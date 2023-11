Ganu iela 4

Riga, Lettland

von €580

Kapitulation vor: 2019

CITY STAR LOFTS ist ein vollständig rekonstruiertes historisches Gebäude, das ein Kulturdenkmal des historischen Zentrums von Riga ist. Es ist ein kleines, aber schönes und qualitatives Wohnprojekt mit nur 5 Apartments und einem Büro im Erdgeschoss. Ursprünglich wurde dieses schöne kleine Haus im Loft-Stil Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut und war Teil einer alten Frühlingsfabrik, die als Residenz für Fabrikbesitzer und ihre Familien diente. Heute, nach vollständiger Rekonstruktion, bietet CITY STAR LOFTS 5 moderne Apartments mit exklusiven Designlösungen, qualitativen Materialien und allen notwendigen modernen Einrichtungen. 2 Wohnungen sind kompakt 2-Zimmer-Wohnungen von 61 m2; und 2 Wohnungen – gemütlich 1 Schlafzimmer von 55,6 m2. In der obersten Etage befindet sich der schöne Dachboden mit 2 Schlafzimmern, einem gut durchdachten Abstand und glamourösem Design. Die Gesamtfläche dieser Wohnung beträgt ca. 130 m2. Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Standort Die Cēsu Street ist eine ruhige und ruhige Straße in der historischen Innenstadt von Riga an der Hauptstraße von Brivibas. Gleichzeitig ist es sehr zentral und befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den Hauptstraßen, der Infrastruktur, dem Transport und einer Reihe von Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die Kombination dieser Faktoren macht den Bereich für das Leben und Investieren günstig.