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Geschäftszentrum Miera 1 (M1)

Riga, Lettland
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Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1547
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Letzte Aktualisierung: 29.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Lettland
  • Stadt
    Riga
  • Adresse
    Miera iela, 61 k 1

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Über den Komplex

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Projekt: Premium-Neuentwicklung (2025/2026) kombiniert hochwertige Nachhaltigkeit mit futuristischer Architektur. Fläche: Gesamtfläche ~11.000 qm. Typische Bodenplatte ~ 1.500 qm. Miete: ~16.00 – 18.00 EUR/qm + MwSt. Servicegebühr: Dreifach Netto, ca. 2,50 EUR/qm + Versorgungsbetriebe. Nachhaltigkeit: BREEAM Ausgezeichnete Zertifizierung, Solarpaneele, Luftrückgewinnung und intelligente Gebäudesysteme. Ausstattung: Landschaftliche Dachterrasse mit Stadtblick, Fahrradparkplatz mit Duschen, umfangreiche Tiefgarage. Lage: Intersection von Miera und Brivibas Straßen – ein renommiertes Business-Hub mit ausgezeichneten Verkehrsverbindungen.

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