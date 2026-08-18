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Gewerbeimmobilien in Tarragona, Spanien

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Gewerbefläche 903 m² in Mont roig del Camp, Spanien
Gewerbefläche 903 m²
Mont roig del Camp, Spanien
Fläche 903 m²
Ferienwohnung Hotel 4**** SUPERIOR in der ersten MeereslinieLizenz zur Geschäftsführung.Bauj…
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Gewerbefläche 3 000 m² in Salou, Spanien
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Salou, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 3 000 m²
GA-V001429. Hotel am Gardasee in SaloIn einer malerischen Lage am Ufer der Bucht von Salo er…
$7,62M
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Gewerbefläche 850 m² in Riudecanyes, Spanien
Gewerbefläche 850 m²
Riudecanyes, Spanien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 13
Fläche 850 m²
Zu verkaufen ist ein exklusives Boutique-Hotel, ein charmantes Urlaubsziel, komplett in eine…
$1,74M
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Commercial real estate in Tarragona in Tarragona, Spanien
Commercial real estate in Tarragona
Tarragona, Spanien
Fläche 4 000 m²
Commercial property with total area of 1310 m2, devided into 3 premises for 3 tenants. The p…
$3,61M
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EXCLUSIVE OFFER FOR INVESTORS! 5★ Boutique Hotel with Private Winery in Catalonia, Spain — €15.5 million in Priorat, Spanien
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Priorat, Spanien
Zimmer 26
EXCLUSIVE OFFER FOR INVESTORS! 5★ Boutique Hotel with Private Winery in Catalonia, Spain …
$17,67M
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