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Gewerbeimmobilien in Alicante, Spanien

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76 immobilienobjekte total found
Büro 366 m² in Alicante, Spanien
Büro 366 m²
Alicante, Spanien
Fläche 366 m²
Kommerzielle Interplantation zum Verkauf in Avda. Alfonso El Sabio Strategische Lage und pro…
$807,655
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Gewerbefläche 52 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 52 m²
Alicante, Spanien
Fläche 52 m²
Lokal zum Verkauf in C / Rio Vinalopó — Carolinas privilegierte Lage auf einer der kommerzie…
$109,610
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Gewerbefläche 18 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 18 m²
Alicante, Spanien
Fläche 18 m²
Komfortable Garagenfläche im Alfonos X el Sabio Bereich. Zugang per Rampe, 24-Stunden-Überwa…
$52,759
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Gewerbefläche 20 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 20 m²
Alicante, Spanien
Fläche 20 m²
Wir präsentieren Ihnen diesen großen Garagenplatz zum Verkauf im Stadtzentrum. Der Platz ist…
$40,765
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Gewerbefläche 99 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 99 m²
Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Handelsplatz in Calle José María Py - Ausgezeichnete Gelegenheit Strategische Lage Direkt ne…
$183,395
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Gewerbefläche 65 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 65 m²
Alicante, Spanien
Fläche 65 m²
Investitionsmöglichkeit: Gewerbeimmobilien zum Verkauf im Betrieb im Einkaufszentrum Bulevar…
$89,105
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TekceTekce
Gewerbefläche 721 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 721 m²
Alicante, Spanien
Fläche 721 m²
Ausgezeichnete Investition: profitable Geschäftsräume zum Verkauf in der Nachbarschaft Benal…
$610,969
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Gewerbefläche 33 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 33 m²
Alicante, Spanien
Fläche 33 m²
Gran Plaza Garaje in der "Goldenen Meile" von Alicante Maisonave mit Zugang auch von Poeta V…
$70,367
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Gewerbefläche 936 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 936 m²
Alicante, Spanien
Fläche 936 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf im Zentrum-sanche Bereich, neben der geschäftigen Avda Oscar E…
$1,99M
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Gewerbefläche 48 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 48 m²
Alicante, Spanien
Fläche 48 m²
Ein ausgezeichneter Handelsplatz wird in der Susana Llaneras Street zum Verkauf angeboten, i…
$216,429
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Gewerbefläche 1 373 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 1 373 m²
Alicante, Spanien
Fläche 1 373 m²
Großartige Geschäftsräume zum Verkauf auf Avenida Periodista Rodolfo Salazar mit einer Fläch…
$982,702
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Gewerbefläche 10 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 10 m²
Alicante, Spanien
Fläche 10 m²
Zum Verkauf Garagenplatz im Keller mit Kapazität für ein Auto (minivan / Familie) auf Privat…
$57,193
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Gewerbefläche 262 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 262 m²
Alicante, Spanien
Fläche 262 m²
Gewerblicher Platz zur Miete in Glorieta Rodolfo Llopis — Gran Vía Standort und Umgebung Han…
$743,490
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Gewerbefläche 242 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 242 m²
Alicante, Spanien
Fläche 242 m²
Lokal zum Verkauf in C / Calderón de la Barca privilegierte Lage auf einer der kommerziellst…
$231,455
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Lager 1 008 m² in Alicante, Spanien
Lager 1 008 m²
Alicante, Spanien
Fläche 1 008 m²
Ausgezeichnete Gelegenheit für Unternehmen, die nach Einrichtungen suchen, die bereit sind, …
$1,26M
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Büro 228 m² in Alicante, Spanien
Büro 228 m²
Alicante, Spanien
Fläche 228 m²
Geräumiges Büro von 228 m2 auf der Avenida Oscar Esplá Ein Büro von ca. 228 m2 ist auf der …
$295,808
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Gewerbefläche 715 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 715 m²
Alicante, Spanien
Fläche 715 m²
Das Hotel liegt im Bereich von Babel, einer der Bereiche mit dem höchsten Fluss von Fahrzeug…
$1,10M
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Büro 83 m² in Alicante, Spanien
Büro 83 m²
Alicante, Spanien
Fläche 83 m²
Das Hotel liegt in einer der dynamischsten und konsolidierten Straßen im Zentrum von Alicant…
$216,956
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Gewerbefläche 272 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 272 m²
Alicante, Spanien
Fläche 272 m²
Handelsplatz auf der Avd. Graf von Lumiares Lokal an der Hauptstraße des Altozano Bezirks ge…
$254,543
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Gewerbefläche 207 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 207 m²
Alicante, Spanien
Fläche 207 m²
Ausgezeichnete Investition und Geschäftsmöglichkeit Magnificent kommerziellen Platz neben Av…
$366,789
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Gewerbefläche 15 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 15 m²
Alicante, Spanien
Fläche 15 m²
Einfacher Zugang Parkplatz über Rampe, befindet sich im zweiten Keller der Immobilie. Das Ho…
$58,621
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Gewerbefläche 122 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 122 m²
Alicante, Spanien
Fläche 122 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf auf der Avd. De Salamanca, in der Nähe der Renfe Station und A…
$152,416
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Gewerbefläche 93 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 93 m²
Alicante, Spanien
Fläche 93 m²
Herrliche Einkaufsfläche von ca. 80 m 2, im Erdgeschoss eines neuen Gebäudes, in der Hauptst…
$165,551
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Gewerbefläche 93 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 93 m²
Alicante, Spanien
Fläche 93 m²
Ausgezeichnete Geschäftsräume zum Verkauf auf der Calle Del Teatro, der Haupthandelsachse de…
$339,882
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Gewerbefläche 14 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 14 m²
Alicante, Spanien
Fläche 14 m²
Geräumige und komfortable Garagenplatz zum Verkauf befindet sich im Keller I eines Wohngebäu…
$13,096
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Gewerbefläche 269 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 269 m²
Alicante, Spanien
Fläche 269 m²
Gewerbeplatz zum Verkauf mit Geschäft im Betrieb und hohe sofortige Rentabilität Ausgezeichn…
$644,442
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Gewerbefläche 51 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 51 m²
Alicante, Spanien
Fläche 51 m²
Gelegenheit: Geschäftsräume mit Geschäft in Betrieb. Wenn Sie nach einer sofortigen einkomme…
$232,049
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Gewerbefläche 285 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 285 m²
Alicante, Spanien
Fläche 285 m²
Gewerbeplatz im Herzen des Zentrums - privilegierte Lage Ausgezeichnete Gelegenheit für Inve…
$1,39M
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Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000 in Alicante, Spanien
Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000
Alicante, Spanien
Fläche 767 m²
Investitionsmöglichkeit: Verkauf eines Resort-Komplexes in Alicante, Spanien – €1,850.000Ein…
$2,17M
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Gewerbefläche 46 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 46 m²
Alicante, Spanien
Fläche 46 m²
Handelsplatz zum Verkauf und zur Miete im Herzen von Central-Enlanche Hervorragende Gelegen…
$182,025
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