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Gewerbeimmobilien in la Safor, Spanien

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Gandia
5
6 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 80 m² in Gandia, Spanien
Gewerbefläche 80 m²
Gandia, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
Commercial for sale in one of the central streets of Playa de Gandia. It can be used as a…
$115,264
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Gewerbefläche in Gandia, Spanien
Gewerbefläche
Gandia, Spanien
Zimmer 24
Schlafräume 23
Anzahl der Badezimmer 23
Achtung Investoren und/oder Bauherren. Zum Verkauf ganzes Gebäude von 5 Etagen, plus Keller,…
$1,03M
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Gewerbefläche 167 m² in Gandia, Spanien
Gewerbefläche 167 m²
Gandia, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 167 m²
Commercial premises for sale in one of the central pedestrianized streets of Gandia. Can be …
$423,053
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TekceTekce
Gewerbefläche 471 m² in la Font den Carros, Spanien
Gewerbefläche 471 m²
la Font den Carros, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 471 m²
In the urbanization of La Font d'en Carròs / Fuente Encarroz for sale a house with a restaur…
$292,883
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Gewerbefläche 315 m² in Gandia, Spanien
Gewerbefläche 315 m²
Gandia, Spanien
Fläche 315 m²
Gewerbeflächen werden in Gandia verkauft, das lange Zeit als Büro vermietet ist. Die Rentabi…
$356,941
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Gewerbefläche 150 m² in Gandia, Spanien
Gewerbefläche 150 m²
Gandia, Spanien
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Bar Restaurant im Zentrum von Gandia mit Aktivitäten während von allem a & # 241; o. M & # 2…
$149,975
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