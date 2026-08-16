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Gewerbeimmobilien in Galicien, Spanien

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Lugo
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6 immobilienobjekte total found
Sale of Mercadona Supermarket – €4.35 million — 6% Yield in Galicien, Spanien
Sale of Mercadona Supermarket – €4.35 million — 6% Yield
Galicien, Spanien
Fläche 5 422 m²
Verkauf von Mercadona Supermarkt – 4,35 Mio. € — 6% YieldLage: Spanien, Provinz GalizienGebi…
$5,11M
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Gewerbefläche 124 m² in Abadin, Spanien
Gewerbefläche 124 m²
Abadin, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 124 m²
Gewerberäume in Aguamarina, Cape Roig, Orihuela Costa. Esszimmer, Bartheke, Küche, Bad, Terr…
$579,794
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Gewerbefläche 122 m² in Abadin, Spanien
Gewerbefläche 122 m²
Abadin, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 122 m²
Gewerberäume in Lomas de Cabo Roig. Im Zimmer befindet sich ein Esszimmer, eine irische Bart…
$429,907
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Investition 3 000 m² in Outeiro de Rei, Spanien
Investition 3 000 m²
Outeiro de Rei, Spanien
Fläche 3 000 m²
Geriátrico with capacity for 192 squares, more 50 of día, is managed for geriatrícos, with c…
$5,50M
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Hotel 1 500 m² in Lugo, Spanien
Hotel 1 500 m²
Lugo, Spanien
Schlafräume 50
Anzahl der Badezimmer 50
Fläche 1 500 m²
Es ist ein Hotel in der Nähe von Lugo, nur etwa 8 Minuten von den Stränden mit blauer Flagge…
$4,00M
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Gewerbefläche 240 m² in Abadin, Spanien
Gewerbefläche 240 m²
Abadin, Spanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Restaurant in der kommerziellen Anlage von Los Dolces, Orihuela Costa. Das Restaurant befind…
$551,908
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TekceTekce
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