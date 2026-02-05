  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Riga
  Gewerbeimmobilien Place four

Riga, Lettland
von
$168,357
;
29
ID: 33191
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1533
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 04.02.26

Standort

  • Grundstück
    Lettland
  • Stadt
    Riga

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Über den Komplex

Premium-Investitionsprojekt im Herzen von Riga mit hoher Rentabilität 79 Wohnungen, ideal geeignet sowohl als erstes Zuhause als auch als Investition. Einer der wichtigsten Vorteile des Platzes 4 ist seine hervorragende Lage an einer der wichtigsten Kreuzungen im Stadtzentrum von Riga. Alle Apartments sind mit hochwertigen, komplett ausgestatteten Innenräumen ausgestattet. Place 4 ist ein modernes Wohnprojekt im Zentrum von Riga in der 4 Marijas Street, das die Architektur eines historischen Gebäudes mit zeitgenössischen Lösungen und einem hohen Lebenskomfort kombiniert. Standort Das Projekt befindet sich in einer der begehrtesten Gegenden des Rigaer Zentrums, in unmittelbarer Nähe zum Rigaer Hauptbahnhof und Berga Bazārs. Die Umgebung bietet eine breite Palette von Restaurants, Cafés, Geschäften, Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen sowie bequeme Anbindungen an die öffentlichen Verkehrsmittel, die einen einfachen und schnellen Zugang zu allen Teilen der Stadt gewährleisten. Gebäude und Architektur Platz 4 ist ein komplett renoviertes historisches Gebäude, dessen Fassade seinen architektonischen Charakter bewahrt und eine moderne und funktionale Wohnumgebung bietet. Gemeinsame Bereiche wurden durchdacht mit hochwertigen Materialien und einer raffinierten, eleganten Ästhetik entworfen. Apartment verfügt über Das Projekt bietet 1- und 2-Zimmer-Wohnungen mit kompletten, hochwertigen Oberflächen. Die Apartments verfügen über gut gestaltete Layouts, hohe Decken und große Fenster, die ein ausgezeichnetes natürliches Licht bieten. Finishing-Materialien sind modern, langlebig und nachhaltig, erfüllen zeitgenössische Lebensstandards. Investitionsmöglichkeiten Platz 4 eignet sich sowohl für den dauerhaften Aufenthalt als auch als Anlageobjekt. Die zentrale Lage sorgt für einen stabilen Bedarf an langfristigen und kurzfristigen Mieten. Immobilienmanagement und Investitionslösungen stehen ebenfalls zur Verfügung.

Standort auf der Karte

Riga, Lettland
Ausbildung

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Darlehensbetrag
Darlehensbetrag
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Monatliche Zahlung
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Ihre Anfrage hinterlassen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
