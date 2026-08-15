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Hotels in Lettland

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Riga
8
Rigaer Strand
7
16 immobilienobjekte total found
Hotel 1 000 m² in Rigaer Strand, Lettland
Hotel 1 000 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 1 000 m²
Das Hotel befindet sich im Herzen von Jurmala, in Majori. In einem Ort neben der Hauptstraße…
$2,27M
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Hotel 476 m² in Riga, Lettland
Hotel 476 m²
Riga, Lettland
Fläche 476 m²
Stockwerk 2/2
Zu verkaufen ist ein Hostel in Boulder.Die Anlage verfügt über 17 Zimmer mit Badezimmer.Zimm…
$581,908
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Hotel 1 342 m² in Rigaer Strand, Lettland
Hotel 1 342 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 1 342 m²
Stockwerk 2/2
Exklusives Luxus-Boutique-Hotel im Herzen von Jurmala, nur 200 Meter vom Strand und der Joma…
Preis auf Anfrage
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Hotel 283 m² in Riga, Lettland
Hotel 283 m²
Riga, Lettland
Fläche 283 m²
Zum Verkauf Räumlichkeiten im dritten Stock in einem sechsstöckigen Gebäude neben dem neuen …
$650,646
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Metropolis Riga
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Hotel 1 094 m² in Riga, Lettland
Hotel 1 094 m²
Riga, Lettland
Fläche 1 094 m²
Zum Verkauf die Gesamtfläche von 1'094 m2, die sich auf 3-6 Etagen neben dem Gebäude befinde…
$2,52M
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Metropolis Riga
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Hotel 768 m² in Riga, Lettland
Hotel 768 m²
Riga, Lettland
Zimmer 15
Fläche 768 m²
Stockwerk 3/3
Wir bieten Ihnen ein Hotel in einer der dynamischsten und entwickelnden Gegenden von Riga - …
$1,45M
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TekceTekce
Hotel 247 m² in Riga, Lettland
Hotel 247 m²
Riga, Lettland
Fläche 247 m²
Zu verkaufen Räumlichkeiten auf der sechsten Etage (Mansard) in einem sechsstöckigen Gebäude…
$569,609
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Metropolis Riga
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Hotel 1 126 m² in Rigaer Strand, Lettland
Hotel 1 126 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 1 126 m²
Zu verkaufen Gewerbeimmobilien auf der Jomas Straße in Jurmala mit genehmigtem Rekonstruktio…
$1,36M
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Metropolis Riga
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Hotel 330 m² in Rigaer Strand, Lettland
Hotel 330 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 7
Fläche 330 m²
Stockwerk 3/3
Wir bieten Ihnen ein Gästehaus oder eine Wohnung zu kaufen, befindet sich im Zentrum von Jur…
Preis auf Anfrage
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Hotel 2 479 m² in Rigaer Strand, Lettland
Hotel 2 479 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 2 479 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen 4 * Hotel Segevold, in einer der schönsten Städte Lettlands – in Sigulda, in de…
$1,51M
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Hotel 1 342 m² in Rigaer Strand, Lettland
Hotel 1 342 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 1 342 m²
Exklusives Luxus-Boutique-Hotel im Herzen von Jurmala, nur 200 Meter vom Strand und der Joma…
Preis auf Anfrage
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Hotel 780 m² in Lettland
Hotel 780 m²
Lettland
Fläche 780 m²
Das Erholungszentrum befindet sich am Ufer eines der größten Flüsse Lettlands - Gauja (die K…
$922,662
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Hotel 650 m² in Riga, Lettland
Hotel 650 m²
Riga, Lettland
Zimmer 11
Fläche 650 m²
Stockwerk 5/5
Hotel zum Verkauf im Herzen von Old Riga. Landfläche 200m2, Gebäude 660m2. Perfektes Gebäude…
$2,56M
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Hotel 1 500 m² in Riga, Lettland
Hotel 1 500 m²
Riga, Lettland
Zimmer 30
Fläche 1 500 m²
Gewerbeimmobilie von Steinen im Zentrum der AltstadtGesamtfläche: 1500 m2.Das Gebäude verfüg…
$4,58M
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Metropolis Riga
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Hotel 1 903 m² in Riga, Lettland
Hotel 1 903 m²
Riga, Lettland
Fläche 1 903 m²
Wiederaufbau des Gebäudes im WohnprojektRiga, Zentralmarkt (UNESCO)ANHANG Investitionsgegens…
$1,13M
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Metropolis Riga
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Hotel 1 000 m² in Rigaer Strand, Lettland
Hotel 1 000 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 15
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 1/3
Neubau zum Verkauf in Jurmala, Mellugi: ein dreistöckiges Hotel an der Autobahn Mellugi, in …
Preis auf Anfrage
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