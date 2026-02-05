Gewerbeimmobilien Place four

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Premium-Investitionsprojekt im Herzen von Riga mit hoher Rentabilität
79 Wohnungen, ideal geeignet sowohl als erstes Zuhause als auch als Investition. Einer der wichtigsten Vorteile des Platzes 4 ist seine hervorragende Lage an einer der wichtigsten Kreuzungen im Stadtzentrum von Riga. Alle Apartments sind mit hochwertigen, komplett ausgestatteten Innenräumen ausgestattet.
Place 4 ist ein modernes Wohnprojekt im Zentrum von Riga in der 4 Marijas Street, das die Architektur eines historischen Gebäudes mit zeitgenössischen Lösungen und einem hohen Lebenskomfort kombiniert.
Standort
Das Projekt befindet sich in einer der begehrtesten Gegenden des Rigaer Zentrums, in unmittelbarer Nähe zum Rigaer Hauptbahnhof und Berga Bazārs. Die Umgebung bietet eine breite Palette von Restaurants, Cafés, Geschäften, Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen sowie bequeme Anbindungen an die öffentlichen Verkehrsmittel, die einen einfachen und schnellen Zugang zu allen Teilen der Stadt gewährleisten.
Gebäude und Architektur
Platz 4 ist ein komplett renoviertes historisches Gebäude, dessen Fassade seinen architektonischen Charakter bewahrt und eine moderne und funktionale Wohnumgebung bietet. Gemeinsame Bereiche wurden durchdacht mit hochwertigen Materialien und einer raffinierten, eleganten Ästhetik entworfen.
Apartment verfügt über
Das Projekt bietet 1- und 2-Zimmer-Wohnungen mit kompletten, hochwertigen Oberflächen. Die Apartments verfügen über gut gestaltete Layouts, hohe Decken und große Fenster, die ein ausgezeichnetes natürliches Licht bieten. Finishing-Materialien sind modern, langlebig und nachhaltig, erfüllen zeitgenössische Lebensstandards.
Investitionsmöglichkeiten
Platz 4 eignet sich sowohl für den dauerhaften Aufenthalt als auch als Anlageobjekt. Die zentrale Lage sorgt für einen stabilen Bedarf an langfristigen und kurzfristigen Mieten. Immobilienmanagement und Investitionslösungen stehen ebenfalls zur Verfügung.
Standort auf der Karte
Riga, Lettland
Ausbildung
