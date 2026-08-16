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Gewerbeimmobilien in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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Arona
5
Los Cristianos
5
11 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 122 m² in Santiago del Teide, Spanien
Gewerbefläche 122 m²
Santiago del Teide, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 122 m²
Die Immobilienagentur VYM Canarias freut sich, eine exklusive Gewerbeimmobilie im Süden von …
$167,597
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Gewerbefläche 43 m² in Arona, Spanien
Gewerbefläche 43 m²
Arona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Wir bieten zum Verkauf eine Gewerbefläche im prestigeträchtigsten und beliebtesten Einkaufsz…
$755,446
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Gewerbefläche 800 m² in Arona, Spanien
Gewerbefläche 800 m²
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 800 m²
Zum Verkauf steht ein Büro in Los Cristianos im Handelszentrum von Apolo
$174,943
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Gewerbefläche in Guia de Isora, Spanien
Gewerbefläche
Guia de Isora, Spanien
dakterras, Zwembad, Lift, Gymnasium, uitzicht op zee, kelder
$8,62M
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Gewerbefläche 77 m² in Adeje, Spanien
Gewerbefläche 77 m²
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Eine äußerst interessante Investitionsmöglichkeit in einer der begehrten Tourismusregionen i…
$64,640
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Fertiges Geschäft 70 m² in Adeje, Spanien
Fertiges Geschäft 70 m²
Adeje, Spanien
Schlafräume -1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Kürzlich renovierte, vollbetriebliche Gewerbeimmobilie zum Verkauf in San Eugenio. Zurzeit a…
$323,209
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TekceTekce
Büro 130 m² in Santa Cruz de Tenerife, Spanien
Büro 130 m²
Santa Cruz de Tenerife, Spanien
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Gewerberäume in Santa CruzGeräumige Geschäftsräume in Santa Cruz. Das geräumige Zimmer ist i…
$188,909
MwSt.
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Gewerbefläche in Arona, Spanien
Gewerbefläche
Arona, Spanien
Sehr interessante Investitionsmöglichkeit! Großzügige und helle Räumlichkeiten in ausgezeich…
$45,708
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Hotel 13 200 m² in La Orotava, Spanien
Hotel 13 200 m²
La Orotava, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 13 200 m²
Ein Komplex von drei Häusern mit einer Traubenplantage mit einer Fläche von 13200 m2 steht z…
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 100 m² in Arona, Spanien
Gewerbefläche 100 m²
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 100 m²
Zum Verkauf steht ein schönes Zimmer von 100 m2. Der Raum besteht aus: einem Schönheitssa…
$34,989
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Gewerbefläche 2 450 m² in Arona, Spanien
Gewerbefläche 2 450 m²
Arona, Spanien
Fläche 2 450 m²
Etagenzahl 1
Perfekte Investitionsmöglichkeit!2450 m2 im Erdgeschoss des Handelszentrums Stadtzentrum. Da…
$2,25M
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