Wohneigentum Filozofu Rezidence

Rigaer Strand, Lettland

von €191,000

Kapitulation vor: 2015

Genießen Sie Ihren Morgenkaffee auf einer sonnigen Terrasse ... Atmen Sie frischen Kieferngeruch ein ... Fühlen Sie sich kühl wie eine Seebrise ... Unser größtes Vergnügen verbirgt sich oft in einfachen Dingen. Es ist die Gelassenheit und Einzigartigkeit dieses Ortes, die uns dazu inspiriert hat, eine Residenz zu schaffen, die in erster Linie die umliegende Landschaft respektiert. Ausgewogene Architektur, klare Linien und Offenheit für die Landschaft waren die Hauptprinzipien bei der Entwicklung der Residenz. Wir haben der Residenz Glanz verliehen, indem wir Ihnen die beste Qualität, das exquisite Design und die vielfältigen Annehmlichkeiten zur Verfügung gestellt haben, um Ihren Komfort zu verbessern. Das Pearl beherbergt 65 Apartments mit verschiedenen Layouts mit Wohnbereichen von 68 bis 245 m² sowie 80 Tiefgaragen- und 30 oberirdische Parkplätze. Die Apartments werden in vollem Umfang mit hochwertigen Eschen- und Eichenholzböden, gehärteten Betonoberflächen, dekorativen Tapeten und Holzvertäfelungen angeboten. Sie können aus 3 verschiedenen Arten der Innenausstattung wählen, die vom Projektarchitekten Juris Mitenbergs genau auf die zeitgemäße Gestaltung des Gebäudes abgestimmt wurden. In den meisten Apartments können Sie auf der Apartmentterrasse einen Kamin oder einen Whirlpool / Pool einrichten. Die gründliche Landschaftsgestaltung des Projektgeländes dient sowohl funktionalen als auch ästhetischen Zwecken –: •Privater Yachthafen – persönlicher Liegeplatz für jeden Bewohner •Strand am Seeufer •Kinderspielplatz •gemeinsame Dachterrasse mit separaten privaten Zonen •Bootsvermietung und Reparaturservice •Miete von Wassersportgeräten •Beleuchtung der Gebäudefassade und des Territoriums •überirdische Parkplätze •Wanderwege