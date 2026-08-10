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Wohngebäude Vilandes 14
Wohngebäude Vilandes 14
Wohngebäude Vilandes 14
Wohngebäude Vilandes 14
Wohngebäude Vilandes 14
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Wohngebäude Vilandes 14
Riga, Lettland
von
$884
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Das Wohnhaus befindet sich in einer renommierten Innenstadt. Einige diplomatische und konsularische Dienste verschiedener Länder konzentrieren sich in diesem Viertel, in der Nähe des Welthandelszentrums. Die Gesamtfläche des Gebäudes nach der Rekonstruktion macht 2504.1 aus m2. Im Erdgeschos…
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Handel Shefela Nams
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Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2025
"Scheffel House" ist ein charmantes Wohnhaus im Jugendstil in der 5 Baznīcas Street, das 1907 zu einem Design von Friedrich Scheffel gebaut wurde. Das Anwesen besteht aus zwei Gebäuden - einem vorderen und einem Hofhaus, und obwohl der verfügbare Raum und die Versorgung der Wohnungen in den …
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Handel Island Park
Handel Island Park
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Handel Island Park
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Inselpark – Wo Paradies Chancen trifft Island Park ist eine visionäre Wohnanlage am Wasser in Zaķusala – ein Ort, wo urbane Eleganz auf natürliche Ruhe trifft. Im Herzen der Entwicklung steht ein exklusives dreistöckiges Wohnhaus mit einer Tiefgarage und großzügigen Terrassen mit Blick auf d…
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Business Center Barons Kvartāls
Business Center Barons Kvartāls
Business Center Barons Kvartāls
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Business Center Barons Kvartāls
Riga, Lettland
von
$130
Jahr der Inbetriebnahme 2012
Büro- und Einkaufszentrum "Barona Kvartals" ist ein Komplex mit einer Gesamt-Büro- und Einkaufsfläche von mehr als 50.000 qm, befindet sich im Stadtzentrum und hat einen einfachen Zugang zu öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln. Für Kundenbequemlichkeit "Barona Kvartals" Komplex von Gebä…
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Business Center ASTRA's offices
Business Center ASTRA's offices
Business Center ASTRA's offices
Business Center ASTRA's offices
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Business Center ASTRA's offices
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2006
Die Büros von ASTRA befinden sich in einem der aktiven in der Immobilienentwicklung in der Region. Die Anlage ist gut von den Hauptstraßen des Bezirks, der Straße deglava und der Straße dzelzavas entfernt. Sie ist sowohl durch private als auch öffentliche Verkehrsmittel leicht erreichbar. An…
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Handel Braslas industriālais parks
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Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Der geräumige und moderne Industriepark Brasla befindet sich in einer vielversprechenden und strategischen Gegend nicht weit vom Zentrum von Riga, in der Nähe von Zemitani und Southern Bridges. Von Brasla ist es leicht, entlang der Dzelzavas oder Deglava Streets nach Riga zu gelangen, entlan…
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Business Center B171 (Brivības iela 171)
Business Center B171 (Brivības iela 171)
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Riga, Lettland
von
$1,268
Jahr der Inbetriebnahme 2006
Fläche sind geschlossen Parkplatz auf zwei Ebenen: 33 62 Autos im Keller Ebene und 29 Sitze in der ersten Etage Ebene. Das gesamte Gebäude ist mit Klimaanlage und Lüftung ausgestattet. Zentralheizung, Heizkörper mit Thermostat in allen Zimmern. Jedes Büro ist mit Strom- und Wasserverbrauchsz…
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Business Center BC Dzelzavas 117
Business Center BC Dzelzavas 117
Business Center BC Dzelzavas 117
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Business Center BC Dzelzavas 117
Riga, Lettland
von
$1,345
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Das Bürozentrum in der Dzelzavas Street 117 ist einer der bekanntesten Geschäftskomplexe der Klasse B in Purvciems und bietet eine stabile und gut organisierte Arbeitsumgebung. Strategisch gelegen, sorgt das Gebäude für hervorragende Sichtbarkeit und bequemen Zugang von den wichtigsten arter…
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Business Center Place 11
Business Center Place 11
Business Center Place 11
Business Center Place 11
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Business Center Place 11
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2016
PLACE ELEVEN wird als ein wirklich nachhaltiges und grünes A - Klassengebäude von seinen Fundamenten bis zur Spitze seines Daches entwickelt. Mehr als 14.000 m2 Büros von PLACE ELEVEN präsentieren Effizienz, Nachhaltigkeit und höchste Qualität und schaffen ein ausgezeichnetes Umfeld für inn…
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Handel Lāčplēša 36
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Riga, Lettland
von
$116,799
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Wir bieten Ihnen eine exklusive Möglichkeit, Wohnungen im Zentrum von Riga zu reservieren, wo Sie Zugang zu ausgezeichneten Infrastruktur und Annehmlichkeiten haben. In der Nähe finden Sie Restaurants, Unterhaltungsmöglichkeiten, Geschäfte, Bäckereien, Apotheken, Kindergärten und Schulen. Di…
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Handel Manufaktūra
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Handel Manufaktūra
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Handel Manufaktūra
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Manufaktūra ist einer der am schnellsten wachsenden Geschäftsparks unseres Portfolios. Auf dem Gelände gibt es viele Unternehmen aus mehreren Branchen, die in den Bereichen Poligraphie, Möbelproduktion, Velosport und motosport Produktverkauf tätig sind. Die angebotenen Räumlichkeiten eignen…
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Business Center Dzirnavu street 57
Business Center Dzirnavu street 57
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Business Center Dzirnavu street 57
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Business Center Dzirnavu street 57
Riga, Lettland
von
$266
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Lease Opportunity: "DOMINANTE" Business Center – Dzirnavu Street 57 Im historischen "Dominante" Business Center in Riga gibt es eine breite Palette von Geschäftsräumen – ein Wahrzeichen Empire-Stil Gebäude mit modernen Annehmlichkeiten und strategischer Flexibilität. Finanzbedingungen: Verf…
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Business Center Jaunā Teika
Business Center Jaunā Teika
Business Center Jaunā Teika
Business Center Jaunā Teika
Business Center Jaunā Teika
Business Center Jaunā Teika
Business Center Jaunā Teika
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jaunā Teika ist das größte moderne Businesscenter in Lettland. Es gibt vier Arten von Bürogebäuden - Valters, Ausma, Teodors und Henrihs -, die durch eine gut ausgedachte und speziell angepasste Infrastruktur ergänzt werden, um die Menschen, die hier arbeiten, jeden Tag gut zu fühlen. Es ist…
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Handel Merķeļa 2
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Riga, Lettland
von
$188,597
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wählen Sie eine Wohnung mit Blick auf den Verman Garten Sie können Wohnungen im Zentrum von Riga in der Nähe des Verman Garten kaufen. Das Haus ist komplett renoviert und ein Aufzug installiert. Eine gute Investition in die Zukunft, die nie seinen Wert verlieren wird. Ladder Käfig - renovier…
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Handel Mežaparka Rezidences
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Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Mežaparka Rezidenz wird 31 ha Landschaftsfläche umfassen. Der historische und natürliche Kontext von Mežaparks wurde bei der Arbeit am Projektkonzept berücksichtigt. Die Villen sind sorgfältig geplant, um die Privatsphäre zu gewährleisten, während die Verbindung mit der schönen Umgebung und …
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Handel Homly S22
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Riga, Lettland
von
$67,391
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Eine positive Umgebung erwartet Sie im Projekt - der weite Bereich in der Nähe des Gebäudes ist gut beleuchtet und mit Wanderwegen, Freizeitbänken und Kinderspielplätzen angelegt. Es ist reich mit Bäumen und Blumenpflanzen gepflanzt. S22 hat einen Kinderspielplatz, das Gebiet ist geschlossen…
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Handel Heart of Hanza
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Handel Heart of Hanza
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Handel Heart of Hanza
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Wenn Sie sich entscheiden, in “Herz von Hanza” zu leben, setzen Sie sich richtig, wo alles geschieht - in der Mitte. Hier kommen alle Wesentlichen an einem Ort zusammen - Lebensstil, Arbeit, Bildung, Kultur, Sport und Freizeit. Alles ist nur ein paar Schritte entfernt. Es ist kein Zufall – e…
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Handel Torņkalna Terases
Handel Torņkalna Terases
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Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Torņakalna Terases liegt auf der Vienības-Gatve, einer der ältesten und etabliertesten Straßen Lettlands – einem Ort, der dem Projekt sowohl Erbe als auch Permanenz verleiht. Treten Sie nach draußen und Sie sind Momente von Parks, Schulen, Cafés und den wichtigsten akademischen Institutionen…
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Business Center Elizabetes 45
Business Center Elizabetes 45
Business Center Elizabetes 45
Business Center Elizabetes 45
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Bürofläche ist in der Elizabetes Street 45/47, im Zentrum von Riga. Diese Büroräume sind voll ausgestattet mit modernen Lüftungs- und Klimasystemen, die den Mitarbeitern ein komfortables Arbeitsumfeld bieten. Die historische Treppe ist mit eleganten Glasfenstern geschmückt und fügt einen bes…
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Handel Place four
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Riga, Lettland
von
$167,839
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Premium-Investitionsprojekt im Herzen von Riga mit hoher Rentabilität 79 Wohnungen, ideal geeignet sowohl als erstes Zuhause als auch als Investition. Einer der wichtigsten Vorteile des Platzes 4 ist seine hervorragende Lage an einer der wichtigsten Kreuzungen im Stadtzentrum von Riga. Alle…
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Wohngebäude Lāčplēša iela 18
Wohngebäude Lāčplēša iela 18
Wohngebäude Lāčplēša iela 18
Wohngebäude Lāčplēša iela 18
Wohngebäude Lāčplēša iela 18
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Wohngebäude Lāčplēša iela 18
Riga, Lettland
von
$293
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Lacplesa Street 18 1906., John Alder Eines der ersten Gebäude in Riga mit sprachlichen Merkmalen der staatlichen Jugendstilformen in der Fassadenarchitektur. Die Fassade ist mit exquisiten dekorativen Reliefs dekoriert. Die Gables werden von ausdrucksstarken figurativen Kompositionen mit de…
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Business Center MCITY ĢERTRŪDES
Business Center MCITY ĢERTRŪDES
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Business Center MCITY ĢERTRŪDES
Riga, Lettland
von
$499
Jahr der Inbetriebnahme 2007
MCITY ÞERTRewDEs Business Center liegt im Herzen von Riga. Das sind moderne und komfortabel ausgestattete Büroräume. Die Gesamtfläche der Räumlichkeiten variiert von 45 bis 330 m2 . Im ersten Stock des Gebäudes befindet sich ein „Rimi Mini“, der den Alltag vieler Mitarbeiter erleichtert. Im …
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Business Center Grēdu iela 4a
Business Center Grēdu iela 4a
Business Center Grēdu iela 4a
Business Center Grēdu iela 4a
Business Center Grēdu iela 4a
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Business Center Grēdu iela 4a
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2009
Grēdu Straße 4a sind B + Klassenbüros ab 42kv. m. Wir vermieten Büro- und Einzelhandelsraum in einem neuen 8-stöckigen Bürogebäude, das sich in der Nähe von Riga, krasta Street im OPEL Shop Centre und KIMK befindet. Das Gebäude ist eine Zwangslüftung und Klimaanlage, Tief- und Oberflächenpa…
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Handel Kipsala
Handel Kipsala
Handel Kipsala
Handel Kipsala
Handel Kipsala
Handel Kipsala
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Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Das Lagerzentrum novaIpsala bietet kalte und beheizte Lager, Klasse B Büros, Räumlichkeiten für Groß- und Einzelhandel sowie gepflastertes Gebiet zu mieten. Unsere Lage in unmittelbarer Nähe der Küste von Daugava ermöglicht uns auch die Winterlagerung von Yachten und Booten – sowohl in der o…
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Business Center Elijas iela 17
Business Center Elijas iela 17
Business Center Elijas iela 17
Business Center Elijas iela 17
Business Center Elijas iela 17
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Business Center Elijas iela 17
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Die Gemeinschaftsräume und das Eingangszentrum des Bürogebäudes in der 17 Elijas Street wurden komplett renoviert. Zur Sicherheit und Bequemlichkeit wurden Lifte installiert. Die Fassade wurde renoviert und mit zusätzlichen Lichtern beleuchtet, um das Aussehen der Einheit zu verbessern. Mod…
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Handel Augustines Darzs
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Handel Augustines Darzs
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Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2025
"Augustlicher Garten" – historischer Charme und moderner Komfort "Augustine's garden" ist ein Wohnprojekt, das im Jahr 2024 umgesetzt wird, das drei verschiedene Gebäude zu einem einzigen Ensemble vereint. Im Zentrum des Projekts befindet sich ein von dem Architekten Aleksandra Vanagas 1907…
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Business Center Stabu iela 47
Business Center Stabu iela 47
Business Center Stabu iela 47
Business Center Stabu iela 47
Business Center Stabu iela 47
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Business Center Stabu iela 47
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2016
Stabu Street 47 – Repräsentativer Büroraum im Stadtzentrum von Riga In einer der begehrtesten Standorte im Stadtzentrum von Riga – Stabu Street 47, zwischen Krišjāņa Barona und Aleksandra Čaka Straßen sind hochwertige Büroräume verfügbar. Das 1928 erbaute und vom Architekten Pauls Mandelštam…
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Business Center Berzaunes 11a
Business Center Berzaunes 11a
Business Center Berzaunes 11a
Business Center Berzaunes 11a
Business Center Berzaunes 11a
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2008
Bürogebäude in der Hauptstadt in einer der rekonstruierten ehemaligen VEF-Werksschalen, die im Laufe der Renovierung, zusätzlich zum piebūvēt in 2 Stockwerken. Büros von großem Wert auf Ergonomiskum, die Funktionalität und Natürlichkeit zu schaffen. Das Gebäude wurde mit Feuer- und Sicherhei…
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Business Center Riga Technology Park
Business Center Riga Technology Park
Business Center Riga Technology Park
Business Center Riga Technology Park
Business Center Riga Technology Park
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Business Center Riga Technology Park
Riga, Lettland
von
$1,678
Der lettische Technologische Park (LTP) ist ein Zentrum für Wissenschaft, Forschung und technologieintensive Unternehmen in Pardaugava. Es arbeitet als Innovationsumgebung und Business Inkubator, bringt Startups, Forschungslabors und moderne Infrastruktur für die IT- und Engineering-Branche …
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Handel Katrīnas Pagalms
Handel Katrīnas Pagalms
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Handel Katrīnas Pagalms
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Neues Projekt "Katrīnas Pagalms" im ruhigen Zentrum, an der Kreuzung von Katrīnas Dam und Piena Street, in der Nähe von Viesturdārzs. Das neue Projekt besteht aus drei Gebäuden. Die Unterkunft befindet sich in einer sehr vorteilhaften Lage, in der Nähe des Einkaufszentrums Rimi, Restaurant…
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Business Center Tērbatas Biznesa Centrs
Business Center Tērbatas Biznesa Centrs
Business Center Tērbatas Biznesa Centrs
Business Center Tērbatas Biznesa Centrs
Business Center Tērbatas Biznesa Centrs
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Business Center Tērbatas Biznesa Centrs
Riga, Lettland
von
$1,018
Jahr der Inbetriebnahme 2008
Klasse Ein Büroraum im Terbatas Business Center. - Eines der repräsentativsten Bürogebäude im Zentrum von Riga. - Ja. Das Layout der Räumlichkeiten kann entsprechend den Anforderungen des Mieters angepasst werden. - Zentralisierte Lüftungssystem und Klimaanlage. - Sicherheit und Videoüberwa…
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Handel Club Central Residence II
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Handel Club Central Residence II
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Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Dies ist ein einzigartiges Wiedergeburtsprojekt des historischen Zentrums von Riga nicht nur wegen seiner Ambitionen und Architektur, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass in letzter Zeit solche Projekte, die höchsten Qualitätsstandards der Immobilienentwicklung entsprechen, nicht im zent…
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Business Center Lacplesa plaza
Business Center Lacplesa plaza
Business Center Lacplesa plaza
Business Center Lacplesa plaza
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Business Center Lacplesa plaza
Riga, Lettland
von
$609
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Lāčplēša Plaza: Industrielles Erbe in A-Klasse Performance Ein neues Geschäftsfeld, Lāčplēša Plaza, öffnet seine Türen im historischen Industrieviertel von Riga. Das Gebäude kombiniert historische Rohheit mit modernem Komfort der A-Klasse und höchsten Baustandards. Projektmerkmale: Gesamtfl…
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Business Center Rietumu Capital Centre
Business Center Rietumu Capital Centre
Business Center Rietumu Capital Centre
Business Center Rietumu Capital Centre
Business Center Rietumu Capital Centre
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Business Center Rietumu Capital Centre
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2008
Rietumu Hauptstadtzentrum AS Rietumu Banka ist eine der größten Banken in der Ostseeregion, die sich auf die Erbringung von Dienstleistungen für Großunternehmen und Privatpersonen spezialisiert hat. Das Zentralbüro der AS Rietumu Banka, Rietumu Capital Centre, ist eines der modernsten Geschä…
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Handel Dignājas 4
Handel Dignājas 4
Handel Dignājas 4
Handel Dignājas 4
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Handel Dignājas 4
Riga, Lettland
von
$117,753
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Dignājas 4 Projekt des Entwicklungsunternehmens HouseNet ist ein neues, intelligentes und energieeffizientes A-Klassenhaus mit ausgezeichneter Lage im Stadtteil Ziepniekkalns in Riga. Die Auswahl einer Wohnung in unserem neuen Projekt, erhalten Sie eine qualitativ neue Ebene des Wohnens in …
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Business Center Zunda Towers
Business Center Zunda Towers
Business Center Zunda Towers
Business Center Zunda Towers
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Business Center Zunda Towers
Riga, Lettland
von
$1,200
Jahr der Inbetriebnahme 2022
A-Klasse Büros mit Boden bis Decke klare Glas öffenbare Fenster und modernste Engineering-Lösungen sind für Ihren Komfort und Erfolg angepasst. Nehmen Sie einen der sieben Hochgeschwindigkeitsaufzüge, um neue Höhen zu erreichen oder einen Katalysator für die Aktivierung der städtischen Straß…
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Business Center Delu 4
Business Center Delu 4
Business Center Delu 4
Business Center Delu 4
Business Center Delu 4
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Business Center Delu 4
Riga, Lettland
von
$908
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Projekt: Großer Wiederaufbau eines historischen Industriegebäudes in ein Bürozentrum der Klasse A. Fläche: Gesamttragfläche ~12.000 qm (Flächenplatten bis 2.000 qm, divisibel ab 330 qm). Miete: ca. 16.00 EUR/qm (enthält Auspassen nach Bedarf des Mieters). Servicegebühr: ~2,50 EUR/sqm + Diens…
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Business Center Terbatas Center
Business Center Terbatas Center
Business Center Terbatas Center
Business Center Terbatas Center
Business Center Terbatas Center
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Business Center Terbatas Center
Riga, Lettland
von
$11,02M
Jahr der Inbetriebnahme 2008
Exklusives Bürogebäude. Die Einrichtungen befinden sich in der Hauptstraße Ashford und Terbatas Street. Das Gebäude ist mit Tief- und Oberflächenparkplätzen ausgestattet, jedes Zimmer ist mit Klimaanlage, 2 Liften ausgestattet, sowie das Gebäude wird durch Videoüberwachung und physische Sich…
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Handel Kalnciema Biznesa parks
Handel Kalnciema Biznesa parks
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Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Landschaftlicher, voll anpassbarer Büroraum für Ihre geschäftlichen Bedürfnisse 24-Stunden-Sicherheit und Zutrittskontrolle Hochgeschwindigkeits-optisches Internet Geräumiger Parkplatz für Mitarbeiter und Gäste Ihres Unternehmens
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Handel A6 Logistics Park
Handel A6 Logistics Park
Handel A6 Logistics Park
Handel A6 Logistics Park
Riga, Lettland
von
$145
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Neues A-Klasse-Lager in Riga A-Klasse Energieeffizienz-Zertifikat ist ein Beweis für intelligente Stromverbrauchslösungen, die für die Mieter geringere Versorgungskosten gewährleisten. Die Gebäude haben ein BREEAM-Zertifikat erhalten, das ein direkter Beweis für Nachhaltigkeit und Energieeff…
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Wohngebäude Vīlandes iela 10
Wohngebäude Vīlandes iela 10
Wohngebäude Vīlandes iela 10
Wohngebäude Vīlandes iela 10
Wohngebäude Vīlandes iela 10
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Wohngebäude Vīlandes iela 10
Riga, Lettland
von
$1,004
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Ein Juwel der römischen Architektur in Rigas ruhiges Zentrum Vīlandes iela 10 ist ein herausragendes Beispiel der nationalen romantischen Architektur aus dem Jahr 1908. Das Gebäude wurde von einem der prominentesten lettischen Architekten – Konstantīns Pēkšēns entworfen. Die Fassade verfügt…
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Business Center Peldu iela 26/28
Business Center Peldu iela 26/28
Business Center Peldu iela 26/28
Business Center Peldu iela 26/28
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Business Center Peldu iela 26/28
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
PRESTIGIOUS OFFICE SPACE FÜR RENT IN DER ERZEUGNISSE - PELDU STREET 26/28 Arbeiten Sie an einem Ort, an dem Geschichte, Prestige und Geschäftsenergie zusammenkommen. Büroräume in der Peldu Street 26/28 bieten eine einzigartige Gelegenheit, Ihr Unternehmen in einem der gefragtesten Orte in R…
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Handel Jaunā Mežaparka 34
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Handel Jaunā Mežaparka 34
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Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Projekt "Mežaparka Rezidences" ist eines der ambitioniertesten Wohnimmobilien-Entwicklungsprojekte in den baltischen Staaten. Es ist einzigartig, dass wir die letzte Gelegenheit nutzen können, um die traditionellen Mežaparks mit einer neuen, sonnigen und grünen Wohnfläche von 31 Hektar zu er…
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Handel Magdelēnas kvartāls
Handel Magdelēnas kvartāls
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Handel Magdelēnas kvartāls
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Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2020
In Rigas bester Nachbarschaft, dem Quiet Centre, das von Antonijas, Emiļa Melngaiļa und Strēlnieku-Straßen begrenzt ist, entsteht Magdelēnas kvartāls – ein völlig neuer Ort zum Leben und Arbeiten, wo alles getan wird, um seine Bewohner fühlen sich gut. Die Gegend ist als UNESCO-Weltkulturerb…
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Handel Raņķa Dambis 31
Handel Raņķa Dambis 31
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Das schöne Gebäude Ranka Dambis 31 wurde vom renommierten Rigaer Architekten Wilhelm Hofmanis entworfen. Das Gebäude ist 20. Jahrhundertanfang gebaut und zeichnet sich durch die künstlerische Ausdruckskraft des Jugendstils aus, der in der dekorativen Gestaltung der Fassaden des Gebäudes ersc…
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Handel Stērstu nami
Handel Stērstu nami
Handel Stērstu nami
Handel Stērstu nami
Handel Stērstu nami
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Handel Stērstu nami
Riga, Lettland
von
$68,539
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Stērstu Nami is a modern three-building residential complex located in the green and rapidly developing area of Ziepniekkalns. The project combines peaceful suburban living with the comfort and convenience of the city, creating a perfect balance between nature and urban lifestyle. Each apart…
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Business Center M4A (Mednieku iela 4A)
Business Center M4A (Mednieku iela 4A)
Business Center M4A (Mednieku iela 4A)
Business Center M4A (Mednieku iela 4A)
Business Center M4A (Mednieku iela 4A)
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Business Center M4A (Mednieku iela 4A)
Riga, Lettland
von
$1,579
Jahr der Inbetriebnahme 2019
M4A Bürogebäude befindet sich im zentralen Teil von Riga im renommierten Quiet Centre, neben Pulkv. Brieza Street und Latvenergo Hauptgebäude; Anzahl der Botschaften wie Polen, Griechenland, Österreich, Malta, Ukraine, Belgien und etablierte Unternehmen befinden sich in der Nachbarschaft; Al…
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Business Center Preses Nama Kvartāls
Business Center Preses Nama Kvartāls
Business Center Preses Nama Kvartāls
Business Center Preses Nama Kvartāls
Business Center Preses Nama Kvartāls
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Business Center Preses Nama Kvartāls
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Preses Nama Kvartāls – Rigas neues zentrales Geschäftsviertel Preses Nama Kvartāls ist die ehrgeizigste Mixed-Use-Entwicklung in Riga, mit einer Gesamtinvestition von etwa 500 Millionen Euro. Es soll die linke Bank der Stadt in einen prämieren Hub für Unternehmen und Innovation verwandeln. …
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Wohngebäude Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Wohngebäude Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Wohngebäude Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Wohngebäude Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Wohngebäude Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
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Wohngebäude Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2019
C ŽSU TERRACES ist ein eleganter Gebäudekomplex, der aus 5 Gebäuden besteht, die sich auf den beiden Grundstücken befinden – Cēsu St. 7 und Cēsu St. 9, Rīga. Es ist ein völlig neues Wohnprojekt, das auf die neuesten Standards des Komforts und des städtischen Lebens gesetzt wurde und den zuk…
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Business Center Miera 1 (M1)
Business Center Miera 1 (M1)
Business Center Miera 1 (M1)
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Business Center Miera 1 (M1)
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Projekt: Premium-Neuentwicklung (2025/2026) kombiniert hochwertige Nachhaltigkeit mit futuristischer Architektur. Fläche: Gesamtfläche ~11.000 qm. Typische Bodenplatte ~ 1.500 qm. Miete: ~16.00 – 18.00 EUR/qm + MwSt. Servicegebühr: Dreifach Netto, ca. 2,50 EUR/qm + Versorgungsbetriebe. Nachh…
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Wohngebäude S22
Wohngebäude S22
Wohngebäude S22
Wohngebäude S22
Wohngebäude S22
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Wohngebäude S22
Riga, Lettland
von
$571
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Ein positives Umfeld erwartet Sie im Projekt - der weite Bereich in der Nähe des Gebäudes ist gut beleuchtet und mit Wanderwegen, Freizeitbänken und Kinderspielplätzen gestaltet. Es ist reich mit Bäumen und blühenden Pflanzen bepflanzt. S22 hat einen Kinderspielplatz, das Gebiet ist geschlos…
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Business Center SATEKLES BIZNESA CENTRS
Business Center SATEKLES BIZNESA CENTRS
Business Center SATEKLES BIZNESA CENTRS
Business Center SATEKLES BIZNESA CENTRS
Business Center SATEKLES BIZNESA CENTRS
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Business Center SATEKLES BIZNESA CENTRS
Riga, Lettland
von
$4,652
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Büros der nächsten Generation Geöffnet in 2025, Satekles biznesa centrs ist ein nachhaltiges Class A Bürokomplex mit der renommierten BREEAM Outstanding Zertifizierung. Es ist auf vorausdenkende Unternehmen zugeschnitten, die erstklassige Qualität, Energieeffizienz und einen inspirierenden W…
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Handel Trebū HOME
Handel Trebū HOME
Handel Trebū HOME
Handel Trebū HOME
Handel Trebū HOME
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Handel Trebū HOME
Riga, Lettland
von
$104,223
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Trebū HOME ist ein neues und modernes Wohnkonzept in Rīga entwickelt, indem alles kombiniert wird, was für ein gutes und komfortables Leben notwendig ist, damit Sie Ihr Zuhause wirklich genießen können. Wir haben moderne technologische Lösungen verwendet, um unseren Bewohnern klassische Heim…
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Business Center Skanstes 12
Business Center Skanstes 12
Business Center Skanstes 12
Business Center Skanstes 12
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Saknstes Street 12 Angebote Class Ein Büroraum. Die Gesamtfläche reicht von 184 m2 bis 2500 m2 und bietet geräumige und moderne Arbeitsumgebungen. Diese Räume verfügen über ein offenes Layout mit isolierten Tagungsräumen und einen Küchenbereich, der den höchsten Bürostandards entspricht. Di…
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Handel Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
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Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Der Lagerkomplex an der Kreuzung von Buļu und Kleistu Streets befindet sich auf 2 ha Grundstück mit zwei Lagern und einem Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von fast 6000 qm mit Erweiterungsmöglichkeiten. Dies ist eine strategische Lage in einem dicht besiedelten Vorort von Riga in der Nähe …
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Business Center K26
Business Center K26
Business Center K26
Business Center K26
Business Center K26
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2026
K26 Bürogebäude – Ihre Geschäftsadresse im Herzen von Riga Kaļķu iela 26 ist eine einzigartige Verschmelzung historischer Architektur und moderner Innovation. Dieses Gebäude befindet sich auf einer der lebhaftesten und prestigeträchtigsten Straßen von Riga und ist derzeit in einem umfangreic…
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Business Center Ostas Skati
Business Center Ostas Skati
Business Center Ostas Skati
Business Center Ostas Skati
Business Center Ostas Skati
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Business Center Ostas Skati
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2007
Projekt Ostas Skati ist so konzipiert, dass es einfach in größeren Unternehmen zu arbeiten. Bereiche des Büros 150-940 m2. Dieses vierstöckige Gebäude zeichnet sich durch maximale Klang-, Funktions- und Ergonomie aus. Das neue Haus hat es geschafft, eine erstaunliche Balance zu erreichen – h…
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Business Center Forštate biroji
Business Center Forštate biroji
Business Center Forštate biroji
Business Center Forštate biroji
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Business Center Forštate biroji
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Moderna Bürogebäude mit ausgezeichneter Lage - neben dem zentralen Teil von Riga und der Transport Artery-Krasta Straße, von der Sie schnell und einfach sowohl den rechten als auch linken Teil von Riga an der Bank erreichen können. Ein Designbüro mit allen Kommunikationen und einem separaten…
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Business Center Jupiter centre
Business Center Jupiter centre
Business Center Jupiter centre
Business Center Jupiter centre
Business Center Jupiter centre
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Business Center Jupiter centre
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2013
Der Jupiter-Turm liegt im zentralen Geschäftsviertel von Riga – Skanste. Es ist eine sich entwickelnde Nachbarschaft, die sowohl von Unternehmern als auch von Bewohnern gelobt wird, das Verlangen nach modernem Lebensumfeld. Und es ist keine Überraschung – in unmittelbarer Nähe zum Jupiter-Tu…
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Wohngebäude Senču iela 5
Wohngebäude Senču iela 5
Wohngebäude Senču iela 5
Wohngebäude Senču iela 5
Wohngebäude Senču iela 5
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Wohngebäude Senču iela 5
Riga, Lettland
von
$1
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Funktionalismus, Wohnungsbau im weiten Teil des Zentrums von Riga. 18 Wohnhaus mit Geschäftsräumen im 1. Stock Es ist auch möglich, im Hof zu parken
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Business Center Pērses street 2a
Business Center Pērses street 2a
Business Center Pērses street 2a
Business Center Pērses street 2a
Business Center Pērses street 2a
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Business Center Pērses street 2a
Riga, Lettland
von
$9,244
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Klasse Ein Bürogebäude im Zentrum von Riga. BREEAM Ausgezeichnete Zertifizierung (Reflexion hoher Nachhaltigkeit und Energieeffizienz). Elektrofahrzeug (EV) Ladestationen und Fahrradparkplätze. Geräumiger, angelegter Innenhof. Geräumige Räumlichkeiten mit Deckenhöhen von 2,76 m bis 4,08 m. …
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Handel Dainas
Handel Dainas
Handel Dainas
Handel Dainas
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Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Quiet Dainas Straße, wo Sie bald die Möglichkeit haben, einer der 114 Bewohner des neuen Projekts zu werden. Wenn die Straße ruhig ist, dann wird das Projekt selbst ruhiger sein - es wird von Gebäuden bereits dort umgeben sein, die alle unerwünschten Geräusche dämpft und Zugang zu ihm nur du…
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Handel Rembates 8
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Riga, Lettland
von
$49,767
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Neu gebauter Komplex. Der Komplex besteht aus zwei 10-stöckigen Wohnhäusern, auf einem gut gepflegten Grundstück in Plavnieki gelegen! Weitere Informationen Wohnhaus Begräbt 8 für modernes und wirtschaftliches Wohnen! Der Komplex besteht aus zwei 10-stöckigen Wohngebäuden, auf einem Landsch…
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Handel Brivibas 68
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Riga, Lettland
von
$88,945
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Ein komplett renoviertes Wohnprojekt im Herzen von Riga – in einem Jugendstilgebäude an der Brīvības Street. Dies ist die Art der Adresse, in der der historische Charakter sorgfältig erhalten und restauriert wurde, während das Gebäude selbst eine komplette Rekonstruktion mit aktualisierten V…
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Handel Rolands S warehouses
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Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Leicht zu pflegender Vehikelzugang gesicherter Bereich, Zugangsrampe, eigener Bahnsporn, transhipping ramp. In Plavnieki, Rīga Rancēu 10A, befindet sich die SIA "TĀLBERGS". Handhabung von Ein-/Ausgangslast; Sortierung und Kennzeichnung von Fracht; Möglichkeit des Zusammenbaus von Gütern auf…
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Handel KERN RESIDENCES
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Riga, Lettland
von
$209,144
Jahr der Inbetriebnahme 2018
Die Geschichte Kern Residences sind das Inbegriff der Reverenz für eine der größten Liebesgeschichten in der Literaturgeschichte. Es ist eine Geschichte, die in Russland während der Jahre des Dichters Alexander Pushkin im Exil begann, aber hier in Rigas Zitadelle endete, an einem Ort, von wo…
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Business Center Ferrum centrs
Business Center Ferrum centrs
Business Center Ferrum centrs
Business Center Ferrum centrs
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Business Center Ferrum centrs
Riga, Lettland
von
$81,334
Ferrum Centre befindet sich in Purvciems, dem verkehrsreichsten Immobilien-Entwicklungsgebiet. Das Gebiet, in dem sich das Geschäftszentrum befindet, ist in erster Linie als Geschäfts-, Geschäfts- und Wohngebiet ausgebildet. Die Handelsbereiche im 1. Stock des Businesscenters 2. und 3. Stock…
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Business Center North Gate
Business Center North Gate
Business Center North Gate
Business Center North Gate
Business Center North Gate
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Business Center North Gate
Riga, Lettland
von
$452
Jahr der Inbetriebnahme 2006
Das Projekt "Ziemļu Vārti" befindet sich in den High-End Office-High-End-Unternehmen. Business Centre North Gate ist ein erstklassiger Bürokomplex, bestehend aus 2 Gebäuden-Brivibas 149 und 151. North Gate erfüllt alle Anforderungen führender Unternehmen, die in der Regel an das Büro gestell…
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Handel RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
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Riga, Lettland
von
$9,135
Rumbula Logistik Park ist ein moderner Industriepark der Klasse A, der mit energieeffizienten Baumaterialien und -methoden gebaut wird, nach den höchsten Standardspezifikationen der SIRIN-Entwicklung, die innovative Engineering-Lösungen umfassen, die optimale Arbeitsbedingungen schaffen und …
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Business Center V8 biroji
Business Center V8 biroji
Business Center V8 biroji
Business Center V8 biroji
Business Center V8 biroji
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Business Center V8 biroji
Riga, Lettland
von
$795
Jahr der Inbetriebnahme 1879
Verfügbare Büroräume im Zentrum von Riga neben dem Kronvalda Park. Dieses 1879 erbaute historische Gebäude besticht durch seinen einzigartigen Charme und wurde vom Architekten Jānis Frīdrihs Baumanis entworfen. Das Innere der Büros wurde komplett renoviert und mit hochwertigen Finishing-Mat…
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Handel Rīdzenes Rezidence
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Handel Rīdzenes Rezidence
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Riga, Lettland
von
$124,558
Jahr der Inbetriebnahme 2014
«Rīdzenes Rezidence» ist die Residenz der höchsten Qualität Immobilien und Bau verwendet umweltfreundliche natürliche Baustoffe. «Rīdzen», und die Außenwand der Residenz ist aus Ziegel mit Steinwolle siltinājum und dekorativen Gips, die Wohnungen haben Doppelböden Schalldämmung, hochwertige …
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Handel Bertrand kvartāls
Handel Bertrand kvartāls
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Handel Bertrand kvartāls
Riga, Lettland
von
$164,556
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Das Projekt BERTRAND KVARTĀLS auf A. Die Čaka Street 123 ist ein komplett renoviertes fünfgeschossiges Gebäude, das 1930 vom Architekten E. Jakobsons entworfen wurde. Das fünfstöckige Backsteingebäude ist ein Zeugnis für die funktionalistische Architektur der 1930er Jahre, das sich in den ar…
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Business Center P83 biroju centrs
Business Center P83 biroju centrs
Business Center P83 biroju centrs
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Business Center P83 biroju centrs
Riga, Lettland
von
$4,793
Jahr der Inbetriebnahme 2018
P83 Office Building ist ein moderner fünfgeschossiger Bürokomplex mit einer komplett vermietbaren Fläche von 4,560m2. Während des gesamten Konstruktions- und Konstruktionsprozesses des Objekts wurde die Qualität der Bauarbeiten und Materialien unter Einsatz moderner Bautechnologien, die zusä…
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Handel E. Birznieka Upīša iela 10
Handel E. Birznieka Upīša iela 10
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Riga, Lettland
von
$83,890
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Die Wohnungen werden in einem renovierten Gebäude in der Ernesta Birznieka Straße 10 verkauft. Das renovierte Jugendstil-Steingebäude wurde Anfang des letzten Jahrhunderts erbaut, im Jahre 1912, Das renovierte Jugendstil-Steingebäude wurde Anfang des letzten Jahrhunderts gebaut, im Jahre 19…
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Handel Dzirnavu street 6
Handel Dzirnavu street 6
Handel Dzirnavu street 6
Handel Dzirnavu street 6
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Handel Dzirnavu street 6
Riga, Lettland
von
$87,143
Jahr der Inbetriebnahme 2016
Das Gebäude auf der Dzirnavu Straße, das derzeit renoviert wird, wurde von einem berühmten lettischen Architekten Edmund von Trompowsky Anfang 1900 entworfen. Dieser Komplex mit zwei Höfen ist Teil des kulturellen und architektonischen Erbes von Riga. Ein großer Vorteil ist die Lage des Gebä…
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Business Center Smilšu iela 8
Business Center Smilšu iela 8
Business Center Smilšu iela 8
Business Center Smilšu iela 8
Business Center Smilšu iela 8
Riga, Lettland
von
$1,098
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Beschreibung: Weitaus hochwertiges möbliertes Büro, im Herzen der Altstadt in der Nähe des Dome Square. Technische Informationen: 6 Stockwerke Bürogebäude Im ersten Stock wurde der Einzelhandelsraumbedarf gebaut Gebäude mit Aufzug Jedes Büro mit einem Codeschloss geschlossen Code Schloss Ei…
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Business Center Unimarine Business Center
Business Center Unimarine Business Center
Business Center Unimarine Business Center
Business Center Unimarine Business Center
Business Center Unimarine Business Center
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Business Center Unimarine Business Center
Riga, Lettland
von
$3,349
Unimarine Business Centre ist das zweite erfolgreiche Business- und Shopping-Center-Projekt von Unimars auf der Duntes Street. Das moderne sechsstöckige Gebäude zeichnet sich durch einen raffinierten Stil aus und erfüllt alle internationalen Kriterien für Bürogebäude der Klasse A. Das neue Z…
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Handel CLUB CENTRAL RESIDENCE
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Riga, Lettland
von
$254,691
Jahr der Inbetriebnahme 2018
Club Central Residence ist ein einzigartiges Beispiel für moderne Architektur, entworfen und entwickelt für die Anforderungen der aktiven und erfolgreichen Stadtbewohner. Club Central Residence Exterieur sowie Innenarchitektur wird vom berühmten lettischen Architekten Zane Tetere entworfen u…
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Handel Kvartāls 5/26
Handel Kvartāls 5/26
Handel Kvartāls 5/26
Handel Kvartāls 5/26
Handel Kvartāls 5/26
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Handel Kvartāls 5/26
Riga, Lettland
von
$66,668
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Rīgas centrs. Pievilcīga vēsturiskā arhitektūra. Atjaunoti namīpašumi ar privātu atpūtas zonu iekšpagalmā un vienotu infrastruktūru. Dzīvokļi ar augstiem griestiem, vairums ar pilnu apdari. Tas viss kopā veido dzīvojamo projektu Kvartāls 5/26. Projekte domāts apdomīgiem pircējiem, kuri savas…
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Business Center AFC centrs
Business Center AFC centrs
Business Center AFC centrs
Business Center AFC centrs
Business Center AFC centrs
Riga, Lettland
von
$55,466
Das Businesscenter AFC in der 15 Ieriķu Street befindet sich in der Nähe des Einkaufszentrums "Domina". Dieses Gebäude ist mit einem Eingang von der Fassade, geräumigen Schaufenstern und einem Aufzug ausgestattet. In der Nähe gibt es verschiedene Geschäfte, Cafés und bequemen Zugang zu öffe…
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Handel Tirgoņu iela 11
Handel Tirgoņu iela 11
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Handel Tirgoņu iela 11
Riga, Lettland
von
$250,043
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Das höchste Wohngebäude der Klasse in Riga, Tirgoņu iela 11, befindet sich in der Altstadt, komplett renoviert im Jahr 2015, während der das Aussehen der ursprünglichen Fassade des Gebäudes vollständig erhalten wurde, während Wohnungen und Geschäftsräume nach den Standards der Qualität und d…
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Business Center Ģertūdes 10/12
Business Center Ģertūdes 10/12
Business Center Ģertūdes 10/12
Business Center Ģertūdes 10/12
Business Center Ģertūdes 10/12
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Business Center Ģertūdes 10/12
Riga, Lettland
von
$593
Jahr der Inbetriebnahme 2017
Dieses Gebäude, das in seiner Art einzigartig ist, wurde von den Architekten Shells und Shafles entworfen und bereits 1903 im Auftrag eines Kaufmanns K. Tupikov gebaut. Der Wiederaufbau des Hauses war keineswegs weniger grandiose Anordnung. Die Vorderseite des Gebäudes wurde vollständig rest…
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Business Center Ģertrūdes centrs
Business Center Ģertrūdes centrs
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Business Center Ģertrūdes centrs
Riga, Lettland
von
$593
Jahr der Inbetriebnahme 2017
Die Einheit der Herrlichkeit und Usability, die Fusion der modernen und modernsten Technologien. Diese Beschreibungen geben einen wahren und fairen Blick auf das, was das neue achtstöckige Zentrum, das auf der Brīvības Street Seite gebaut wurde, ist wie. Die wichtigste architektonische Aufga…
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Business Center Biroju centrs Ezerparks
Business Center Biroju centrs Ezerparks
Business Center Biroju centrs Ezerparks
Business Center Biroju centrs Ezerparks
Riga, Lettland
von
$96,439
Jahr der Inbetriebnahme 2014
Ein Verwaltungsbürokomplex in Riga bietet voll ausgestattete Räumlichkeiten. Jedes Zimmer verfügt über individuell einstellbare Temperierplatten. Zusätzlich sind die Räumlichkeiten mit Feueralarmen, öffentlichen Benachrichtigungssystemen und Feuerlöschern ausgestattet. Das Projekt sorgt für …
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Business Center PEBO NAMI
Business Center PEBO NAMI
Business Center PEBO NAMI
Business Center PEBO NAMI
Riga, Lettland
von
$491
Das Gebäude in der 33 K.Valdemara Street ist ein modernes Mietbüro und ein flacher Komplex mit der Gesamtfläche von 12.000 m2. 2012 feierten wir unser 100. Jubiläum seit Beginn des komplexen Baus. Dieses Jugendstil-Miethaus ist in der Liste der staatlichen Kulturdenkmäler enthalten und befin…
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Handel Kvartāls B91
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Riga, Lettland
von
$75,524
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Das Viertel B91 ist eine ausgezeichnete Wahl für junge Familien, unabhängige und erfolgreiche Stadtbewohner. Es befindet sich neben einer der verkehrsreichsten Straßen von Riga und erfüllt alle modernen Anforderungen an Komfort, Stil und Sicherheit einer Wohnung. Weitere Informationen Im Her…
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Business Center Telegraph Offices
Business Center Telegraph Offices
Business Center Telegraph Offices
Business Center Telegraph Offices
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Riga, Lettland
von
$5,34M
AUSGABEN DER BÜRGER Moderne technische Lösungen Ein autonomes Lüftungs- und Kühlsystem für jeden Boden (mit einzelnen Energiezählern) Zentralheizung mit Temperaturregelung für jeden Raum. Ein modernes, schnelles (optisches) Computernetzwerk Hochgeschwindigkeitslifte Eine flexible Layout- un…
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Handel Amalijas iela 5A
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Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2024
In der ruhigen und historischen Nachbarschaft von Agenskalns befindet sich das herausragende Architekturdenkmal aus Holz - das Wohngebäude der 5A Amālijas Street, das 1912 unter der Leitung des Architekten Oskar Alexander Johann Baar erbaut wurde. Das Gebäude wird komplett renoviert und bewa…
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Handel Zimeļblāzmas aleja
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Riga, Lettland
von
$22,657
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Der Projektentwickler verkauft eine 2-Zimmer-Wohnung in einem neuen Projekt "Ziemelazmas alley" mit einer hochwertigen Komplettausrüstung, befindet sich im Parkbereich neben der Ostseebucht. 10 Minuten zum Zentrum von Riga. Weitere Informationen Es gibt 30 Apartments mit verschiedenen Layout…
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Handel Centrus
Handel Centrus
Handel Centrus
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Riga, Lettland
von
$234,706
Jahr der Inbetriebnahme 2015
Es gibt zwei siebenstöckige Wohnhäuser - mit 84 Wohnungen - in Entwicklung im Viertel Centrus. Die ersten Etagen der Gebäude werden Geschäfte und Cafés beherbergen. Wenn Sie hier eine Wohnung kaufen, erhalten neue Eigentümer eine komfortable und hochwertige Wohnung im Stadtzentrum, während S…
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Handel Zundas Dārzi
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Riga, Lettland
von
$261,430
Jahr der Inbetriebnahme 2017
Haus "Zundas Gardens" würde traditionelle Architekturtechniken und modernes Design kombinieren. Innenraum so organisiert, dass die Bewohner des Hauses, sich zwischen den Räumen bewegen, sehen Sie den ausgezeichneten ökologischen ständig blühenden Garten, der maximal erhalten natürliche Umgeb…
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Handel Brīvības 224
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Riga, Lettland
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$261
Unser Businesscenter befindet sich in einem der gefragtesten Standorte für ein Büro in Riga. Es gibt Niederlassungen von größten Banken, Cafés, Restaurants, Geschäften, Versicherungen, Auto-Reparatur-Shop und Tankstelle, alle in weniger als 5 Minuten zu Fuß
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Handel River Breeze Residence
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Riga, Lettland
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$227,735
Jahr der Inbetriebnahme 2018
49 Appartements in Klīversala, am Ufer der Daugava, mit Blick auf das Panorama des alten Riga und seiner Türme. Von 56 bis 316 m2 reichen alle Apartments mit geräumigen Terrassen. Die Erdgeschoss-Wohnungen sind als Stadthäuser konzipiert, was bedeutet, dass sie auf zwei Etagen mit einem priv…
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Handel Staraja Rusas 8
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Riga, Lettland
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$127,810
Jahr der Inbetriebnahme 2018
Das Projekt befindet sich im Zentrum von Klīversala, zwischen Wohngebäuden und der grünen Gegend. Der Projektbereich ist eingezäunt, begrünt, es gibt einen kleinen Kinderspielplatz. Der Ort liegt zwischen wichtigen Straßen und nahe der Akmensbrücke. Die Lettische Nationalbibliothek erreichen…
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Business Center Biroji Katlakalna 9
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Business Center Biroji Katlakalna 9
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Riga, Lettland
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$157
Das Bürogebäude an der 9 Katlakalna Street bietet eine ausgezeichnete strategische Lage, neben der Südbrücke mit guter öffentlicher Zugänglichkeit. Dieses moderne Gebäude bietet vielfältige Büroräume, die für verschiedene Unternehmensanforderungen geeignet sind. Hier finden Kunden alles, wa…
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Business Center Skolas street 9
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Business Center Skolas street 9
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Riga, Lettland
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$631
Jahr der Inbetriebnahme 2017
Eine wohlgewählte Lage, klassischer Stil von attraktiv einfach bis authentisch und exquisite – all diese Epitheten sind perfekt für das Haus in der 9 Skolas Street. Die Büroräume von 50 bis 140 m2, die die unteren Etagen besetzen, zeichnen sich durch verschiedene Layouts und diversifizierte…
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Wohngebäude Zunda Towers
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Riga, Lettland
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$1,198
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Konfidenz, Stabilität, die neuesten Technologien und Qualität, Zunda Die Türme steigen zum Zenit in der Skyline des 21. Jahrhunderts Riga – in Begriffen von Architektur, Design und Lebensstil
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Business Center Duntes 15a
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Riga, Lettland
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$502
Jahr der Inbetriebnahme 2010
Ort: Ein exquisites Bürogebäude in der Duntes Street, nur eine 10-minütige Fahrt vom lebhaften Stadtzentrum entfernt. Dieses charmante Gebäude umfasst einen attraktiven grünen Bereich, die Schaffung einer ruhigen Arbeitsumgebung, während bequem in der Nähe des renommierten SKY&More Einkaufsz…
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Business Center Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
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Business Center Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
Riga, Lettland
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$558
Die STATS-Gruppe renoviert die historischen Mauern des VEF-Quartals, um komfortable und zeitgenössische Räume mit ihrer eigenen einzigartigen Aura zu schaffen. Hier gibt es einen angelegten Bereich, Parkplätze, große Möglichkeiten für den öffentlichen Verkehr und eine Gemeinde der Bewohner d…
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Handel Charlotte Residence
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Riga, Lettland
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$186,282
Jahr der Inbetriebnahme 2014
Ein neues einzigartiges Wohngebäude – das Vorbild der Architektur aus dem 21. Jahrhundert, das sich in die Umgebung einfügt – wurde im Herzen von Riga, dem ruhigen Zentrum von Vidus iela 5 neben der sogenannten "Muiznieku ligzda" erbaut. Die elegante verglaste Fassade kombiniert mit erstklas…
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