch bewertetes Restaurant und Cocktailbar im Zentrum von Marbella mit viel Fußverkehr. …
$475,925
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Gewerbefläche 552 m² in Estepona, Spanien
Gewerbefläche 552 m²
Estepona, Spanien
Fläche 552 m²
The offices are developed on the ground floor, into which it enters through three doors loca…
$2,30M
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Gewerbefläche in Marbella, Spanien
Gewerbefläche
Marbella, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses weitläufige zweistöckige Gewerbeimmobilie, perfekt als Friseur- und Ästhetiksalon ein…
$232,159
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Gewerbefläche 45 m² in Malaga, Spanien
Gewerbefläche 45 m²
Malaga, Spanien
Fläche 45 m²
Geschäftsraum - Málaga (Centro Histórico) , Grundfläche 45m2, Aufzug, Hell
$132,978
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Gewerbefläche in Bel Air, Spanien
Gewerbefläche
Bel Air, Spanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Entdecken Sie diese expansive Geschäftseinheit, ideal positioniert auf der geschäftigen New …
$400,474
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Restaurant, Café in Marbella, Spanien
Restaurant, Café
Marbella, Spanien
Anzahl der Badezimmer 5
Option Rent-To-Buy! For 8 years, conditions to negociate.Contract for rent up to 20 years. T…
$5,20M
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Büro 40 m² in Bel Air, Spanien
Büro 40 m²
Bel Air, Spanien
Fläche 40 m²
Offices in a very central place in the heart of Aleja Andalusia, near schools, shops, restau…
$59,661
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Gewerbefläche 110 m² in Estepona, Spanien
Gewerbefläche 110 m²
Estepona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Beautiful two -storey local with a large showcase of about 7 m2. On the main floor we have t…
$182,238
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Eigenschaftstypen in Malaga

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