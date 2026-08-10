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Gewerbeimmobilien in Estepona, Spanien

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10 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 552 m² in Estepona, Spanien
Gewerbefläche 552 m²
Estepona, Spanien
Fläche 552 m²
The offices are developed on the ground floor, into which it enters through three doors loca…
$2,30M
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Gewerbefläche 69 m² in Estepona, Spanien
Gewerbefläche 69 m²
Estepona, Spanien
Fläche 69 m²
Geschäftsräume über den Nationalen Polizeikommissar in Estepona. Südlage. Vorne befindet sic…
$74,739
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Gewerbefläche 55 m² in Estepona, Spanien
Gewerbefläche 55 m²
Estepona, Spanien
Fläche 55 m²
Gewerbeflächen von 50 Quadratmetern gut im Zentrum von Estepona in einer konstanten Straße g…
$68,339
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TekceTekce
Gewerbefläche 95 m² in Estepona, Spanien
Gewerbefläche 95 m²
Estepona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Hervorragende Gelegenheit, ein Geschäftsgelände mit einer guten Lage in unmittelbarer Nähe d…
$86,780
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Gewerbefläche 110 m² in Estepona, Spanien
Gewerbefläche 110 m²
Estepona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Beautiful two -storey local with a large showcase of about 7 m2. On the main floor we have t…
$182,238
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Büro 40 m² in Bel Air, Spanien
Büro 40 m²
Bel Air, Spanien
Fläche 40 m²
Offices in a very central place in the heart of Aleja Andalusia, near schools, shops, restau…
$59,661
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Gewerbefläche in Bel Air, Spanien
Gewerbefläche
Bel Air, Spanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Entdecken Sie diese expansive Geschäftseinheit, ideal positioniert auf der geschäftigen New …
$400,474
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Produktion 1 100 m² in Estepona, Spanien
Produktion 1 100 m²
Estepona, Spanien
Fläche 1 100 m²
A great ship for your company. Everything is ready to start. Excellent location with traffic…
$1,38M
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Gewerbefläche 25 m² in Estepona, Spanien
Gewerbefläche 25 m²
Estepona, Spanien
Fläche 25 m²
Garage square for a car is sold and quite large storage room with a metal door in undergroun…
$22,780
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Gewerbefläche 130 m² in Estepona, Spanien
Gewerbefläche 130 m²
Estepona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Commercial premises in the center, very close to the street, which covers the commercial art…
$130,170
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