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Gewerbeimmobilien in Valencia, Spanien

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la Safor
6
Gandia
5
la Ribera Baixa
5
Cullera
4
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234 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 300 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 300 m²
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Top Location! Geräumige kommerzielle Pand von 300 m2 im Zentrum Schöne Gewerbeimmobilie von …
$667,322
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Gewerbefläche 202 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 202 m²
Torrevieja, Spanien
Fläche 202 m²
$212,542
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Gewerbefläche 131 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 131 m²
Alicante, Spanien
Fläche 131 m²
Gewerbeimmobilien zur Miete in der Residencial Irala, gegenüber der Plaza Juan Pablo II, im …
$190,133
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TekceTekce
Gewerbefläche 25 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 25 m²
Alicante, Spanien
Fläche 25 m²
Wir haben diesen unglaublichen Parkplatz zum Verkauf im Zentrum von Alicante, auf der Av. Ma…
$64,484
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Hotel in Calp, Spanien
Hotel
Calp, Spanien
Neues Hotel zum Verkauf - Benidorm, Zentrum und SträndeEine seltene Investitionsmöglichkeit …
$3,03M
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Büro 417 m² in Alicante, Spanien
Büro 417 m²
Alicante, Spanien
Fläche 417 m²
Kommerzielle Interplantation zum Verkauf mit großer Fläche auf dem Erzbischof Loaces Street,…
$445,523
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Gewerbefläche 624 m² in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Gewerbefläche 624 m²
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Fläche 624 m²
Ausgezeichnete Räumlichkeiten zum Verkauf auf einer großen Straße in San Vicente del Rapeig.…
$433,799
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Gewerbefläche 100 m² in Orihuela, Spanien
Gewerbefläche 100 m²
Orihuela, Spanien
Fläche 100 m²
Verkauf: ein bestehendes Unternehmen, ein Schönheitssalon in der Gegend von Playa Flamenca. …
$406,802
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Gewerbefläche 100 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 100 m²
Torrevieja, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Restaurant in der Nähe von Playa del Cura zu verkaufen . Lokales Restaurant in der Nähe von …
$156,954
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Gewerbefläche 60 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 60 m²
Torrevieja, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Diese Gewerbefläche im Erdgeschoss, auf Straßenebene, befindet sich im nördlichen Teil von T…
$151,025
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Gewerbefläche 121 m² in Valencia, Spanien
Gewerbefläche 121 m²
Valencia, Spanien
Fläche 121 m²
Urgent Verkauf!!!Gewerberäume im Stadtteil Algiros von Valencia.Die Gesamtfläche beträgt 121…
$296,507
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Hotel 529 m² in Valencia, Spanien
Hotel 529 m²
Valencia, Spanien
Fläche 529 m²
Valencia (Spanien) | Bereit Aparthotel in ausgezeichneter Lage in der Nähe der Universitäten…
$3,43M
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Gewerbefläche 1 008 m² in Denia, Spanien
Gewerbefläche 1 008 m²
Denia, Spanien
Fläche 1 008 m²
Gewerberäume im Bezirk Saladar mit einer Fläche von 939 m2 im Erdgeschoss und 69 m2 in Mezza…
$432,802
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Gewerbefläche 120 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 120 m²
Alicante, Spanien
Fläche 120 m²
Gewerbeplatz zum Verkauf - Traditional Alicante Centre Möglichkeit: Geschäftsräume mit Gesch…
$205,228
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Gewerbefläche 15 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 15 m²
Alicante, Spanien
Fläche 15 m²
Einfacher Zugang Parkplatz über Rampe, befindet sich im zweiten Keller der Immobilie. Das Ho…
$58,621
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Gewerbefläche 90 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 90 m²
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf im Zentrum von Torrevieja. Gewerbeimmobilien zum Verkauf im Ze…
$267,287
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Fertiges Geschäft 110 m² in Torrevieja, Spanien
Fertiges Geschäft 110 m²
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Geräumige Gewerbeimmobilien im Herzen von Torrevieja, mit 1 Badezimmer, bereit für jede Art …
$182,250
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Gewerbefläche 108 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 108 m²
Alicante, Spanien
Fläche 108 m²
Handelsplatz in Calle Tucumán - Ausgezeichnete Gelegenheit Direkt neben der Avda. Benito Pér…
$183,395
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Gewerbefläche 10 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 10 m²
Alicante, Spanien
Fläche 10 m²
Kleiner Garagenplatz im siebten Keller eines Gebäudes im Zentrum von Alicante, leicht zugäng…
$39,863
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Gewerbefläche 53 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 53 m²
Alicante, Spanien
Fläche 53 m²
Ausgezeichnetes Investitionsprodukt: Gewerbeimmobilien zum Verkauf in der Innenstadt der Sta…
$96,725
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Gewerbefläche 23 m² in Torrevieja, Spanien
Gewerbefläche 23 m²
Torrevieja, Spanien
Fläche 23 m²
Garage mit Abstellraum vor "Parque de las Naciones", Torrevieja
$23,614
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Gewerbefläche 122 m² in Alicante, Spanien
Gewerbefläche 122 m²
Alicante, Spanien
Fläche 122 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf auf der Avd. De Salamanca, in der Nähe der Renfe Station und A…
$152,416
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Gewerbefläche 242 m² in Dehesa de Campoamor, Spanien
Gewerbefläche 242 m²
Dehesa de Campoamor, Spanien
Fläche 242 m²
Geschäftslokal in Lomas de Cabo Roig. Gewerbeflächen zum Verkauf in einem Einkaufszentrum in…
$360,413
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Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return! in Altea, Spanien
Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return!
Altea, Spanien
Fläche 96 m²
Etagenzahl 1
Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return! …
$578,060
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Gewerbefläche 103 m² in Orihuela, Spanien
Gewerbefläche 103 m²
Orihuela, Spanien
Fläche 103 m²
Neue vollbetriebliche Firma zum Verkauf in Playa Flamenca. Das Hotel liegt im ersten Stock e…
$348,671
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Büro 228 m² in Alicante, Spanien
Büro 228 m²
Alicante, Spanien
Fläche 228 m²
Geräumiges Büro von 228 m2 auf der Avenida Oscar Esplá Ein Büro von ca. 228 m2 ist auf der …
$295,808
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Büro 52 m² in Alicante, Spanien
Büro 52 m²
Alicante, Spanien
Fläche 52 m²
Gewerbeanlage zum Verkauf neben Av. de Maisonnave, Alicante Strategische Lage und profession…
$180,687
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CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES in el Castellar lOliveral, Spanien
CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES
el Castellar lOliveral, Spanien
Fläche 1 358 m²
EINHEITLICHE INVESTITIONEN IN SPANIEN: KREMATORIUM + 3 DIENSTLEISTUNGSSTELLENPreis: 2.300.00…
$2,68M
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Gewerbefläche 105 m² in Altea, Spanien
Gewerbefläche 105 m²
Altea, Spanien
Fläche 105 m²
Eingebettet im Herzen der traditionellen spanischen Stadt Altea, Alicante, sind diese geräum…
$845,235
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Geschäft 246 m² in Altea, Spanien
Geschäft 246 m²
Altea, Spanien
Fläche 246 m²
Geräumige Gewerbeimmobilie in Strandnähe in Altea Alicante An der Ostküste Spaniens erhebt s…
$2,10M
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