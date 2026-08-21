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Gewerbeimmobilien in Altea, Spanien

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7 immobilienobjekte total found
Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return! in Altea, Spanien
Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return!
Altea, Spanien
Fläche 96 m²
Etagenzahl 1
Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return! …
$578 060
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Geschäft 246 m² in Altea, Spanien
Geschäft 246 m²
Altea, Spanien
Fläche 246 m²
Geräumige Gewerbeimmobilie in Strandnähe in Altea Alicante An der Ostküste Spaniens erhebt s…
$2,10M
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Prestigious Dental Clinic for Sale in Spain. in Altea, Spanien
Prestigious Dental Clinic for Sale in Spain.
Altea, Spanien
Fläche 360 m²
Etagenzahl 2
Prestigious Dental Clinic zum Verkauf in Spanien.Lage: Alicante Provinz, Costa Blanca Küste …
$1,75M
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Gewerbefläche in Altea, Spanien
Gewerbefläche
Altea, Spanien
Zimmer 1
(RU) Продаётся комерческое помещение в Альтеев районе Galera de las palmeras. Общая площадь …
$290 198
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Gewerbefläche in Altea, Spanien
Gewerbefläche
Altea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Die Unterkunft befindet sich in der Sierra de Altea, in der Nähe von Altea Hills. Es hat ein…
$679 064
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Gewerbefläche 105 m² in Altea, Spanien
Gewerbefläche 105 m²
Altea, Spanien
Fläche 105 m²
Eingebettet im Herzen der traditionellen spanischen Stadt Altea, Alicante, sind diese geräum…
$845 235
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TekceTekce
Gewerbefläche in Altea, Spanien
Gewerbefläche
Altea, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
The streets of the city smoothly descend to the sea. Small whitewashed houses stand out amon…
$130 170
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