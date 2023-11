Wohneigentum Zundas Dārzi

Riga, Lettland

von €40,000

Kapitulation vor: 2020

"Roeder nami" ist ein renovierter Dreigebäudekomplex in der Maskavas Street 48. Es ist ein komplett renoviertes Anwesen am Ufer des Flusses Daugava mit 78 Apartments, nur wenige Gehminuten von der Altstadt entfernt. Zusätzliche Information Anfang des 19. Jahrhunderts und zunächst des 20. Jahrhunderts erlangte der Beruf – Reeder, Schiffbauer und Flottenbesitzer – in Riga großes Ansehen. Reeders entlang Daugavpils haben mehrere Miethäuser gekauft oder gebaut. Um die tapferen Boarder zu ehren, haben wir den Hauskomplex komplett renoviert und ihm den Namen Reeders Häuser gegeben. In Gebäuden wurden alle Kommunikations-, Wasserversorgungs- und Kanalisationsnetze – ersetzt, eine neue Gasheizeinheit installiert, Fenster und Türen ersetzt, Die Fassade des Gebäudes wurde renoviert, neue Dächer verlegt, 1. Im Gehäuse wird ein neuer “ Shindler ” -Aufzug installiert. In Übereinstimmung mit den Anforderungen an die Energieeffizienz des Gebäudes wurden die Außenwände der Wohnungen erwärmt, die Dachbodenisolierung durchgeführt, Für jede Wohnung wurde ein individueller Wärmemessgerät installiert. Historische Treppenhäuser wurden restauriert, Platz für das einfache Parken von Babywagen und Fahrrädern, Möglichkeit zum Aufladen von Elektrorollern, Lagereinrichtungen wurden installiert. Die meisten Wohnungen wurden vollständig fertiggestellt. Funktional geplante Apartments verfügen über ein hochwertiges Interieur aus natürlichen Endbearbeitungsmaterialien, hochwertigem 3-Lagen-Parkett, “ Villeroy-Boch ”, ” Laufen ” und “ Grohe ” Sanitär, Steinfliesen und furnierte Türen. Ein Teil der Apartments bietet Blick auf den Fluss Daugava. Im letzten Stock befinden sich zweistöckige Apartments mit einer Terrasse, Für einige Apartments werden die Wohnungsdekoration und die Innenausstattung von den Eigentümern selbst implementiert. Durch separate Vereinbarung hilft der Entwickler gerne bei der Durchführung von Reparaturarbeiten und der Lösung von Problemen bei der Innenausstattung sowie bei der Weitergabe der Projektdokumentation. Im Haus Nr. 3 können Wohnungen mit Lösegeld gemietet werden. Auf dem Hof - die Möglichkeit, einen Parkplatz zu kaufen oder zu mieten. Besonders gedacht über "grünes" Denken und Fahrradparken. Der Innenhof des Gebäudekomplexes ist mit Grün, Wandmalerei, Pergola, Sandkasten für Kinder und Schaukeln gestaltet. Versorgte Abfallsortierung. Neuen Bewohnern des Hauses wird kostenlos die Möglichkeit geboten, den Raum für Arbeiten und Besprechungen, Tagungen, Vorträge und Seminare zu nutzen.