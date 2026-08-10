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Gewerbeimmobilien in Marbella, Spanien

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8 immobilienobjekte total found
4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol in Marbella, Spanien
4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol
Marbella, Spanien
Zimmer 24
Fläche 2 500 m²
For Sale — 4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol — €7,000,000 Location: Less …
$8,20M
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Restaurant, Café in Marbella, Spanien
Restaurant, Café
Marbella, Spanien
Anzahl der Badezimmer 5
Option Rent-To-Buy! For 8 years, conditions to negociate.Contract for rent up to 20 years. T…
$5,20M
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Gewerbefläche in Marbella, Spanien
Gewerbefläche
Marbella, Spanien
Schlafräume 387
Fünf Sterne Hotel in Marbella an der Costa del Sol. Anzahl der Zimmer 387
$151,05M
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TekceTekce
Gewerbefläche in Marbella, Spanien
Gewerbefläche
Marbella, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses weitläufige zweistöckige Gewerbeimmobilie, perfekt als Friseur- und Ästhetiksalon ein…
$232,159
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Gewerbefläche in Marbella, Spanien
Gewerbefläche
Marbella, Spanien
Schlafräume 163
Vier Sterne Hotel in Marbella an der Costa del Sol.Anzahl der Zimmer 163.Es ist möglich, das…
$141,75M
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Gewerbefläche 340 m² in Marbella, Spanien
Gewerbefläche 340 m²
Marbella, Spanien
Fläche 340 m²
Geschäftsraum - Málaga (Hipercor) , Grundfläche 340m2
$389,935
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Gewerbefläche 192 m² in Marbella, Spanien
Gewerbefläche 192 m²
Marbella, Spanien
Fläche 192 m²
Ein gemütliches Restaurant in der Gegend von La Mirena, Marbella. Atemberaubender Panoramabl…
$522,860
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Restaurant, Café in Marbella, Spanien
Restaurant, Café
Marbella, Spanien
Zimmer 1
Ein hoch bewertetes Restaurant und Cocktailbar im Zentrum von Marbella mit viel Fußverkehr. …
$475,925
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