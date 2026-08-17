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Gewerbeimmobilien in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien

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Gewerbefläche 624 m² in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Gewerbefläche 624 m²
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Fläche 624 m²
Ausgezeichnete Räumlichkeiten zum Verkauf auf einer großen Straße in San Vicente del Rapeig.…
$433,799
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Investition 1 400 m² in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Investition 1 400 m²
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Anzahl der Badezimmer 58
Fläche 1 400 m²
Die Residenz verkauft für Studenten nur 300 m der Universitäten, von denen 58 Zimmer für Min…
$749,876
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