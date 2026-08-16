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Gewerbeimmobilien in Costa Brava, Spanien

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4 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 3 001 m² in Costa Brava, Spanien
Gewerbefläche 3 001 m²
Costa Brava, Spanien
Fläche 3 001 m²
Hotel 4* in einer der berühmtesten Städte der legendären spanischen Küste - Lloret de Mar. U…
$16,74M
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3★ Hotel for Sale on the Costa Brava Coast – €3,200,000 in Costa Brava, Spanien
3★ Hotel for Sale on the Costa Brava Coast – €3,200,000
Costa Brava, Spanien
Etagenzahl 4
3★ Hotel zum Verkauf an der Costa Brava Küste – €3,200.000• Lage: an der Costa Brava Küste g…
$3,75M
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Luxurious 4★ Hotel on the Costa Brava Coast, Spain in Costa Brava, Spanien
Luxurious 4★ Hotel on the Costa Brava Coast, Spain
Costa Brava, Spanien
Zimmer 111
Fläche 5 000 m²
Verkauf — Luxuriöse 4★ Hotel an der Costa Brava Küste, Spanien — 16,65 Mio. €Schlüsselmerkma…
$19,51M
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Hotel 7 000 m² in Costa Brava, Spanien
Hotel 7 000 m²
Costa Brava, Spanien
Zimmer 66
Fläche 7 000 m²
Etagenzahl 4
A high-class 4*high-class hotel is sold on the coast of Costa Brava. The hotel is in perfect…
$16,17M
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