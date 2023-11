Wohneigentum Merķeļa 2

Über den Komplex

Wählen Sie eine Wohnung mit Blick auf Vernon Gardens! Es ist möglich, Wohnungen im Zentrum von Riga in der Nähe des Gartens von Vernon selbst zu kaufen. Das Haus ist komplett renoviert und ein Aufzug ist installiert. Sicherlich eine gute Investition in die Zukunft, die niemals an Wert verlieren wird. Stairwell - renoviert, Aufzug, Codeschlüssel Reparaturen und Wohnungsplanung - Die Bewohner werden mit weißer Oberfläche angeboten. Derzeit werden kleine (50 km) Zweizimmerwohnungen entwickelt, die jedoch in Reservaten in verschiedenen Größen erhältlich sind, sogar große 4-Zimmer-Apartments mit Terrasse. Die Apartments können auch auf der Seite des Eigentümers ohne Bank- und Kreditzinsen bezahlt werden. Die Arbeiten sollen im dritten Quartal 2022 abgeschlossen sein. Die Apartmentpreise betragen 30,00 000 EUR / km