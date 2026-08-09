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Gewerbeimmobilien in Lloret de Mar, Spanien

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10 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 2 174 m² in Lloret de Mar, Spanien
Gewerbefläche 2 174 m²
Lloret de Mar, Spanien
Fläche 2 174 m²
Gewerbeimmobilien in Lloret de Mar an der Costa Brava. Mit einer beeindruckenden Fassade von…
$1,28M
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Gewerbefläche 560 m² in Lloret de Mar, Spanien
Gewerbefläche 560 m²
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 67
Fläche 560 m²
Dieses Geschäftsmodell beschreibt die bestimmungsgemäße Nutzung der Immobilie mit der Hauptt…
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 3 092 m² in Lloret de Mar, Spanien
Gewerbefläche 3 092 m²
Lloret de Mar, Spanien
Fläche 3 092 m²
Investitionsmöglichkeit an der Costa BravaDas Hotel liegt im Herzen von Lloret de Mar, nur 1…
$5,75M
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TekceTekce
Gewerbefläche 38 m² in Lloret de Mar, Spanien
Gewerbefläche 38 m²
Lloret de Mar, Spanien
Fläche 38 m²
Gewerberäume im Fenals Bereich von Lloret de Mar.Die Gesamtfläche beträgt 38 Quadratmeter.De…
$163,201
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Gewerbefläche 730 m² in Lloret de Mar, Spanien
Gewerbefläche 730 m²
Lloret de Mar, Spanien
Fläche 730 m²
Großes Zimmer zum Verkauf in der Fenals Gegend von Lloret de Mar. Bürofläche von ca. 150 m2 …
$437,145
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Gewerbefläche 660 m² in Lloret de Mar, Spanien
Gewerbefläche 660 m²
Lloret de Mar, Spanien
Fläche 660 m²
Verkauf eines Wohngebäudes im Zentrum von Lloret de Mar mit einem Projekt zur Rekonstruktion…
$1,41M
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Hotel 1 600 m² in Lloret de Mar, Spanien
Hotel 1 600 m²
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 50
Anzahl der Badezimmer 50
Fläche 1 600 m²
Das gemütliche, familiengeführte Hotel wurde erstmals 1970 eröffnet und handelt in der Gegen…
$1,31M
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Gewerbefläche 170 m² in Lloret de Mar, Spanien
Gewerbefläche 170 m²
Lloret de Mar, Spanien
Fläche 170 m²
Gewerbefläche von 170m2 im Zentrum von Lloret de Mar (Girona), im Bereich von Venedig, beste…
$185,906
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Gewerbefläche 3 100 m² in Lloret de Mar, Spanien
Gewerbefläche 3 100 m²
Lloret de Mar, Spanien
Fläche 3 100 m²
Hotel 2 Sterne in Lloret de Mar an der Costa Brava. Anzahl der Zimmer ist 70. Das Gebäude is…
$3,25M
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Gewerbefläche 355 m² in Lloret de Mar, Spanien
Gewerbefläche 355 m²
Lloret de Mar, Spanien
Fläche 355 m²
Gebäude unter Rekonstruktion im Zentrum von Lloret de Mar an der Costa Brava. Das Hotel lieg…
$871,433
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