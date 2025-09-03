Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in la Marina Baixa, Spanien

Benidorm
11
Altea
7
la Vila Joiosa Villajoyosa
3
27 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 187 m² in lAlfas del Pi, Spanien
Gewerbefläche 187 m²
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Große belebte Business-Bar und Restaurant mit einer der größten Terrassen in Albir Wir präs…
$441,716
Immobilienagentur
ART Real Estate Costa Blanca SL
Sprachen
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Gewerbefläche 65 m² in lAlfas del Pi, Spanien
Gewerbefläche 65 m²
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Dieses schön eingerichtete und renovierte, gebrauchsfertige Geschäft ist zum Verkauf und bef…
$87,738
Immobilienagentur
ART Real Estate Costa Blanca SL
Sprachen
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Gewerbefläche in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Gewerbefläche
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
(RU) Продаётся поместье в Вильяхойосе в районе Villajoyosa. Общая площаддьк2, участок 2584 м…
$696,476
Immobilienagentur
ALEGRIA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Español
Gewerbefläche 550 m² in Benidorm, Spanien
Gewerbefläche 550 m²
Benidorm, Spanien
Schlafräume 9
Fläche 550 m²
Zu verkaufen ist ein fertiges Hotel in der Stadt Benidorm, mit einer Gesamtfläche von 550 m2…
$1,68M
Gewerbefläche 2 100 m² in Finestrat, Spanien
Gewerbefläche 2 100 m²
Finestrat, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 2 100 m²
Exklusiver Spa & Sports Club Option 1 Ein exklusiver Schlüsselfertiger Luxury Spa & Sports C…
$2,32M
Immobilienagentur
ART Real Estate Costa Blanca SL
Sprachen
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Geschäft 246 m² in Altea, Spanien
Geschäft 246 m²
Altea, Spanien
Fläche 246 m²
Geräumige Gewerbeimmobilie in Strandnähe in Altea Alicante An der Ostküste Spaniens erhebt s…
$1,88M
Hotel in Benidorm, Spanien
Hotel
Benidorm, Spanien
Schlafräume 50
Anzahl der Badezimmer 50
Es wird Hotel in Benidorm sehr céntrico umgegeben mit allen Arten von Diensten verkauft. Gut…
$2,50M
Gewerbefläche in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Gewerbefläche
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Restaurant-Bar in der Stadt Villajoyosa an der Costa Blanca, 200 Meter vom Strand entfernt. …
$639,051
Gewerbefläche in Benidorm, Spanien
Gewerbefläche
Benidorm, Spanien
Zimmer 1
Renoviertes Restaurant in der besten Gegend von Benidorm, gemietet und in Betrieb mit einer …
$1,04M
Immobilienagentur
ALEGRIA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Español
Gewerbefläche in Benidorm, Spanien
Gewerbefläche
Benidorm, Spanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Gewerberäume in Betrieb im Zentrum der Stadt Benidorm. Gewerbeimmobilien zum Verkauf oder zu…
$1,63M
Immobilienagentur
ALEGRIA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Español
Gewerbefläche in Altea, Spanien
Gewerbefläche
Altea, Spanien
Zimmer 1
(RU) Продаётся комерческое помещение в Альтеев районе Galera de las palmeras. Общая площадь …
$290,198
Immobilienagentur
ALEGRIA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Español
Gewerbefläche 105 m² in Altea, Spanien
Gewerbefläche 105 m²
Altea, Spanien
Fläche 105 m²
Eingebettet im Herzen der traditionellen spanischen Stadt Altea, Alicante, sind diese geräum…
$845,235
Hotel 5 851 m² in Benidorm, Spanien
Hotel 5 851 m²
Benidorm, Spanien
Schlafräume 118
Anzahl der Badezimmer 118
Fläche 5 851 m²
Es wird Hotel in Benidorm mit über 100 Zimmer verkauft. Sehr gut unterbracht in nur etwa 200…
$12,60M
Gewerbefläche in Altea, Spanien
Gewerbefläche
Altea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Die Unterkunft befindet sich in der Sierra de Altea, in der Nähe von Altea Hills. Es hat ein…
$679,064
Immobilienagentur
ALEGRIA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Español
Excellent passive income opportunity! in Altea, Spanien
Excellent passive income opportunity!
Altea, Spanien
Fläche 96 m²
Etagenzahl 1
Excellent Passive Income Opportunity: Office for Sale in Altea Hills, €500,000, €42,000 annu…
$521,014
Gewerbefläche in Benidorm, Spanien
Gewerbefläche
Benidorm, Spanien
Zimmer 1
Ausgezeichnetes 80m2 Büro zum Verkauf in einer lebhaften Gegend von Benidorm, neben dem höch…
$232,159
Immobilienagentur
ALEGRIA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Español
Gewerbefläche in Benidorm, Spanien
Gewerbefläche
Benidorm, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Commercial premises located in the pedestrian zone, family district. Local transparent 210 m…
$379,663
Gewerbefläche in Finestrat, Spanien
Gewerbefläche
Finestrat, Spanien
Zimmer 1
Продаётся комерческое помещение в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площад…
$783,535
Immobilienagentur
ALEGRIA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Español
Gewerbefläche in Benidorm, Spanien
Gewerbefläche
Benidorm, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
The restaurant on the second line of Ponyente Beach, which has been operating for 26 years, …
$623,732
Gewerbefläche in Finestrat, Spanien
Gewerbefläche
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Haus zum Verkauf in den Bergen in Finestrat. Das Haus ist einstöckig, das Haus hat drei Schl…
$638,436
Immobilienagentur
ALEGRIA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Español
For Sale: NEW Apart-Hotel in Benidorm, Spain – €1.35 Million, 7.52% Yield! in Benidorm, Spanien
For Sale: NEW Apart-Hotel in Benidorm, Spain – €1.35 Million, 7.52% Yield!
Benidorm, Spanien
Zimmer 7
Fläche 398 m²
Etagenzahl 5
For Sale: NEW Apart-Hotel in Benidorm, Spain – €1.35 Million, 7.52% Yield! Location: I…
$1,54M
Gewerbefläche in Altea, Spanien
Gewerbefläche
Altea, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
The streets of the city smoothly descend to the sea. Small whitewashed houses stand out amon…
$130,170
Gewerbefläche in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Gewerbefläche
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
$148,068
Gewerbefläche 890 m² in Benidorm, Spanien
Gewerbefläche 890 m²
Benidorm, Spanien
Fläche 890 m²
Aparthotel in der Stadt Benidorm an der Costa Blanca. Im Sommer 2017 wurde das Aparthotel na…
$2,32M
Hotel 1 800 m² in lAlfas del Pi, Spanien
Hotel 1 800 m²
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 20
Fläche 1 800 m²
Es gibt einen Swimmingpool, Gartenbereiche. Es besteht aus 20 Apartments von 40 m2 mit Schla…
$3,15M
Gewerbefläche in Benidorm, Spanien
Gewerbefläche
Benidorm, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Commercial premises for sale in Benidorm, fully equipped as a cafeteria, which is a very goo…
$162,713
Gewerbefläche 380 m² in Altea, Spanien
Gewerbefläche 380 m²
Altea, Spanien
Fläche 380 m²
Stockwerk 1
Wir präsentieren einen großen Gewerberaum von 380 m2, der einen atemberaubenden Blick hat. D…
$906,291
