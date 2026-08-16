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Gewerbeimmobilien in Girona, Spanien

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Lloret de Mar
10
Tossa de Mar
4
26 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Sant Sadurni de lHeura, Spanien
Gewerbefläche
Sant Sadurni de lHeura, Spanien
Exklusiver 4*S Hotelkomplex, bestehend aus einem typisch katalanischen Bauernhaus mit einem …
$14,42M
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Gewerbefläche 3 092 m² in Lloret de Mar, Spanien
Gewerbefläche 3 092 m²
Lloret de Mar, Spanien
Fläche 3 092 m²
Investment opportunity on the coast Costa BravaThe hotel is located in the heart of Lloret d…
$5,75M
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Gewerbefläche 730 m² in Lloret de Mar, Spanien
Gewerbefläche 730 m²
Lloret de Mar, Spanien
Fläche 730 m²
Großes Zimmer zum Verkauf in der Fenals Gegend von Lloret de Mar. Bürofläche von ca. 150 m2 …
$437,145
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Gewerbefläche 38 m² in Lloret de Mar, Spanien
Gewerbefläche 38 m²
Lloret de Mar, Spanien
Fläche 38 m²
Gewerberäume im Fenals Bereich von Lloret de Mar.Die Gesamtfläche beträgt 38 Quadratmeter.De…
$163,201
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Hotel in Platja dAro, Spanien
Hotel
Platja dAro, Spanien
Etagenzahl 2
$8,00M
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Immobilienagentur
Scat Realty
Sprachen
Русский, Español
Gewerbefläche 560 m² in Lloret de Mar, Spanien
Gewerbefläche 560 m²
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 67
Fläche 560 m²
Dieses Geschäftsmodell beschreibt die bestimmungsgemäße Nutzung der Immobilie mit der Hauptt…
Preis auf Anfrage
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TekceTekce
Gewerbefläche 660 m² in Lloret de Mar, Spanien
Gewerbefläche 660 m²
Lloret de Mar, Spanien
Fläche 660 m²
Verkauf eines Wohngebäudes im Zentrum von Lloret de Mar mit einem Projekt zur Rekonstruktion…
$1,41M
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Gewerbefläche 2 174 m² in Lloret de Mar, Spanien
Gewerbefläche 2 174 m²
Lloret de Mar, Spanien
Fläche 2 174 m²
Gewerbeimmobilien in Lloret de Mar an der Costa Brava. Mit einer beeindruckenden Fassade von…
$1,28M
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Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel in Katalonien, Spanien
Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel
Katalonien, Spanien
Fläche 16 155 m²
Einzigartige und außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit — 5 ★ Spa Hotel zum Verkauf bei 30…
$35,74M
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Gewerbefläche 9 500 m² in Tossa de Mar, Spanien
Gewerbefläche 9 500 m²
Tossa de Mar, Spanien
Fläche 9 500 m²
Investitionsmöglichkeit in einem etablierten Hotelvermögen mit stabilem Einkommen und profes…
$22,95M
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Gewerbefläche 3 930 m² in Tossa de Mar, Spanien
Gewerbefläche 3 930 m²
Tossa de Mar, Spanien
Fläche 3 930 m²
Gewerbeimmobilien an der Costa Brava.Die Gesamtfläche von 3930 Quadratmetern. auf zwei Etage…
$24,10M
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Gewerbefläche 685 m² in la Bisbal dEmporda, Spanien
Gewerbefläche 685 m²
la Bisbal dEmporda, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 685 m²
Familienhotel in einer mittelalterlichen Stadt in der schönen Region Baix Empord in der Prov…
$1,03M
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Commercial real estate by the sea, Barcelona in Tossa de Mar, Spanien
Commercial real estate by the sea, Barcelona
Tossa de Mar, Spanien
Fläche 542 m²
Commercial premises in the Barcelona region with a tenant - Dia supermarket. The object is l…
$867,256
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Gewerbefläche in Sant Antoni, Spanien
Gewerbefläche
Sant Antoni, Spanien
Einzigartige Investitionsmöglichkeit: multifunktionaler Geschäftskomplex in strategischer La…
$1,74M
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Gewerbefläche 3 100 m² in Lloret de Mar, Spanien
Gewerbefläche 3 100 m²
Lloret de Mar, Spanien
Fläche 3 100 m²
Hotel 2 Sterne in Lloret de Mar an der Costa Brava. Anzahl der Zimmer ist 70. Das Gebäude is…
$3,25M
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Gewerbefläche 350 m² in Llafranc, Spanien
Gewerbefläche 350 m²
Llafranc, Spanien
Fläche 350 m²
Die Wartungsstation auf einem Grundstück von 1808 m2, von dem 350 m2 aufgebaut ist (maximale…
$2,50M
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Gewerbefläche 1 453 m² in Cassa de la Selva, Spanien
Gewerbefläche 1 453 m²
Cassa de la Selva, Spanien
Fläche 1 453 m²
Hostel in Girona Provinz. Die Gesamtfläche von 1453 Quadratmetern. auf dem Gebiet von 5694 …
$2,90M
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Hotel 1 600 m² in Lloret de Mar, Spanien
Hotel 1 600 m²
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 50
Anzahl der Badezimmer 50
Fläche 1 600 m²
Das gemütliche, familiengeführte Hotel wurde erstmals 1970 eröffnet und handelt in der Gegen…
$1,31M
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Gewerbefläche 1 500 m² in Llanca, Spanien
Gewerbefläche 1 500 m²
Llanca, Spanien
Schlafräume 44
Fläche 1 500 m²
Hotel zum Verkauf in Llança in Alt Empordà, 60 Meter vom Strand. Ein touristisches Reiseziel…
$2,90M
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Gewerbefläche 865 m² in la Pera, Spanien
Gewerbefläche 865 m²
la Pera, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 865 m²
Hotel Boutique im Herzen von Baish Empord in der Nähe der Stadt Pubol. Medieval Masia verwan…
$1,15M
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Gewerbefläche 170 m² in Lloret de Mar, Spanien
Gewerbefläche 170 m²
Lloret de Mar, Spanien
Fläche 170 m²
Gewerbefläche von 170m2 im Zentrum von Lloret de Mar (Girona), im Bereich von Venedig, beste…
$185,906
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Gewerbefläche 6 658 m² in Sant Feliu de Guixols, Spanien
Gewerbefläche 6 658 m²
Sant Feliu de Guixols, Spanien
Fläche 6 658 m²
Hotel 4 Sterne in der Stadt Sant Feliu de Guichols an der Costa Brava. Nur wenige Gehminuten…
$11,62M
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Gewerbefläche 355 m² in Lloret de Mar, Spanien
Gewerbefläche 355 m²
Lloret de Mar, Spanien
Fläche 355 m²
Gebäude unter Rekonstruktion im Zentrum von Lloret de Mar an der Costa Brava. Das Hotel lieg…
$871,433
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Geschäft 3 233 m² in Blanes, Spanien
Geschäft 3 233 m²
Blanes, Spanien
Fläche 3 233 m²
Commercial real estate with the tenant Consum - one of the largest networks of supermarkets …
$3,13M
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Gewerbefläche 1 265 m² in Tossa de Mar, Spanien
Gewerbefläche 1 265 m²
Tossa de Mar, Spanien
Schlafräume 40
Fläche 1 265 m²
Hotel für Renovierung in der Stadt Tossa de Mar an der Costa Brava. Das Hotel liegt im Herz…
$1,80M
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Gewerbefläche 727 m² in Cornella del Terri, Spanien
Gewerbefläche 727 m²
Cornella del Terri, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 727 m²
Boutique-Hotel, 20 km von Girona entfernt. Stein masei von 1238 umgeben von Steingebäuden de…
$1,50M
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