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Gewerbeimmobilien in Benidorm, Spanien

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9 immobilienobjekte total found
Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000 in Benidorm, Spanien
Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000
Benidorm, Spanien
Verkauf von 2★ Hotel in Benidorm Altstadt – €4,600,000• Lage: Das Hotel befindet sich im Sta…
$5,39M
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Gewerbefläche in Benidorm, Spanien
Gewerbefläche
Benidorm, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Commercial premises located in the pedestrian zone, family district. Local transparent 210 m…
$379,663
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Gewerbefläche in Benidorm, Spanien
Gewerbefläche
Benidorm, Spanien
Zimmer 1
Renoviertes Restaurant in der besten Gegend von Benidorm, gemietet und in Betrieb mit einer …
$1,04M
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TekceTekce
Gewerbefläche in Benidorm, Spanien
Gewerbefläche
Benidorm, Spanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Gewerberäume in Betrieb im Zentrum der Stadt Benidorm. Gewerbeimmobilien zum Verkauf oder zu…
$1,63M
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Hotel in Benidorm, Spanien
Hotel
Benidorm, Spanien
Schlafräume 50
Anzahl der Badezimmer 50
Es wird Hotel in Benidorm sehr céntrico umgegeben mit allen Arten von Diensten verkauft. Gut…
$2,50M
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Gewerbefläche in Benidorm, Spanien
Gewerbefläche
Benidorm, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
The restaurant on the second line of Ponyente Beach, which has been operating for 26 years, …
$623,732
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Gewerbefläche in Benidorm, Spanien
Gewerbefläche
Benidorm, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Commercial premises for sale in Benidorm, fully equipped as a cafeteria, which is a very goo…
$162,713
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Gewerbefläche in Benidorm, Spanien
Gewerbefläche
Benidorm, Spanien
Zimmer 1
Ausgezeichnetes 80m2 Büro zum Verkauf in einer lebhaften Gegend von Benidorm, neben dem höch…
$232,159
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Hotel 5 851 m² in Benidorm, Spanien
Hotel 5 851 m²
Benidorm, Spanien
Schlafräume 118
Anzahl der Badezimmer 118
Fläche 5 851 m²
Es wird Hotel in Benidorm mit über 100 Zimmer verkauft. Sehr gut unterbracht in nur etwa 200…
$12,60M
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