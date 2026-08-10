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Gewerbeimmobilien in Katalonien, Spanien

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Barcelona
350
Girona
26
Lloret de Mar
10
Tarragona
5
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424 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 55 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 55 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 55 m²
Eckzimmer in einer prestigeträchtigen Wohngegend von Barcelona.Umwelt: Stadtpromenade und St…
$340,170
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Restaurant, Café 178 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 178 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 178 m²
Geschäftsräume in Barcelona stehen zum Verkauf.Umgebung:Wohngebiet;entwickelte Infrastruktur…
$740,736
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Geschäft 854 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 854 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 854 m²
Dreistöckige Gewerbeflächen mit zuverlässigen Mietern zum Verkauf im zentralen Geschäftsvier…
$1,13M
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TekceTekce
Gewerbefläche 349 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 349 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 349 m²
Gewerberäume im Stadtteil Sant Marti von Barcelona mit zwei Mietern.Eine Kadastraleinheit mi…
$985,917
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Restaurant, Café 200 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 200 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 200 m²
Geschäftsräume zum Verkauf mit einem Mieter in Badalona, nur 8 km vom Zentrum von Barcelona …
$578,700
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Büro 990 m² in Barcelona, Spanien
Büro 990 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 990 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem Mieter in einem privilegierten zentralen Bereich von Barc…
$2,78M
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Gewerbefläche 565 m² in Albesa, Spanien
Gewerbefläche 565 m²
Albesa, Spanien
Fläche 565 m²
Aparotel im Zentrum von Castelldefels an der Costa Garraf. Die Gesamtfläche beträgt 740 Qua…
$3,71M
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Gewerbefläche 290 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 290 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 290 m²
Geschäftsräume zum Verkauf in Barcelona.Umwelt:aktives Gewerbegebiet;entwickelte Infrastrukt…
$3,24M
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Restaurant, Café 296 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 296 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 296 m²
Im Verkauf Geschäftsräume mit einem Mieter im zentralen Bereich der Stadt. Umwelt:Urquinaon …
$1,81M
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Gewerbefläche 250 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 250 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 250 m²
Verkaufen Sie viele 3 kommerzielle Räumlichkeiten in der renommierten Gegend von Barcelona.U…
$833,328
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Gewerbefläche 105 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 105 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 105 m²
Ein vorgefertigtes Geschäft ist in einem dicht besiedelten Gebiet von Barcelona zum Verkauf.…
$954,854
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Geschäft 148 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 148 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 148 m²
Ein Geschäftshaus in Barcelona wird verkauft. Umwelt: aktive Handelszone; Entwickelte…
$364,581
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Gewerbefläche 54 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 54 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 54 m²
$304,154
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Gewerbefläche 372 m² in lHospitalet de Llobregat, Spanien
Gewerbefläche 372 m²
lHospitalet de Llobregat, Spanien
Fläche 372 m²
Gewerberäume im Gebiet Ospitalet de Yobregat.Das Hotel liegt im ersten Stock eines Wohngebäu…
$1,11M
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Gewerbefläche 359 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 359 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 359 m²
$1,24M
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Gewerbefläche 5 547 m² in Terrassa, Spanien
Gewerbefläche 5 547 m²
Terrassa, Spanien
Fläche 5 547 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf - Terrassa (Barcelona) Investitionsmöglichkeit in einem kommer…
$3,91M
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Gewerbefläche 160 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 160 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 160 m²
Gewerberäume im Eixample-Bereich von Barcelona. Zimmer von 160 Quadratmetern in einer Etage…
$609,596
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Gewerbefläche 505 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 505 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 505 m²
Gewerberäume im Eixample-Bereich von Barcelona.Die Gesamtfläche beträgt 505 Quadratmeter.Der…
$766,790
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Geschäft 328 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 328 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 328 m²
Geschäftsräume zum Verkauf in unmittelbarer Nähe der Straße mit dem höchsten Verkehr in Barc…
$2,64M
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Restaurant, Café 378 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 378 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 378 m²
Zu verkaufen Geschäftsräume mit einem Mieter in der renommiertesten Gegend von Barcelona.Umw…
$983,789
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Geschäft 275 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 275 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 275 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Barcelona.Umwelt: Das Anwesen befindet sich in der Gemeinde…
$457,173
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Geschäft 5 182 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 5 182 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 5 182 m²
Geschäftsräume zum Verkauf mit einem zuverlässigen Mieter in den Vororten von Barcelona.Umwe…
$6,94M
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Geschäft 85 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 85 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 85 m²
Gewerberäume sind in unmittelbarer Nähe der Straße mit der höchsten Passierbarkeit in Barcel…
$1,22M
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Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel in Katalonien, Spanien
Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel
Katalonien, Spanien
Fläche 16 155 m²
Einzigartige und außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit — 5 ★ Spa Hotel zum Verkauf bei 30…
$35,74M
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Geschäft 270 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 270 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 270 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf mit zuverlässigen Mietern im zentralen Geschäftsviertel von Ei…
$868,050
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Geschäft 200 m² in Barcelona, Spanien
Geschäft 200 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 200 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf mit einem Mieter im zentralen Bereich von Barcelona. Umwelt:Wo…
$692,125
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Restaurant, Café 194 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 194 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 194 m²
Zu verkaufen Gewerberäume mit einem Mieter in einem privilegierten Bereich von Barcelona.Umw…
$659,718
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Restaurant, Café 130 m² in Barcelona, Spanien
Restaurant, Café 130 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 130 m²
Im Verkauf Geschäftsräume mit einem Mieter in Barcelona.Umwelt:Wohngebiet des zentralen Bezi…
$925,920
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Gewerbefläche 335 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 335 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 335 m²
Geschäftsräume zum Verkauf im Zentrum von Barcelona, auf einer Straße mit einer der höchsten…
$920,133
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Gewerbefläche 337 m² in Barcelona, Spanien
Gewerbefläche 337 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 337 m²
Gewerbeimmobilien in der Region Gracia von Barcelona.Die Gesamtfläche von 337 Quadratmetern.…
$727,167
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Eigenschaftstypen in Katalonien

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