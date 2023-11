Lāčplēša iela 18

Riga, Lettland

von €600,000

Kapitulation vor: 2018

Suchen Sie eine komfortable Unterkunft zur Miete in Riga? Achten Sie auf die Apartments mit Designerreparatur im Apart-Hotel "Ventspils Loft", das 3 km vom Stadtzentrum und 5 km vom Flughafen Riga entfernt liegt. Dies ist eine hervorragende Entscheidung, wenn Sie alle Vorteile des Wohnens in einem separaten Apartment und einem Komplex von Hoteldienstleistungen zum erschwinglichen Preis nutzen möchten. Im Apart-Hotel können Sie eine Wohnung langfristig oder für einen Monat mieten. Warum lohnt es sich, die Wohnung im separaten Hotel "Ventspils Loft" zu mieten"? In Blockhäusern sind solche Wohnungen in der Regel 20% billiger als Analoga. Dies ist eine ideale Option für Studenten wie die Universität von Lettland, die Riga Stradina Universität, die Technische Universität Riga und die Graduiertenschule für Wirtschaft, Kunst und Technologie "RISEBA" befinden sich in unmittelbarer Nähe. Der Flughafen Riga befindet sich in der Nähe, sodass die Apartments häufig von Mitarbeitern, Piloten und Flugbegleitern von AirBaltic genutzt werden. Der Komplex befindet sich in der Nähe des Wohnkomplexes ‘ Panarama Plaza ’ und eines großen Einkaufszentrums ‘ Spice ’ mit seinen Restaurants, Sportvereinen und Supermärkten. Das Apart-Hotel verfügt über einen eigenen bewachten Parkplatz mit Videoüberwachungssystem. Es gibt auch eine Haltestelle für öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die Wohnung im Apart-Hotel von Riga zum erschwinglichen Preis zu mieten.