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Häuser in Lettland

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Rigaer Strand
367
Riga
167
Babites pagasts
60
Marienbach
36
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867 immobilienobjekte total found
Haus 10 zimmer in Garkalnes pagasts, Lettland
UP UP
Haus 10 zimmer
Garkalnes pagasts, Lettland
Zimmer 10
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 357 m²
Etagenzahl 3
✨ Wir freuen uns, dieses geräumige und gemütliche Haus zu präsentieren, perfekt geeignet für…
$328,972
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Privatverkäufer
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Haus 6 zimmer in Trenci, Lettland
Haus 6 zimmer
Trenci, Lettland
Zimmer 6
Fläche 260 m²
Etagenzahl 2
$294,288
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Tribus Realty
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Haus in Rutki, Lettland
Haus
Rutki, Lettland
$669,360
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International real estate agency Habita
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Haus in Rigaer Strand, Lettland
Haus
Rigaer Strand, Lettland
$1,01M
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International real estate agency Habita
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Haus 5 zimmer in Ozolnieki, Lettland
Haus 5 zimmer
Ozolnieki, Lettland
Zimmer 5
Fläche 114 m²
Stockwerk 2
$241,571
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Tribus Realty
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Haus 4 zimmer in Bauske, Lettland
Haus 4 zimmer
Bauske, Lettland
Zimmer 4
Fläche 183 m²
Etagenzahl 2
$183,453
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Tribus Realty
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LDV InvestLDV Invest
Haus 4 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 4 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
$276,698
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Tribus Realty
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Haus 7 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 7 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 490 m²
Wir bieten zum Verkauf ein geräumiges Familienhaus 100m vom Lielupe Ragakāpa Naturpark!Hausf…
$423,289
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Metropolis Riga
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Haus 4 zimmer in Riga, Lettland
Haus 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Fläche 230 m²
Wir bieten zum Verkauf ein modernes Privathaus. Das Haus befindet sich in der Dünenzone, auf…
$939,243
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Haus in Riga, Lettland
Haus
Riga, Lettland
Fläche 875 m²
Stockwerk 3/3
Private Villa in Baltezers zu verkaufen! Tolle Lage direkt am See. Das Dorf liegt nur 20 Aut…
$1,29M
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Haus 6 zimmer in Riga, Lettland
Haus 6 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 6
Fläche 305 m²
Etagenzahl 2
moderne Sanierung, voll möbliert, Einbauküche, Kamin, Sauna, Bodenheizung, unabhängige Heizu…
$452,520
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VIP Real
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Haus 6 zimmer in Priedkalne, Lettland
Haus 6 zimmer
Priedkalne, Lettland
Zimmer 6
Fläche 499 m²
Etagenzahl 2
Prižkalne ist ein Dorf der lettischen Millionäre, wenige Kilometer von Riga entfernt, an der…
$651,600
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Haus 79 zimmer in Riga, Lettland
Haus 79 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 79
Fläche 2 682 m²
Etagenzahl 6
Das Gebäude, 15 Peldu Street, befindet sich im Zentrum von Riga, wurde 1986 im historischen …
$4,61M
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Haus 10 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 10 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 10
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Haus im Zentrum von Jurmala auf der Meerseite. Die Fläche des Hauses ist 210 m2, ein Grundst…
$212,069
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Haus 8 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 8 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 8
Fläche 319 m²
Stockwerk 1/3
$372,379
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Tribus Realty
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Haus in Vandzenes pagasts, Lettland
Haus
Vandzenes pagasts, Lettland
Perfekte Kombination von Landhausstil Wohnen. Gutes Wohnhaus, in dem ein Teil des Hauses in …
$228,276
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International real estate agency Habita
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Haus in Riga, Lettland
Haus
Riga, Lettland
Fläche 410 m²
Etagenzahl 3
$948,699
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Tribus Realty
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Haus in Riga, Lettland
Haus
Riga, Lettland
Fläche 2 508 m²
Haus in der 10 Viljandi Street, Riga1. Allgemeine Website-Informationen:- Das Gebäude wurde …
$4,70M
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Metropolis Riga
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Haus 6 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 6 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 6
Fläche 590 m²
Etagenzahl 3
Drei Gebäude befinden sich auf einem angelegten Gebiet - das Haupthaus von 440 m2; das ist i…
$986,261
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VIP Real
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Haus 5 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 5 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 5
Fläche 155 m²
Stockwerk 2/2
Ausgezeichnete Lage - nur 50 Meter vom Meer entfernt. Der Standort befindet sich so, dass di…
$917,900
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Haus 5 zimmer in Sebruciems, Lettland
Haus 5 zimmer
Sebruciems, Lettland
Zimmer 5
Fläche 310 m²
Stockwerk 2/2
$802,964
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Tribus Realty
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Haus in Riga, Lettland
Haus
Riga, Lettland
$455,057
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International real estate agency Habita
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Haus 8 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 8 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 346 m²
Ein modernes, stilvolles Haus an der Küste des Meeres ist nur 100 Meter vom Strand entfernt!…
$3,64M
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Metropolis Riga
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Haus 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Fläche 160 m²
Etagenzahl 3
Reihenhaus in der Dünenzone Komplett neues Haus. Es befindet sich in einem komfortablen, ruh…
$556,947
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VIP Real
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Haus 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Ein Holzhaus steht neben dem Lielupe River, in Melluži, an der Saulgriežu Straße zum Verkauf…
$370,138
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VIP Real
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Haus in Rigaer Strand, Lettland
Haus
Rigaer Strand, Lettland
Diese Immobilie ist für jeden gedacht, der eine hohe Qualität zu schätzen weiß und in einem …
$1,00M
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International real estate agency Habita
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Haus 5 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 5 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 5
Fläche 230 m²
An einem ruhigen Ort wird ein Ökohaus am Ufer des Flusses verkauft.- Geschlossenes Gebiet mi…
$314,606
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Metropolis Riga
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Haus 20 zimmer in Riga, Lettland
Haus 20 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 20
Fläche 751 m²
Stockwerk 4/4
Zum Verkauf eine unvollendete Wohnanlage im Zentrum von Riga. Gesamtfläche-998 m2; Gesamtflä…
$1,07M
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Haus 4 zimmer in Durbes pagasts, Lettland
Haus 4 zimmer
Durbes pagasts, Lettland
Zimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
$214,911
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Tribus Realty
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Haus 4 zimmer in Vecumnieki, Lettland
Haus 4 zimmer
Vecumnieki, Lettland
Zimmer 4
Fläche 95 m²
Etagenzahl 1
$80,713
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