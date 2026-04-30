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Gewerbeimmobilien Torņkalna Terases

Riga, Lettland
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ID: 34976
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1542
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Letzte Aktualisierung: 29.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Lettland
  • Stadt
    Riga
  • Adresse
    Jelgavas iela, 9

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028

Über den Komplex

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Torņakalna Terases liegt auf der Vienības-Gatve, einer der ältesten und etabliertesten Straßen Lettlands – einem Ort, der dem Projekt sowohl Erbe als auch Permanenz verleiht. Treten Sie nach draußen und Sie sind Momente von Parks, Schulen, Cafés und den wichtigsten akademischen Institutionen der Stadt. Gehen Sie 500 m und erreichen Sie den Fluss Daugava und die sich entwickelnde Promenade Mūkusalas. Ein elegantes neues Wohnviertel erhebt sich wie Terrassen innerhalb der Landschaft – sorgfältig geformt anstatt imposant, sodass Licht und Luft natürlich durch die Gebäude fließen. Balkone und Terrassen verlängern Wohnräume im Freien, während das V-förmige Layout einen ruhigen, geschützten Innenhof schafft, bietet eine sichere und ruhige Umgebung für Kinderspiel.

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Riga, Lettland
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