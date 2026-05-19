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Neubauwohnungen in Lettland

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Riga
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Marienbach
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Wohngebäude Old Captain
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Wohngebäude Old Captain
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Wohngebäude Old Captain
Marienbach, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2007
Die Infrastruktur des gesamten Komplexes ist der perfekte Gastservice, und die Freizeit- und Geschäftsverbindung-alle Gebäudekomplexe sind mit der neuesten Technologie ausgestattet. Menschen, die in unserem Hotel bleiben, werden Sie von der Stadt der Zivilisation Vorteile abgeschnitten werde…
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REALAT real estate
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Wohngebäude Elizabetes 2A
Wohngebäude Elizabetes 2A
Wohngebäude Elizabetes 2A
Wohngebäude Elizabetes 2A
Wohngebäude Elizabetes 2A
Wohngebäude Elizabetes 2A
Riga, Lettland
von
$639
Jahr der Inbetriebnahme 1879
İres nams (1879.) arh. Gustavs Rūdolfs Vinklers. eklektismen, daudzdzīvokļu māja
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Wohngebäude Lindenholma
Wohngebäude Lindenholma
Wohngebäude Lindenholma
Wohngebäude Lindenholma
Wohngebäude Lindenholma
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Wohngebäude Lindenholma
Marienbach, Lettland
von
$813
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige Wohnfläche bietet. Ein neues Wohnviertel in der gefragtesten Gegend von Riga, wo Sie eine ideale Balance zwischen den Annehmlichkeiten der Stadt und grünem Außenraum, Bewegung und Frieden, ausgezeichne…
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REALAT real estate
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Wohngebäude Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Wohngebäude Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Wohngebäude Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Wohngebäude Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
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Wohngebäude Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Riga, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2019
C ŽSU TERRACES ist ein eleganter Gebäudekomplex, der aus 5 Gebäuden besteht, die sich auf den beiden Grundstücken befinden – Cēsu St. 7 und Cēsu St. 9, Rīga. Es ist ein völlig neues Wohnprojekt, das auf die neuesten Standards des Komforts und des städtischen Lebens gesetzt wurde und den zuk…
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Wohngebäude Barona 76
Wohngebäude Barona 76
Wohngebäude Barona 76
Wohngebäude Barona 76
Wohngebäude Barona 76
Wohngebäude Barona 76
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Riga, Lettland
von
$1,16M
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Hochwertiges, elegantes, historisches Haus mit einem Jugendstil-Touch im Zentrum von Riga. Einrichtungen: Es werden drei Holzfenster installiert, die für Stille sorgen. Ein Aufzug ist im Gebäude installiert. Die Wohnungen und das Haus wurden qualitativ renoviert, wodurch die historischen W…
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REALAT real estate
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Wohngebäude Matīsa 52
Wohngebäude Matīsa 52
Wohngebäude Matīsa 52
Wohngebäude Matīsa 52
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Wohngebäude Matīsa 52
Riga, Lettland
von
$488
Jahr der Inbetriebnahme 2017
Das Gebäude wurde nach einer kompletten Renovierung in Betrieb genommen. Das Haus befindet sich neben Ziedoņdārzs, einer bequemen öffentlichen Verkehrsbewegung. Infrastruktur - Entwickelt mit zunehmendem Wert für die Zukunft, in der Nähe Geschäfte, Restaurants, Sportclubs, etc. Oberflächen: …
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Wohngebäude Dzilnupes
Wohngebäude Dzilnupes
Wohngebäude Dzilnupes
Wohngebäude Dzilnupes
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Wohngebäude Dzilnupes
Dzilnuciems, Lettland
von
$1,394
Nur jetzt sparen Sie bis zu 200 Euro pro Monat, indem Sie einen Vertrag für 2 Jahre zu einem Mietpreis von 1200 Euro schließen. Willkommen im ersten energieeffizienten Dorf in unmittelbarer Nähe von Riga und Pinki, nur 15 Minuten vom Meer entfernt. Jurmala Outlet Village, King's College, Exu…
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Wohngebäude Lāčplēša iela 18
Wohngebäude Lāčplēša iela 18
Wohngebäude Lāčplēša iela 18
Wohngebäude Lāčplēša iela 18
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Wohngebäude Lāčplēša iela 18
Riga, Lettland
von
$293
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Lacplesa Street 18 1906., John Alder Eines der ersten Gebäude in Riga mit sprachlichen Merkmalen der staatlichen Jugendstilformen in der Fassadenarchitektur. Die Fassade ist mit exquisiten dekorativen Reliefs dekoriert. Die Gables werden von ausdrucksstarken figurativen Kompositionen mit de…
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Wohngebäude Ģertrūdes iela 56
Wohngebäude Ģertrūdes iela 56
Wohngebäude Ģertrūdes iela 56
Wohngebäude Ģertrūdes iela 56
Wohngebäude Ģertrūdes iela 56
Riga, Lettland
von
$290
Jahr der Inbetriebnahme 2024
hl. 56 - Mūra İres Nams İpašuma Apraksts Þertrūdes iela 56 ir elegants mūra īres nams, kas atrodas Rīgas centrā. Šis nams piedāvā ērtu un stilīgu dzīves vidi, apvienojot vēsturisko šarmu ar mūsdienīgām ērtībām. Vēsturiskais Šarms Arhitektūra: Nams ir cēlies 19. gadsimta beigās un lepojas …
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Wohngebäude Līvzemes 26b
Wohngebäude Līvzemes 26b
Wohngebäude Līvzemes 26b
Wohngebäude Līvzemes 26b
Wohngebäude Līvzemes 26b
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Wohngebäude Līvzemes 26b
Kirchholm, Lettland
von
$314
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Die modernsten und elegantsten Apartments mit zwei Zimmern in Salaspils sind zu vermieten. Alle Apartments verfügen über Einbauküchen und Schränke, hochwertige Küchengeräte. Fertigstellung von Wohnungen mit sehr hochwertigen Materialien - Holzparkett, Fliesen in Bädern, elegantes Design. Es …
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Wohngebäude Cēsu iela 9
Wohngebäude Cēsu iela 9
Wohngebäude Cēsu iela 9
Wohngebäude Cēsu iela 9
Wohngebäude Cēsu iela 9
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Wohngebäude Cēsu iela 9
Riga, Lettland
von
$674
Jahr der Inbetriebnahme 2019
CITY STAR LOFTS ist ein komplett rekonstruiertes historisches Gebäude, das ein kulturelles Denkmal des historischen Zentrums von Riga ist. Es ist ein kleines, aber schönes und qualitatives Wohnprojekt mit nur 5 Wohnungen und einem Erdgeschoss Büro. Ursprünglich wurde dieses schöne kleine Lof…
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Wohngebäude Čaka iela 83/85
Wohngebäude Čaka iela 83/85
Wohngebäude Čaka iela 83/85
Wohngebäude Čaka iela 83/85
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Wohngebäude Čaka iela 83/85
Riga, Lettland
von
$1
Jahr der Inbetriebnahme 1911
Das Mehrfamilienhaus im Zentrum von Riga, in der Aleksandra Čaka Straße 83/85, ist ein historisches und bemerkenswertes architektonisches Wahrzeichen. Es wurde 1911 erbaut und vom Architekten Jānis Alksnis entworfen. Das Gebäude ist bekannt für seinen markanten sechsstöckigen Ziegelflügel im…
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Wohngebäude Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Wohngebäude Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Wohngebäude Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Wohngebäude Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Wohngebäude Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
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Riga, Lettland
von
$697,147
Jahr der Inbetriebnahme 2018
Suchen Sie eine komfortable Unterkunft zur Miete in Riga? Achten Sie auf die Wohnungen mit Designer-Reparatur im Aparthotel "Ventspils Loft" befindet sich 3 km vom Zentrum der Stadt und 5 km vom Flughafen Riga entfernt. Dies ist eine ausgezeichnete Entscheidung, wenn Sie alle Vorteile des W…
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Wohngebäude S22
Wohngebäude S22
Wohngebäude S22
Wohngebäude S22
Wohngebäude S22
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Wohngebäude S22
Riga, Lettland
von
$520
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Eine positive Umgebung erwartet Sie im Projekt - der weite Bereich in der Nähe des Gebäudes ist gut beleuchtet und mit Wanderwegen, Freizeitbänken und Kinderspielplätzen angelegt. Es ist reich mit Bäumen und Blumenpflanzen gepflanzt. S22 hat einen Kinderspielplatz, das Gebiet ist geschlossen…
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Wohngebäude Kalpaka Park Residence
Wohngebäude Kalpaka Park Residence
Wohngebäude Kalpaka Park Residence
Wohngebäude Kalpaka Park Residence
Wohngebäude Kalpaka Park Residence
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Wohngebäude Kalpaka Park Residence
Riga, Lettland
von
$296
Jahr der Inbetriebnahme 2004
KALPAKA PARK RESIDENCE bei Kalpaka Blvd 7 ist sowohl ein Apartmenthaus als auch ein Bürogebäude im sogenannten Boulevardkreis von Riga, das sich vor allem durch seine Jugendstilarchitektur auszeichnet. Das Gebäude besteht aus zwei Teilen – das „alte“ Gebäude wurde von dem bekannten lettische…
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Wohngebäude Ganu iela 4
Wohngebäude Ganu iela 4
Wohngebäude Ganu iela 4
Wohngebäude Ganu iela 4
Wohngebäude Ganu iela 4
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Wohngebäude Ganu iela 4
Riga, Lettland
von
$183,940
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Das Haus der Mauer wurde 1911 erbaut, Architekt Paul Mandelstams
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Wohngebäude Balta Village
Wohngebäude Balta Village
Wohngebäude Balta Village
Wohngebäude Balta Village
Wohngebäude Balta Village
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Wohngebäude Balta Village
Pinki, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2014
Balta Village - ein tolles, gemütliches, nahe der Natur und ruhiges Privathaus Elite Dorf im Herzen von Pinki in der Nähe von Jurmala Outlet Village. Energoeffektive Häuser wurden im Jahr 2014 gebaut und werden ideal für große Familien mit mehreren Kindern sein. Es gibt 2, 3 und sogar 5 Schl…
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Wohngebäude Senču iela 5
Wohngebäude Senču iela 5
Wohngebäude Senču iela 5
Wohngebäude Senču iela 5
Wohngebäude Senču iela 5
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Wohngebäude Senču iela 5
Riga, Lettland
von
$1
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Funktionalismus, Wohnungsbau im weiten Teil des Zentrums von Riga. 18 Wohnhaus mit Geschäftsräumen im 1. Stock Es ist auch möglich, im Hof zu parken
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Wohngebäude Vīlandes iela 10
Wohngebäude Vīlandes iela 10
Wohngebäude Vīlandes iela 10
Wohngebäude Vīlandes iela 10
Wohngebäude Vīlandes iela 10
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Wohngebäude Vīlandes iela 10
Riga, Lettland
von
$1,004
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Ein Juwel der römischen Architektur in Rigas ruhiges Zentrum Vīlandes iela 10 ist ein herausragendes Beispiel der nationalen romantischen Architektur aus dem Jahr 1908. Das Gebäude wurde von einem der prominentesten lettischen Architekten – Konstantīns Pēkšēns entworfen. Die Fassade verfügt…
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Wohngebäude Vilandes 14
Wohngebäude Vilandes 14
Wohngebäude Vilandes 14
Wohngebäude Vilandes 14
Wohngebäude Vilandes 14
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Wohngebäude Vilandes 14
Riga, Lettland
von
$884
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Das Wohnhaus befindet sich in einer renommierten Innenstadt. Einige diplomatische und konsularische Dienste verschiedener Länder konzentrieren sich in diesem Viertel, in der Nähe des Welthandelszentrums. Die Gesamtfläche des Gebäudes nach der Rekonstruktion macht 2504.1 aus m2. Im Erdgeschos…
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Wohngebäude Zunda Towers
Wohngebäude Zunda Towers
Wohngebäude Zunda Towers
Wohngebäude Zunda Towers
Wohngebäude Zunda Towers
Alle anzeigen Wohngebäude Zunda Towers
Wohngebäude Zunda Towers
Riga, Lettland
von
$1,198
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Konfidenz, Stabilität, die neuesten Technologien und Qualität, Zunda Die Türme steigen zum Zenit in der Skyline des 21. Jahrhunderts Riga – in Begriffen von Architektur, Design und Lebensstil
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Wohngebäude BIWI MINI
Wohngebäude BIWI MINI
Wohngebäude BIWI MINI
Wohngebäude BIWI MINI
Wohngebäude BIWI MINI
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Wohngebäude BIWI MINI
Salaspils pagasts, Lettland
von
$15,341
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 1
BIWI MINI ist eine separate Wohnbox, die an jedem Ort eine komfortable Ruhe und einen komfortablen Arbeitsbereich bietet. Die ausgestattete BIWI MINI-Technologiekapsel bietet Platz für zwei Betten, ein Badezimmer mit Dusche, einen Kleiderschrank und eine eingebettete BIWI-Software. Eigensch…
Bauherr
Vithaus
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Wohngebäude Brīvības iela 100
Wohngebäude Brīvības iela 100
Wohngebäude Brīvības iela 100
Wohngebäude Brīvības iela 100
Wohngebäude Brīvības iela 100
Riga, Lettland
von
$232,562
Jahr der Inbetriebnahme 1910
Miethaus mit Geschäften in Brivibas Straße Nr. 100 (viergeschossiges Haus) gebaut 1895, Architekt G.Krons und Miethaus mit Geschäft in Brivibas Straße Nr. 100 (fünfgeschossiges Haus) gebaut 1910, Architekt K. J. Felsko, ehemaliges Eigentum der Industriellen Heinrich Gaabe. Miethaus mit Gesch…
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Wohngebäude BIWI BIG
Wohngebäude BIWI BIG
Wohngebäude BIWI BIG
Wohngebäude BIWI BIG
Wohngebäude BIWI BIG
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Wohngebäude BIWI BIG
Salaspils pagasts, Lettland
von
$25,261
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 1
BIWI BIG ist eine separate Wohnbox, die an jedem Ort eine komfortable Ruhe und einen komfortablen Arbeitsbereich bietet. Die ausgestattete BIWI-Technologiekapsel bietet Platz für zwei Betten, ein Badezimmer mit Dusche, einen Kleiderschrank und eine eingebettete BIWI-Software. Eigenschaften:…
Bauherr
Vithaus
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Wohngebäude Vaļņu iela 19
Wohngebäude Vaļņu iela 19
Wohngebäude Vaļņu iela 19
Wohngebäude Vaļņu iela 19
Wohngebäude Vaļņu iela 19
Alle anzeigen Wohngebäude Vaļņu iela 19
Wohngebäude Vaļņu iela 19
Riga, Lettland
von
$188,375
Jahr der Inbetriebnahme 2003
Büro- und Wohnungsbau mit Kino (1933-1935) Bogen. Alfred Carr, Kurt Betge, 2003 rekonstruiert, Bogen. Visvaldis Sarma, Jānis Norde. Das ehemalige Widescreen-Kino "Aina". Es gab 547 Sitze im Auditorium. Ein "kanonisches" Beispiel des Funktionsismus. Das multifunktionale Gebäude befindet sich…
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Wohngebäude BIWI MEDIUM
Wohngebäude BIWI MEDIUM
Wohngebäude BIWI MEDIUM
Wohngebäude BIWI MEDIUM
Wohngebäude BIWI MEDIUM
Alle anzeigen Wohngebäude BIWI MEDIUM
Wohngebäude BIWI MEDIUM
Salaspils pagasts, Lettland
von
$18,630
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 1
BIWI MEDIUM Kapseln sind ein modernes Hotelformat. Eine Kapsel ist eine separate Wohnbox, die überall eine komfortable Erholung oder einen Arbeitsbereich bieten kann. Die ausgestattete BIWI-Technologiekapsel bietet Platz für zwei Betten, ein Badezimmer mit Dusche, einen Kleiderschrank und ei…
Bauherr
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