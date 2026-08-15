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Riga
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Produktion 700 m² in Stopinu pagasts, Lettland
Produktion 700 m²
Stopinu pagasts, Lettland
Fläche 700 m²
Stockwerk 2/2
Wir bieten einen neuen Produktions- und Lagerraum in Ulbrok. Praktische Transportverbindung …
$814,672
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Produktion 7 400 m² in Riga, Lettland
Produktion 7 400 m²
Riga, Lettland
Fläche 7 400 m²
Wir bieten einen Komplex von Lager- und Produktionsanlagen zum Verkauf.Die Gesamtfläche der …
$4,19M
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Produktion 3 876 m² in Riga, Lettland
Produktion 3 876 m²
Riga, Lettland
Fläche 3 876 m²
$659,123
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Produktion 380 m² in Eimuri, Lettland
Produktion 380 m²
Eimuri, Lettland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 380 m²
Ein gepflegter Bauernhof mit einem Grundstück von 3, 2 h in einer Perspektive zwischen Ādaži…
$328,846
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Produktion 4 652 m² in Krapes pagasts, Lettland
Produktion 4 652 m²
Krapes pagasts, Lettland
Zimmer 15
Fläche 4 652 m²
Etagenzahl 3
$542,515
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Produktion 5 197 m² in Riga, Lettland
Produktion 5 197 m²
Riga, Lettland
Fläche 5 197 m²
Investitionsobjekt auf der Brivibas Street 193.Zwei Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 1…
$2,98M
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Metropolis Riga
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Produktion 5 346 m² in Riga, Lettland
Produktion 5 346 m²
Riga, Lettland
Zimmer 13
Fläche 5 346 m²
Stockwerk 1/2
Verkauf von Gewerbeimmobilien an der Balta Street 3Zum Verkauf eine Gewerbeanlage ideal für …
$741,867
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Produktion 2 230 m² in Krogsils, Lettland
Produktion 2 230 m²
Krogsils, Lettland
Fläche 2 230 m²
$815,179
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Produktion 3 321 m² in Rojas pagasts, Lettland
Produktion 3 321 m²
Rojas pagasts, Lettland
Zimmer 100
Fläche 3 321 m²
Etagenzahl 5
$313,054
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