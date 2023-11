Wohneigentum Centrus

Rigaer Strand, Lettland

Kapitulation vor: 2018

LUXUSWOHNUNGEN IN EINEM EINZIGARTIGEN GESCHÜTZTEN GEBIET VON JURMALA - IN EINER RUHIGEN NACHBARSCHAFT, ABER IN DER NÄHE DER NOISY JOMAS STREET. Das Haus ist von Kiefernbändern umgeben, Es ist nah an Parks und zwischen den sandigen Strängen von RIGA GULF und den sanften WASSern von RIVER LIELUPE. DAS PROJEKT IST NUR EIN PAAR MINUTEN AUS DEM RESORT-ZENTRUM VERBUNDEN, UND ES BIETET ALLE MÖGLICHEN VORTEILE DER STADTINFRASTRUKTUR. ALLES WIRD IM NEUEN WOHNKOMPLEX - RĪGAS 51 - VERFÜGBAR. WIR BIETEN VOLLSTÄNDIG ZWEI-ZIMMER- UND DREI-ZIMMER-WOHNUNGEN. NATÜRLICHE MATERIALIEN WERDEN IM FINISH DER GEBÄUDE UND INNEN VON WOHNUNGEN VERWENDET - STEINTILEN, TRAVERTINTABELLEN, EICHENPARQUET, EICHENTÜREN, UND AUCH DIE FAKADE WIRD MIT NATÜRLICHEN STEIN- UND LARCHPANELS DEKORIERT. Für diejenigen, die nach mehr persönlichem Raum suchen, können wir ein separates dreistöckiges Haus mit einem Blick auf das Waldstück empfehlen. Dieses Gebäude ist auch ein Teil unseres residentischen Handels. ES GIBT VIELE DINGE FÜR IHREN KOMFORT UND IHRE SICHERHEIT IM KOMPLEX - UNTERGRUNDGARAGE MIT ELFTERBAR, IN GEMEINSAMEN GEBIETEN - LAMPEN MIT FOTOVOLTAIK, ILLUMINIERTEN WOHNUNGSZAHLEN, FAKTADEN UND GEBIETSLEUCHTUNG, VIDEO-INTERKOMMEN, VIDEO-ÜBERWACHUNG DER GEBIETS- UND GEMEINSAMEN GEBIETE sowie PHYSIKALISCHE SICHERHEIT rund um die Uhr. DER WOHNUNGSKOMPLEX WURDE VON DER BALTISCHEN INVESTITIONSGRUPPE GEBAUT.