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Gewerbeimmobilien in Castello Castellon, Spanien

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la Plana Alta
3
6 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 2 005 m² in Castello de la Plana, Spanien
Gewerbefläche 2 005 m²
Castello de la Plana, Spanien
Fläche 2 005 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Castellón de la Plana, mit einer außergewöhnlichen Lage und…
$2,50M
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Hotel 1 200 m² in Borriana Burriana, Spanien
Hotel 1 200 m²
Borriana Burriana, Spanien
Schlafräume 30
Anzahl der Badezimmer 30
Fläche 1 200 m²
HOTEL in province of CASTELLON - COSTA AZAHAR It´s situated in the sea frontline. Only 2,5 …
$1,99M
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Hotel 1 000 m² in Vilafranca Villafranca del Cid, Spanien
Hotel 1 000 m²
Vilafranca Villafranca del Cid, Spanien
Fläche 1 000 m²
El Hotel-restaurante en el área de Castellón. La superficie total de 1000 m2 distribuidos en…
$949,842
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TekceTekce
Hotel 1 200 m² in Castello de la Plana, Spanien
Hotel 1 200 m²
Castello de la Plana, Spanien
Fläche 1 200 m²
Hotel in province Valencia close to the port and the sea. 12 apartments located in one alone…
$849,859
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Hotel 3 800 m² in Villahermosa del Rio, Spanien
Hotel 3 800 m²
Villahermosa del Rio, Spanien
Fläche 3 800 m²
Country Hotel****- Restaurant-Stil “Rustico” in den Vororten von castellón, umgewandelt aus …
$1,83M
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Hotel 900 m² in Vilafames, Spanien
Hotel 900 m²
Vilafames, Spanien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 900 m²
Rural hotel in Catellon with ideal restaurant to take a couple - 10 excellent rooms - THE PH…
$1,64M
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Eigenschaftstypen in Castello Castellon

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